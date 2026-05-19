Lula aparece 7 pontos à frente de Flávio Bolsonaro em eventual 2º turno, aponta pesquisa AtlasIntel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a ficar à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas simulações de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta terça-feira (19/05) — a primeira sondagem realizada depois da divulgação dos áudios entre o senador e Daniel Vorcaro, banqueiro do Master.

A pesquisa foi realizada com 5.032 respondentes entre 13 e 18 de maio, com margem de erro de um ponto percentual. Os áudios entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro foram divulgados no dia 13 de maio.

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No levantamento, Lula subiu 1,4 pontos percentuais no cenário de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, atingindo 48,9%. A pesquisa anterior havia sido feita em abril.

Flávio caiu seis pontos após a divulgação do áudio com Vorcaro, indo de 47,8% para 41,8%. Houve um aumento de 4,6 pontos percentuais no número de indecisos e pessoas que indicam que votarão nulo — atingindo 9,3%.

Rejeição a Flávio e o caso Master

A rejeição a Flávio Bolsonaro cresceu dois pontos percentuais atingindo 52%. O senador é o pré-candidato com o maior nível de eleitores que dizem que não votariam nele de jeito nenhum, seguido por Lula, com 50,6%, patamar semelhante ao registrado em abril.

A pesquisa também mostrou que o medo do eleitorado de que Flávio Bolsonaro vença é superior ao mesmo temor em relação a Lula.

O receio da vitória de Flávio subiu dois pontos percentuais desde abril, enquanto o temor sobre a reeleição do presidente caiu quase 7 percentuais em um mês.

A agência de notícias Bloomberg, que encomendou a pesquisa, noticiou que antes da divulgação dos áudios, o escândalo do Banco Master pesava mais sobre Lula, com uma percepção de que seus aliados estavam mais ligados ao caso. Mas a nova pesquisa indica que, agora, 43% dos entrevistados acreditam que o grupo de Bolsonaro está mais envolvido nas supostas fraudes do Master, com 33% dizendo que os aliados de Lula são culpados.

A pesquisa diz, segundo a Bloomberg, que, entre as pessoas que disseram saber sobre as mensagens vazadas entre Flávio e Vorcaro, 55% consideraram os áudios uma evidência de uma investigação legítima sobre possíveis irregularidades. Para 33% os áudios seriam uma tentativa de prejudicar Flávio Bolsonaro.