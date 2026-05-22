Casal é preso por abandonar dois meninos franceses à beira de estrada em Portugal

Um homem e uma mulher apontados pela imprensa portuguesa como sendo a mãe e o padrasto de dois meninos franceses encontrados sozinhos e chorando à beira de uma estrada no sul de Portugal foram presos.
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As crianças, ambas menores de cinco anos, foram encontradas por um motorista perto da cidade de Alcácer do Sal na terça-feira (19/05), informou a polícia.
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Elas carregavam mochilas com comida e água, mas não tinham seus documentos de identidade.
O pai dos meninos havia relatado o desaparecimento deles de sua casa em Colmar, no leste da França, em 11 de maio, e a França emitiu um pedido de ajuda pan-europeu.
Aa polícias de Portugal e da França abriram investigações e afirmaram que ainda não chegaram a uma conclusão sobre o que aconteceu.
Relatórios da mídia local informaram que o casal foi preso depois que seu carro foi visto em frente a um café na cidade de Fátima, a cerca de 180 km ao norte de Alcácer do Sal.
A Guarda Nacional Republicana de Portugal disse que seus agentes prenderam uma mulher de 41 anos e um homem de 55. Eles não identificaram formalmente o casal preso.
Eles afirmaram ainda que o casal está sendo investigado pelos crimes de violência doméstica, exposição a perigo e abandono.
O motorista que encontrou os meninos disse que os alimentou antes de alertar a polícia.
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