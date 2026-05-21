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ACIDENTE

Justiça francesa condena Airbus e Air France por homicídios culposos no acidente do voo Rio-Paris

Aeronave (um Airbus A330) decolou do Aeroporto do Galeão no final da noite de 31 de maio e desapareceu sobre o Oceano Atlântico após enfrentar uma forte tempestade

Por falha técnica, o Airbus mergulhou no Atlântico e todos morreram. Restos do jato foram achados aos poucos - (crédito: Marinha do Brasil/AFP)
Por falha técnica, o Airbus mergulhou no Atlântico e todos morreram. Restos do jato foram achados aos poucos - (crédito: Marinha do Brasil/AFP)

A Justiça francesa declarou, nesta quinta-feira (21), a Air France e a fabricante Airbus culpadas de homicídios culposos, 17 anos após o acidente do voo Rio-Paris que matou 228 pessoas. 

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Com o veredicto, o Tribunal de Apelação de Paris se pronunciou de maneira contrária à decisão dos magistrados de primeira instância que, em 2023, decidiram absolver as empresas.

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A nova sentença as considera as "únicas responsáveis" pela maior tragédia da aviação francesa e, além disso, impõe a multa máxima de 225.000 euros (260.000 dólares, 1,3 milhão de reais). 

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Por AFP
postado em 21/05/2026 09:27
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