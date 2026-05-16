Integrantes da equipe de candidato à presidência da Colômbia são assassinados

Dois integrantes da campanha de Abelardo de la Espriella, o candidato favorito da direita para as eleições presidenciais, foram mortos a tiros na sexta-feira em uma zona rural da Colômbia, informaram as autoridades.
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Segundo um comunicado da equipe de Espriella, o coordenador local de campanha Rogers Mauricio Devia e seu assessor Eder Fabián Cardona foram abordados na noite de sexta-feira por quatro homens armados em motos quando se deslocavam pelo departamento de Meta (centro-leste), depois de recolher material de propaganda eleitoral.
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"Os fatos são de extrema gravidade e preocupantes por si só, mas também porque acontecem no contexto eleitoral, razão pela qual afetam gravemente o exercício dos direitos políticos e a participação democrática", afirmou a Defensoria do Povo em uma mensagem na rede sociak X.
A segurança é um tema central para as eleições presidenciais de 31 de maio. O senador de esquerda Iván Cepeda - favorito segundo as pesquisas - e os principais candidatos de direita, Espriella e Paloma Valencia, denunciaram ameaças de morte.
Os três fazem campanha com fortes esquemas de segurança em meio a uma onda de atentados e assassinatos no país.
Como um dos redutos históricos das extintas Farc, Meta conta com a presença de rebeldes guerrilheiros e é um dos corredores de tráfico de cocaína no país.
Na Colômbia é habitual que os grupos armados, que se financiam com atividades ilegais como o narcotráfico e a extorsão, exerçam uma grande pressão para influenciar as eleições.
A candidata à vice-presidência de Cepeda, Aida Quilcué, foi sequestrada durante algumas horas em fevereiro por um grupo de rebeldes dissidentes do acordo de paz de 2016 que desarmou a maior parte das Farc.
Outra dissidência guerrilheira é suspeita de ter ordenado o assassinato de Miguel Uribe, candidato baleado durante um comício em Bogotá em junho do ano passado.
O crime reviveu o fantasma da violência política em um país onde vários candidatos à presidência foram assassinados pelo narcotráfico entre as décadas de 1980 e 1990.
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