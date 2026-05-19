O que Flávio Bolsonaro diz sobre encontro com Vorcaro após primeira prisão do banqueiro do Master - (crédito: BBC Geral)

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), confirmou nesta terça-feira (19/5) que se encontrou com o banqueiro Daniel Vorcaro após ele ter sido preso pela Polícia Federal (PF) em novembro de 2025, na primeira fase da Operação Compliance Zero.

A ligação entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro veio à tona na semana passada depois que o portal The Intercept Brasil revelou um áudio em que o senador pede dinheiro a Vorcaro para financiar parte de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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"Estive com ele mais uma vez após esse evento [a prisão], quando ele passou a usar o monitoramento eletrônico e ele não podia sair da cidade de São Paulo", disse Flávio a jornalistas na saída de uma reunião do senador com a bancada de deputados e senadores do PL, na sede da legenda, em Brasília.

"Fui, sim, ao encontro dele para botar um ponto final nessa história, dizer que se ele tivesse me dito que a situação era grave como essa, eu já teria ido atrás de outro investidor há muito mais tempo e o filme não correria risco."

A informação de que o senador se encontrou com Vorcaro após sua primeira prisão foi revelada pelo portal Metrópoles.

Desde a semana passada, quando veio à tona o áudio enviado por Flávio Bolsonaro a Vorcaro, o senador tem feito declarações minimizando a possível divulgação de outros contatos feitos entre ele e o banqueiro.

"É legitimo que pensem dessa forma [sobre novos vazamentos], mas não tem nada diferente do filme. Pode vazar um 'videozinho' mostrando o estúdio que eu possa ter enviado pra ele, algum encontro que eu possa ter tido com ele, foi tudo para tratar sobre o filme, não vai ter surpresinha", afirmou em entrevista à emissora CNN Brasil.

Vorcaro foi preso pela primeira vez no dia 18 de novembro de 2025. Ele é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional. Em 28 de novembro, ele foi posto em liberdade após uma decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

Em 4 de março, ele foi preso novamente em mais uma etapa da Operação Compliance Zero. Desde então, ele já passou por diferentes presídios até ser transferido para a carceragem da Polícia Federal, em Brasília, onde aguarda negociações sobre um possível acordo de colaboração premiada.