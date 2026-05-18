Corpos de mergulhadores italianos são resgatados nas Maldivas; como foi a morte trágica em exploração de cavernas

O sargento Mohamed Mahdhee foi levado ao hospital em estado crítico e não resistiu - (crédito: Governo das Maldivas)

Os corpos dos cinco italianos que morreram em um acidente de mergulho nas Maldivas foram resgatados, informou nesta segunda-feira (18/05) o Ministério das Relações Exteriores da Itália à BBC.

Um dos corpos já havia sido resgatado na semana passada.

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"Acredita-se que os mergulhadores morreram enquanto tentavam explorar cavernas a uma profundidade de 50 metros", disse o ministério, acrescentando que o acidente ocorreu no atol de Vaavu.

Quatro dos mergulhadores faziam parte de uma equipe da Universidade de Gênova: a professora de ecologia Monica Montefalcone, sua filha e outros dois pesquisadores.

Um mergulhador da equipe de resgate morreu enquanto procurava pelos corpos do grupo de italianos. O sargento Mohamed Mahdhee foi levado ao hospital em estado crítico e não resistiu aos ferimentos, disse um porta-voz do governo à BBC no sábado.

Os militares informaram que mergulhadores com equipamentos especiais foram enviados para a área, no que descreveu como uma operação de busca de altíssimo risco.

"Oito mergulhadores de resgate entraram na água hoje. Quando eles emergiram, perceberam que o Sr. Mahdhee não havia subido", disse um porta-voz do governo das Maldivas, à BBC.

Os outros mergulhadores imediatamente entraram na água novamente e descobriram que Mahdhee havia desmaiado.

O presidente das Maldivas, Mohamed Muizzu, viajou para o atol de Vaavu no sábado (16/5) para acompanhar as operações de busca.

Governo das Maldivas O sargento Mohamed Mahdhee foi levado ao hospital em estado crítico e não resistiu

O Ministério das Relações Exteriores italiano informou em um comunicado que outros 20 cidadãos italianos a bordo do iate Duke of York — do qual partiram os cinco mergulhadores mortos — não estão feridos e recebem assistência da Embaixada da Itália em Colombo, Sri Lanka.

Este pode ser o pior acidente de mergulho registrado na pequena nação do Oceano Índico, um destino turístico popular devido à sua cadeia de ilhas de coral.

Segundo informaram meios de comunicação locais, os cinco italianos entraram na água na manhã de quinta-feira (14/5).

A tripulação da embarcação na qual viajavam os registrou como desaparecidos quando eles não retornaram à superfície mais tarde.

A polícia apontou que o clima era adverso na região, localizada a cerca de 100 km ao sul da capital, Malé, razão pela qual foi emitido um alerta amarelo para embarcações de passageiros e pescadores.

Facebook Muriel Oddenino (esquerda) e Federico Gualtieri (direita) também faziam parte da equipe da Universidade de Gênova

As vítimas

A Universidade de Gênova identificou entre as vítimas a professora Montefalcone, sua filha Giorgia Sommacal, que também era estudante, a pesquisadora Muriel Oddenino e o graduado em biologia marinha Federico Gualtieri.

A quinta vítima foi identificada como o gerente de operações da embarcação e instrutor de mergulho Gianluca Benedetti.

Em um comunicado publicado no X, a universidade expressou suas "mais profundas condolências" às vítimas.

O marido de Monica Montefalcone, Carlo Sommacal, declarou ao jornal italiano La Repubblica que sua esposa era "uma das melhores mergulhadoras do mundo".

Sommacal descreveu Montefalcone como "preparada e meticulosa", e acrescentou que ela "jamais teria colocado em risco a vida de nossa filha [Giorgia] nem a de mais ninguém".

"Talvez um deles tenha tido algum problema, talvez com os cilindros de oxigênio, não tenho a menor ideia", acrescentou.

As causas do acidente ainda aguardam confirmação, mas o instrutor de mergulho Maurizio Uras sugeriu que a "toxicidade por oxigênio" pode ter sido um fator contribuinte.

"É um fenômeno que pode ocorrer quando se mergulha a grande profundidade", declarou à agência de notícias italiana Agi. "Se a mistura de oxigênio for inadequada, este pode se tornar tóxico a certas profundidades".

"As condições meteorológicas também são um fator importante, e devemos levar em conta que o Oceano Índico não é o Mediterrâneo, que é relativamente tranquilo", acrescentou, apontando que no Índico "há correntes fortes que, imagino, podem arrastar de um lado para o outro. Um perigo real".

Os acidentes de mergulho são relativamente raros nas Maldivas, embora nos últimos anos tenham sido registradas várias mortes.

Em dezembro passado, uma mergulhadora britânica experiente morreu afogada em um incidente de mergulho em frente ao complexo turístico de Ellaidhoo. Seu marido morreu cinco dias depois, após adoecer.

Em 2024, um parlamentar japonês morreu enquanto praticava snorkel no atol de Lhaviyani.