Como terminou o encontro entre Trump e Xi Jinping na China, mais simbólico do que prático

Cerca de 30 CEOs fizeram parte da delegação dos EUA que visitou Pequim - (crédito: Getty Images)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou Pequim após uma visita de dois dias dizendo que havia fechado "acordos comerciais fantásticos, ótimos para os dois países". Não há detalhes, no entanto, sobre o que as duas superpotências concordaram em fazer.

Trump chegou para uma cúpula de alto risco com o líder chinês Xi Jinping na última quarta-feira (13/5), acompanhado por vários CEOs. Era uma delegação empresarial de alto nível que abrangia os setores de agricultura, aviação, veículos elétricos e chips voltados à inteligência artificial.

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Comércio estava no topo das prioridades, apesar das recentes tensões sobre a guerra no Irã, e as empresas esperavam acordos importantes, bem como uma extensão da trégua tarifária, que deve expirar em novembro.

A visita foi definida por uma retórica calorosa e por simbolismo. Trump foi cortejado por uma guarda de honra, um banquete e um convite para o complexo onde os líderes do Partido Comunista da China vivem e trabalham.

O presidente americano pareceu impressionado e convidou Xi para visitá-lo na Casa Branca em setembro. Ele disse que as negociações foram “muito bem-sucedidas”, enquanto Xi chamou a visita de "histórica" e um "divisor de águas".

Mas nenhum dos lados anunciou avanços comerciais ou negócios significativos.

O presidente Trump, no entanto, falou com repórteres a bordo do Air Force One e disse que a China concordou em comprar 200 jatos da Boeing, com um potencial compromisso de comprar outros 750 aviões.

A BBC entrou em contato com a Boeing, mas não obteve comentários da empresa a respeito desse acordo até a publicação desta reportagem.

Trump também disse que os agricultores americanos ficarão felizes com seus acordos comerciais porque a China compraria “bilhões de dólares” em soja. Mas não houve confirmação de nenhuma oferta ou compra dos chineses.

Se os pedidos da Boeing forem concretizados, seria o primeiro grande negócio chinês com a fabricante de aviões americana em quase uma década. A empresa foi praticamente excluída do segundo maior mercado de aviação do mundo devido às tensões comerciais entre Pequim e Washington.

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Questionado sobre os comentários anteriores de Trump à Fox News, nos quais ele disse que acordos foram firmados, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, afirmou apenas que a “essência das relações econômicas e comerciais entre China e EUA é o benefício mútuo”.

Ele acrescentou que os dois lados devem trabalhar para implementar o “consenso importante” alcançado pelos dois líderes e trazer maior estabilidade aos laços comerciais bilaterais e à economia global.

Ainda há dúvidas sobre a trégua comercial acordada em outubro, quando Washington suspendeu os altos aumentos de tarifas sobre produtos chineses, enquanto Pequim evitou restringir as exportações de terras raras essenciais para a manufatura americana.

Mas Trump disse a repórteres no Air Force One que ele e Xi não discutiram tarifas de forma alguma.

A Casa Branca, no entanto, disse que os líderes concordaram em estabelecer uma junta comercial para gerenciar o relacionamento sem precisar reabrir as negociações tarifárias.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, que liderava negociações comerciais para Washington, disse em uma entrevista pré-gravada à CNBC que esperava progresso em um mecanismo para apoiar investimentos futuros.

Autoridades americanas alertaram, no entanto, que há muito trabalho a ser feito antes que esses anúncios tenham efeito prático.

Tecnologia e comércio

Quando o Air Force One pousou em Pequim na noite de quarta-feira, Elon Musk, CEO da Tesla, desceu do avião antes de funcionários do alto escalão do governo americano, incluindo Pete Hegseth, Marco Rubio e Greer — um sinal da agenda econômica crucial que estava por vir.

Musk e o chefe da fabricante de chips americana Nvidia, Jensen Huang, ficaram perto de Trump durante a cerimônia de boas-vindas e se destacaram durante o banquete.

A aparição de Huang foi notável porque ele não deveria fazer parte da delegação originalmente, mas quando se juntou à viagem alimentou especulações de que a IA e o acesso a chips eram uma parte das negociações maior do que se pensava anteriormente.

Com veículos elétricos, inteligência artificial e semicondutores se tornando os principais campos de batalha na rivalidade entre EUA e China, tanto a Tesla quanto a Nvidia estão muito dependentes dos chineses.

