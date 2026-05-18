'Terminou a novela' do Neymar: como imprensa internacional repercutiu convocação da Seleção Brasileira

Jornais da Itália, Espanha, França e EUA destacaram a convocação de Neymar, mas também a ausência de alguns nomes como João Pedro, que joga no Chelsea.

The New York Times chamou atenção para a ausência de João Pedro - (crédito: NYT/Reprodução)

A lista dos 26 jogadores que vão defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 foi anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti no início da noite desta segunda-feira (18/5).

Com algumas surpresas e outros nomes já esperados, a convocação repercutiu na imprensa internacional principalmente pela presença de Neymar, que se prepara para jogar seu quarto Mundial — um feito alcançado por poucos jogadores brasileiros.

Na Argentina, o diário Olé disse que "terminou a novela" em torno da convocação ou não do jogador do Santos, que foi chamado "contra todos os prognósticos".

"Depois de meses com mais dúvidas do que certezas, Carlo Ancelotti anunciou a lista dos 26 convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 [...] Finalmente, e contra todos os prognósticos, Neymar estará no Mundial", escreveu o jornal.

O veículo também apontou as expectativas em torno do jogador e a quantidade de estrelas presentes na Seleção Brasileira em mais uma Copa.

Na Espanha, o Marca deu ênfase ao encerramento das especulações sobre a convocação de Ancelotti e destacou que esta será a primeira Copa do Mundo do italiano como treinador.

O jornal lembrou ainda das campanhas frustrantes do Brasil nas últimas edições do torneio, mas reforçou o peso histórico da Seleção.

"O Brasil sempre entra como favorito em Copas do Mundo e, desta vez, não será diferente", avaliou o periódico.

Já o americano The New York Times destacou o "longo debate" envolvendo a inclusão de Neymar na lista final, lembrando que ele foi convocado com a opinião pública brasileira dividida e "apesar de sua última partida pela Seleção ter sido em outubro de 2023".

O jornal também apontou a ausência de João Pedro como "a mais significativa" da convocação.

O atacante de 24 anos joga atualmente no Chelsea e esteve presente em vários jogos desde que Ancelotti assumiu o comando da Seleção.

Segundo a publicação, João Pedro "pagou o preço por um desempenho abaixo do esperado em seu clube".

A BBC Sports também pontuou a ausência de João Pedro, apesar de ser o artilheiro do Chelsea na Premier League nesta temporada, com 15 gols e cinco assistências.

Destacou ainda a reação dos torcedores brasileiros presentes no evento no Rio de Janeiro que comemoraram quando o nome de Neymar foi anunciado.

Já a agência The Associated Press classificou a lista de Ancelotti como "uma seleção que muitos analistas locais e ex-jogadores consideravam improvável há poucos dias".

E disse que Neymar foi convocado "apesar das dúvidas sobre sua condição física".

Na França, o L'Équipe ressaltou tanto a volta de Neymar quanto a presença de Endrick, atualmente no Lyon, que disputará sua primeira Copa do Mundo. O jornal classificou a convocação do jovem atacante como uma aposta "certeira", destacando sua evolução recente.

Sobre Neymar, o periódico afirmou que a convocação representa uma "última chance" de disputar um Mundial e lembrou que sua presença vinha sendo debatida há meses.

O L'Équipe também destacou a recuperação do jogador após um início de temporada marcado por lesões e afirmou que ele "convenceu Ancelotti a depositar confiança nele".

Segundo o jornal francês, a presença do atacante na lista "é uma surpresa que muitos já haviam perdido a esperança".

Confira a lista dos 26 convocados para a Copa do Mundo:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Leo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Meio-campo

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Atacantes

Endrick (Lyon)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Igor Thiago (Brentford)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Neymar Jr (Santos)

Raphinha (Barcelona)

Rayan (Bournemouth)

Vini Jr (Real Madrid)

