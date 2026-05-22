Mega-Sena faz 30 anos; relembre maiores prêmios da história

O edifício Bugatti Residences em Dubai, onde Neymar comprou uma cobertura, está atualmente em construção - (crédito: Binghatti Properties)

A Caixa Econômica Federal anunciou um sorteio especial da Mega-Sena para celebrar os 30 anos da modalidade com uma premiação de R$ 300 milhões.

O primeiro sorteio foi realizado em 11 de março 1996. Desde então, a Mega-Sena se consolidou como a modalidade de apostas mais popular do país e movimentou R$ 115,2 bilhões.

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O sorteio especial de 30 anos será realizado às 11h do dia 24 de maio, próximo domingo.

Mas quais foram os maiores prêmios já pagos até hoje? E o que dá para comprar atualmente com esses valores?

5º lugar: R$ 378 milhões

Os cinco prêmios mais altos da história são todos de Megas da Virada. O sorteio do ano de 2021 pagou R$ 378.124.727,48.

Duas apostas vencedoras dividiram o prêmio e cada uma levou R$ 189.062.363,74.

O total pago pela Caixa é equivalente a 32.883 Iphones 17 Pro — o modelo com 256 GB está à venda no Brasil hoje por R$ 11.499,00.

Com esse prêmio, também é possível comprar a cobertura de altíssimo luxo do jogador de futebol Neymar em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Em 2024, o imóvel estava avaliado em 200 milhões de dirhams (R$ 275 milhões de reais na cotação atual).

Ainda seria possível usar o dinheiro restante para comprar o carro mais caro em circulação hoje no Brasil, uma Ferrari LaFerrari ano 2016 de edição limitada com valor de mercado estimado em R$ 38.043.737,00 — e ainda sobrariam mais cerca de R$ 60 milhões.

Binghatti Properties O edifício Bugatti Residences em Dubai, onde Neymar comprou uma cobertura, está atualmente em construção

4º lugar: R$ 541 milhões

O quarto maior prêmio foi dado na Mega da Virada de 2022: R$ 541.969.966,30. Cada um dos cinco ganhadores recebeu R$ 108.393.993,26.

Se uma única pessoa tivesse levado a bolada sozinha poderia comprar a mansão do cantor Jay-Z em Bel Air, Los Angeles, Estados Unidos. O imóvel está atualmente avaliada em cerca de US$ 100 milhões, equivalente a R$ 500 milhões.

O valor total do prêmio também seria suficiente para comprar um dos quadros mais caros já vendidos em leilões de arte: Blumenwiese (Prado Florido), do artista austríaco Gustav Klimt.

A obra foi leiloada em Nova York no ano passado por US$ 86 milhões (cerca de R$ 433,26 milhões na cotação atual).

3º lugar: R$ 588 milhões

A Mega da Virada de 2023 pagou R$ 588.891.021,25. Cinco apostas acertaram os seis números e receberam R$ 117.778.204,25 cada.

O prêmio total pago naquele ano seria suficiente para comprar hoje 14 unidades da cobertura mais cara de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, cidade com o metro quadrado mais valorizado do país.

O apartamento de 740 m², de frente para o mar, está avaliado em R$ 42 milhões.

Os R$ 588 milhões pagos pela Caixa também seriam suficientes para comprar 130.666 passagens de avião (ida e volta) de classe econômica de São Paulo para Paris, considerando cada uma com um preço médio de R$ 4.500.

Se as passagens forem de primeira classe, com cada uma custando em média R$ 70 mil, seria possível ir e voltar da capital francesa 8.400 vezes.

2º lugar: R$ 635 milhões

O segundo maior prêmio, da Mega da Virada de 2024, foi de R$ 635.486.165,36. O total foi dividido entre oito ganhadores e cada um levou R$ 79.435.770,67.

Uma das apostas vencedoras foi de um bolão realizado em Osasco, São Paulo, em que cada uma das 56 cotas ganhou R$ 1.418.495,90. Mas um dos participantes desse bolão não apareceu para retirar seu prêmio no prazo de 90 dias exigido pela Caixa e ficou sem o dinheiro.

Mas se uma única pessoa tivesse levado a bolada de R$ 635 milhões sozinha poderia comprar 635 mil quilos da carne mais cara do mundo, o Wagyu categoria A5.

A categoria A5 representa o nível máximo de qualidade do Wagyu, uma raça de gado originária do Japão. No Brasil, o quilo do corte é vendido a uma média de R$ 1.000.

AFP via Getty Images O quilo do Wagyu categoria A5 custa em média R$ 1.000 no Brasil

Também seria possívelo comprar 1.058 imóveis imóveis de R$ 600 mil, o valor máximo permitido atualmente pela Caixa para financiar casas ou apartamentos novos usando o programa Minha Casa, Minha Vida. Ainda assim, o vencedor único ainda teria mais R$ 200 mil para investir em outros bens.

1º lugar: R$ 1.091 bilhão

A Mega da Virada de 2025 ofereceu o maior prêmio da história até hoje: R$ 1.091.357.286,54.

Ao todo, seis pessoas foram premiadas e cada uma levou para casa mais de R$ 181 milhões.

Com o total do prêmio, um único vencedor poderia adquirir o clube de futebol Vitória, avaliado atualmente em R$ 826 milhões, segundo um ranking elaborado pela Sports Value.

AFP via Getty Images O colar 'La Peregrina' pertenceu à atriz americana Elizabeth Taylor, mas foi comprada inicialmente pelo rei Filipe 2º da Espanha para sua noiva, a rainha Maria 1ª da Inglaterra (1516-1558)

Os R$ 1.091 bilhão pagos pela Caixa também seriam suficientes para comprar toda a coleção exclusiva de itens que pertenceram a Elizabeth Taylor, leiloada em 2011. Na época, o leilão arrecadou US$ 156.756.576, o que hoje equivale a mais de R$ 786 milhões.

Ao todo, a coleção estava formada por 1.778 itens, entre jóias, peças de roupa e mobiliário.

O elemento mais caro foi um colar de pérolas, diamantes e rubis do século 16, vendido por US$ 11,84 milhões (R$ 59,7 milhões na cotação atual).