Getty Images Jensen Huang, fundador e CEO da Nvidia, no Grande Salão do Povo, em Pequim

A Tesla depende muito de sua fábrica de Xangai e dos consumidores chineses, enquanto a Nvidia quer autorização para começar a vender chips para a China novamente, o que atualmente é proibido pelos controles de exportação dos EUA.

Esses controles visam limitar o acesso da China às capacidades de inteligência artificial de fronteira, mas Greer disse que eles não foram um grande ponto de discussão na cúpula.

Pequim, no entanto, continua pressionando por um maior acesso à tecnologia avançada, ao mesmo tempo em que critica o que considera esforços para restringir seu desenvolvimento industrial.

Esperava-se que a IA fosse uma grande parte das conversas. “Conversamos sobre a possibilidade de trabalharmos juntos para criar diretrizes”, disse Trump a repórteres.

Venda para a China

A guerra tarifária do ano passado também atingiu os agricultores americanos, que querem exportar mais soja, carne bovina e aves para a China.

Segundo o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, foram firmados negócios de compras chinesas de produtos agrícolas americanos. Mas o Ministério das Relações Exteriores da China não confirmou nenhum desses novos acordos, dizendo apenas que os dois lados concordaram em manter laços comerciais estáveis e expandir a cooperação com base na “igualdade, respeito e benefício mútuos”.

A Casa Branca disse que as negociações também abordaram a expansão do acesso ao mercado chinês para empresas americanas e o aumento do investimento chinês nas indústrias dos EUA.

Embora a China seja um importante mercado para empresas americanas, também é um ambiente operacional difícil devido à regulamentação, burocracia e incerteza geopolítica.

Mas Pequim pareceu dar uma nota positiva sobre esse assunto. Xi disse aos líderes empresariais dos EUA que as “portas da China se abrirão mais” e que as empresas americanas teriam “perspectivas mais amplas” no mercado chinês, de acordo com o site de notícias Xinhua.

Ele também pediu uma maior cooperação em comércio, agricultura, saúde, turismo e aplicação da lei, descrevendo os laços bilaterais como “mutuamente benéficos” e gerando “resultados ganha-ganha”.

Taiwan é um dos principais pontos de controvérsia

Taiwan, a ilha autônoma e aliada dos EUA que Pequim reivindica, foi amplamente tratada como um dos vários pontos de atrito entre os EUA e a China durante as negociações comerciais no ano passado.

Mas desta vez Pequim vinculou Taiwan a uma relação econômica mais ampla com os EUA. Xi teria dito que os dois lados concordaram com um “novo posicionamento” para as relações com base na “estabilidade estratégica construtiva”.

“A questão de Taiwan é a questão mais importante nas relações China-EUA”, alertou Xi durante as negociações, de acordo com a mídia estatal chinesa. “Se forem mal tratadas, as duas nações podem colidir ou até mesmo entrar em conflito.”

Taipei estaria observando de perto, mas ainda é difícil dizer se e como isso afetará a colaboração dos EUA com empresas de semicondutores em Taiwan, ou seu relacionamento estreito de longa data com a ilha.

Questões não resolvidas

A guerra contra o Irã e o bloqueio do estreito de Ormuz foram uma parte fundamental da agenda, e Trump entrou nas negociações esperando a cooperação chinesa no conflito com o Irã e no mercado de petróleo.

Trump disse que a China poderia usar sua influência para encorajar o Irã a estabilizar os fluxos através do estreito. “[Xi gostaria] de ver Ormuz aberto e disse: 'Se eu puder ajudar de alguma forma, eu gostaria de ajudar'”, disse Trump à Fox News.

O Ministério das Relações Exteriores da China foi mais vago e divulgou uma declaração na sexta-feira pedindo “um cessar-fogo abrangente e duradouro”.

“As rotas marítimas devem ser reabertas o mais rápido possível em resposta aos apelos da comunidade internacional”, acrescentou.

O conflito também é um desafio para a economia chinesa. A volatilidade do preço do petróleo e as repetidas interrupções nas rotas de abastecimento aumentaram os custos de importação da China e elevaram os preços em todo o mundo.

Trump já convidou Xi para visitar a Casa Branca em setembro, para uma segunda cúpula. Espera-se que as discussões entre os dois lados continuem antes disso, com a esperança de que as duas maiores economias do mundo possam oferecer um avanço comercial concreto, algo que se mostrou ilusório desta vez.

Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês. O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial.