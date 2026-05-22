Casal é preso por abandonar dois meninos franceses à beira de estrada em Portugal - (crédito: BBC Geral)

Um homem e uma mulher apontados pela imprensa portuguesa como sendo a mãe e o padrasto de dois meninos franceses encontrados sozinhos e chorando à beira de uma estrada no sul de Portugal foram presos.

As crianças, ambas menores de cinco anos, foram encontradas por um motorista perto da cidade de Alcácer do Sal na terça-feira (19/05), informou a polícia.

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Elas carregavam mochilas com comida e água, mas não tinham seus documentos de identidade.

O pai dos meninos havia relatado o desaparecimento deles de sua casa em Colmar, no leste da França, em 11 de maio, e a França emitiu um pedido de ajuda pan-europeu.

Aa polícias de Portugal e da França abriram investigações e afirmaram que ainda não chegaram a uma conclusão sobre o que aconteceu.

Relatórios da mídia local informaram que o casal foi preso depois que seu carro foi visto em frente a um café na cidade de Fátima, a cerca de 180 km ao norte de Alcácer do Sal.

A Guarda Nacional Republicana de Portugal disse que seus agentes prenderam uma mulher de 41 anos e um homem de 55. Eles não identificaram formalmente o casal preso.

Eles afirmaram ainda que o casal está sendo investigado pelos crimes de violência doméstica, exposição a perigo e abandono.

O motorista que encontrou os meninos disse que os alimentou antes de alertar a polícia.