Canadense que viajou no MV Hondius testa positivo para hantavírus

Quatro canadenses estavam a bordo do navio afetado por um foco de hantavírus - (crédito: AFP)

Um caso suspeito de contágio por hantavírus foi confirmado como positivo no Canadá em uma pessoa que viajou no navio MV Hondius, anunciou neste domingo (17) a agência de saúde pública do país.

O paciente foi hospitalizado na quinta-feira na província de Colúmbia Britânica (oeste), juntamente com seu cônjuge, também passageiro do Hondius, que por sua vez testou negativo, segundo um comunicado.

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"Até o momento, nenhum outro caso foi identificado", de acordo com a mesma fonte.

"O risco geral para a população canadense relacionado ao surto de hantavírus nos Andes, associado ao cruzeiro MV Hondius, continua baixo por enquanto", enfatizou a agência.

A cepa andina do hantavírus é a única conhecida que pode se espalhar entre pessoas.

Quatro canadenses estavam a bordo do navio afetado por um foco de hantavírus, que zarpou da Argentina em 1º de abril para uma travessia pelo oceano Atlântico com 88 passageiros e 61 tripulantes.

Em nível mundial, o número de mortos chega a três.

Atualmente não existe vacina nem tratamento específico para o hantavírus, uma doença rara transmitida por roedores. Autoridades de saúde asseguram que o risco é baixo e rejeitam qualquer comparação com a pandemia de covid-19.

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