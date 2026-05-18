Quem são os convocados para a Seleção Brasileira que ficaram de fora do álbum da Copa do Mundo - (crédito: BBC News Brasil)

A convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (18/5) deve movimentar um outro universo para além das quatro linhas do campo: os colecionadores do tradicional álbum da Panini.

Isso porque metade dos nomes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti ficaram de fora do álbum da Copa que está sendo vendido este ano.

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Um deles é Neymar, que era uma dúvida na convocação. O camisa 10 da Seleção esteve presente nas últimas três edições do Mundial e também do álbum, mas ficou de fora desta vez.

Como acontece em todas as edições, a lista da Panini foi produzida meses antes da divulgação final das seleções. Apenas 18 jogadores brasileiros foram escolhidos para integrar o álbum — e já era esperado que alguns nomes ficassem de fora, já que 26 atletas seriam convocados para a Seleção.

Mas também chamou a atenção que cinco jogadores ganharam espaço nas figurinhas do álbum e não foram convocados: o goleiro Bento, o zagueiro Éder Militão, o meia Rodrygo e os atacantes João Pedro e Estêvão.

Rodrygo, Militão e Estêvão não disputarão o Mundial por causa de lesões. Já a ausência de João Pedro, atacante do Chelsea, foi considerada uma das principais surpresas da convocação.

Bento, que também aparecia entre os cotados para integrar o grupo, acabou não sendo chamado.

No total, 13 dos 26 convocados não aparecem na versão inicial do álbum oficial da Copa do Mundo. Eles são: Neymar, Endrick, Ederson, Léo Pereira, Alex Sandro, Fabinho, Danilo, Rayan, Bremer, Weverton, Ibañez, Igor Thiago e Douglas Santos.

Essa, contudo, não é a primeira vez que isso acontece.

Em 2022, por exemplo, Rodrygo ficou fora da primeira versão do álbum da Copa do Catar mesmo sendo convocado posteriormente por Tite. Na época, o atacante chegou a brincar nas redes sociais sobre não ter virado figurinha.

Por causa dessas mudanças, a Panini costuma lançar posteriormente figurinhas extras de atualização, conhecidas entre colecionadores como "update stickers", incluindo atletas convocados após o fechamento da edição original do álbum.

A empresa ainda não comunicou se fará isso este ano.

Os jogadores do Brasil que estão no álbum

BBC News Brasil

Na página da seleção brasileira, os jogadores que ganharam espaço para suas figurinhas são:

Alisson

Bruno Guimarães

Luiz Henrique

Bento - NÃO CONVOCADO

Marquinhos

Éder Militão - NÃO CONVOCADO

Gabriel Magalhães

Vinícius Júnior

Rodrygo - NÃO CONVOCADO

João Pedro - NÃO CONVOCADO

Matheus Cunha

Danilo

Wesley

Lucas Paquetá

Casemiro

Gabriel Martinelli

Raphinha

Estevão- NÃO CONVOCADO

Os jogadores do Brasil convocados para a Copa

Já a lista dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo 2026 é:

Alisson

Ederson - FORA DO ÁLBUM

Weverton - FORA DO ÁLBUM

Alex Sandro- FORA DO ÁLBUM

Bremer - FORA DO ÁLBUM

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos - FORA DO ÁLBUM

Gabriel Magalhães

Ibañez - FORA DO ÁLBUM

Leo Pereira - FORA DO ÁLBUM

Marquinhos

Wesley

Bruno Guimarães

Casemiro

Danilo (Botafogo) - FORA DO ÁLBUM

Fabinho - FORA DO ÁLBUM

Lucas Paquetá

Endrick - FORA DO ÁLBUM

Gabriel Martinelli

Igor Thiago - FORA DO ÁLBUM

Luiz Henrique

Matheus Cunha

Neymar Jr- FORA DO ÁLBUM

Raphinha

Rayan - FORA DO ÁLBUM

Vini Jr

Custo para completar álbum pode chegar a R$ 7 mil

Pela primeira vez, a Copa do Mundo terá 48 seleções, em vez das 32 das edições anteriores, o que elevou o número total de figurinhas para cerca de 980 — tornando a coleção a maior já lançada pela Panini.

Na prática, isso significa mais páginas, mais figurinhas e, inevitavelmente, um custo maior.

Além disso, a própria estrutura do álbum mudou. Com 48 seleções, cada equipe ganhou mais espaço: são páginas dedicadas com cerca de 20 figurinhas por time, incluindo jogadores, escudo e foto oficial.

Para acomodar esse crescimento, os pacotes também foram ajustados — agora com sete cromos, em vez dos cinco tradicionais.

No Brasil, o lançamento do álbum aconteceu em 1° de maio e o custo para completá-lo pode variar drasticamente.

O pacote com sete figurinhas custa R$ 7, e o álbum sai por R$ 24,90 (capa simples) ou R$ 74,90 (capa dura).

No cenário mais otimista — em que o colecionador consegue todas as 980 figurinhas sem nenhuma repetição — o gasto mínimo seria de R$ 1.004,90 (R$ 980 em cromos mais o álbum simples). Trata-se, porém, de uma hipótese considerada pouco realista.

Na prática, o mais comum é lidar com figurinhas repetidas. Sem trocas, o custo pode chegar a R$ 7.362,90. Já quem participa de trocas — prática comum em bancas, praças e até grupos online — consegue reduzir significativamente esse valor. Ainda assim, completar o álbum ficou cerca de 51% mais caro em relação à Copa de 2022.

Outro ponto que influencia o gasto é a forma de compra. Na pré-venda, por exemplo, não há opção de adquirir figurinhas avulsas — apenas pacotes fechados, como kits com 12 envelopes. Isso pode dificultar o controle de custos no início da coleção.