O monumento na Coreia do Norte que pode revelar quantos soldados do país morreram na guerra entre Rússia e Ucrânia

O ministro da Defesa da Rússia, Andrey Belousov (extrema esquerda), e o presidente do parlamento Vyacheslav Volodin (segundo à esquerda) participaram da cerimônia de abertura do memorial em Pyongyang - (crédito: KCNA / Reuters)

Cerca de 2,3 mil soldados norte-coreanos morreram lutando pela Rússia contra a Ucrânia, de acordo com uma investigação da BBC baseada em imagens de satélite e fotos oficiais de um novo memorial em Pyongyang.

Em junho de 2024, a Coreia do Norte firmou um pacto de defesa mútua com a Rússia. Dois meses depois, a Ucrânia lançou uma incursão surpresa em Kursk e capturou mais de mil quilômetros quadrados de terras russas.

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O acordo pode ser o motivo pelo qual as tropas norte-coreanas foram enviadas principalmente para Kursk, em vez de outras linhas de frente nos territórios ucranianos, diz Kim Jin-mu, do Instituto Coreano de Análises de Defesa, um centro de estudos financiado pelo governo sul-coreano.

O líder norte-coreano Kim Jong Un já havia prestado homenagem pública aos soldados que morreram na guerra — e acredita-se que, em troca do fornecimento de soldados, Pyongyang tenha recebido comida, dinheiro e ajuda técnica de Moscou.

O regime nunca divulgou o número de mortos da operação em Kursk, que a Rússia diz ter retomado totalmente — mas, pela primeira vez, o novo memorial oferece pistas mais claras sobre o número.

KCNA / Reuters O ministro da Defesa da Rússia, Andrey Belousov (extrema esquerda), e o presidente do parlamento Vyacheslav Volodin (segundo à esquerda) participaram da cerimônia de abertura do memorial em Pyongyang

Nomes nas paredes

Em outubro de 2025, o líder norte-coreano Kim Jong Un ordenou a construção de um museu no distrito de Hwasong, em Pyongyang, para homenagear os soldados mortos na guerra Rússia-Ucrânia.

O trabalho começou na área densamente arborizada no mesmo mês, de acordo com uma análise da BBC de imagens de satélite fornecidas pela Planet Labs, uma empresa de imagens dos EUA.

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Uma concha rudimentar do complexo de 52 mil metros quadrados era visível em dezembro. Em março, a maior parte da construção externa parecia ter sido concluída. O paisagismo e as instalações ao redor foram finalizados no mês passado.

Inaugurado em 26 de abril, o Museu Memorial dos Feitos de Combate em Operações Militares no Exterior tem como objetivo transmitir a "bravura incomparável" dos soldados norte-coreanos durante seu destacamento para "libertar [a] região de Kursk", segundo a agência estatal de notícias KCNA.

O memorial consiste em um prédio, um cemitério e duas paredes de 30 metros de comprimento gravadas com nomes.

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Uma análise da BBC de várias imagens divulgadas pela KCNA mostra que cada parede é dividida em cerca de 14 seções, marcadas por linhas de pedra cinza na parte superior.

Os nomes estão gravados em nove dessas seções, cada uma contendo cerca de 16 colunas, de acordo com um cálculo da BBC baseado na distância entre as colunas.

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Oito nomes dos soldados mortos estão inscritos em uma coluna, mostram fotos aproximadas da parede leste.

Com 16 colunas e nove seções, isso equivaleria a 1.152 nomes gravados em cada parede. E duas paredes elevariam o total para 2.304.

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Songhak Chung, pesquisador do Instituto Coreano de Estratégia de Segurança, concorda com a constatação da BBC.

“As paredes do memorial estão repletas de nomes de soldados falecidos escritos em caracteres extremamente pequenos. Considerando a área de superfície e a densidade do texto, é provável que o número de pessoas registradas lá chegue a vários milhares”, diz ele.

O número exato não pode ser determinado devido à falta de imagens de alta resolução, mas a estimativa da BBC está próxima do número apresentado pelo Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul.

Em setembro de 2025, a agência de espionagem disse que cerca de 2 mil soldados norte-coreanos foram mortos e outros 2,7 mil feridos.

Em fevereiro deste ano, o NIS disse que cerca de 6 mil dos 11 mil militares enviados para a Rússia haviam sido mortos ou feridos.

'Sistema hierárquico'

No cemitério, há cerca de 140 túmulos no lado oeste e 138 no outro, de acordo com uma imagem de satélite tirada no início de abril fornecida pela SI Analytics, uma empresa de pesquisa sul-coreana.

O prédio parece ser um columbário — que é um local que abriga urnas funerárias —, diz Chung, que não é afiliado à empresa.

“A parede inteira parece estar cheia de compartimentos de armazenamento com padrão de grade para restos mortais”, explica ele.

“O salão memorial é um prédio de três andares e, mesmo excluindo escritórios e áreas de exposição, somente o repositório interno seria capaz de abrigar pelo menos mil conjuntos de restos mortais”, diz Chung.

KCNA Kim Jong Un deposita flores brancas dentro do columbário, que contém fileiras de urnas em seu interior

A SI Analytics afirma em seu relatório que existe um “sistema hierárquico de comemoração”. Soldados que demonstraram “valor extraordinário” são homenageados com túmulos e lápides ao ar livre, enquanto outros são homenageados em urnas dentro do columbário.

Kim diz que os enterrados no cemitério podem incluir corpos recuperados, oficiais superiores ou indivíduos que receberam reconhecimento especial, incluindo aqueles que agiram com abnegação.

Justificação da guerra

O Ministério da Unificação da Coreia do Sul diz que é “difícil confirmar” se todos os soldados mortos estão nomeados nas paredes do memorial.

No entanto, Kim Jin-Mu, do Instituto Coreano de Análises de Defesa, acredita que é muito provável que os nomes de todos os soldados norte-coreanos que morreram em Kursk tenham sido inscritos.

“O memorial tem como objetivo recompensar aqueles que se sacrificaram pelo Estado e manter o apoio público”, diz ele. “A omissão de nomes pode causar descontentamento entre famílias enlutadas e minar seu propósito.”

A imprensa estatal norte-coreana também informou que um complexo habitacional foi construído para veteranos de guerra e famílias no mesmo distrito. Moradores começaram a se mudar para lá desde março.

Cho Han-bum, pesquisador do Instituto Coreano para a Unificação Nacional, administrado pelo governo, diz que a decisão de Pyongyang de construir um monumento dedicado aos soldados mortos reflete um esforço para justificar o envio de tropas após grandes baixas.

“Para a Coreia do Norte, a Rússia é o único país com o qual ela pode cooperar militarmente em seu atual estado de isolamento”, diz ele.

O memorial também significa a disposição de Pyongyang de continuar a cooperação militar com a Rússia “independentemente de como a guerra se desenrole”.

Gráficos: Arvin Supriyadi; edição: Grace Tsoi