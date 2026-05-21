Air France e Airbus são condenadas em Paris por queda de avião que saiu do Rio e deixou 228 mortos - (crédito: BBC Geral)

A Air France e a Airbus foram condenadas por homicídio culposo pelo acidente aéreo de 2009 que matou 228 pessoas a bordo de um voo entre o Rio de Janeiro e Paris, em uma decisão divulgada nesta quinta-feira na França (21/05).

O Tribunal de Apelações de Paris considerou a companhia aérea e a fabricante de aeronaves culpadas de homicídio culposo corporativo (em que não há intenção de matar) pela queda do voo no Oceano Atlântico.

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Um outro tribunal francês havia absolvido as duas empresas em julgamento realiado em abril de 2023 — mas agora elas foram consideradas culpadas após este recurso.