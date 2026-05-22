Starship completa voo inaugural em novo teste da SpaceX

Uma transmissão ao vivo do voo de teste começará cerca de 45 minutos antes da decolagem - (crédito: Reprodução/SpaceX)

A SpaceX conseguiu realizar o lançamento do Starship, nesta sexta-feira (22/5), após o adiamento causado por um problema técnico na quinta-feira (21/5). O voo marca mais um teste do que é considerado o maior e mais potente foguete já construído no mundo e é um marco para a empresa de Elon Musk e a meta de aprimorar as viagens espaciais com seres humanos.

A decolagem se deu na Starbase, no Texas, Estados Unidos, às 19h30 no horário de Brasília. Segundo a SpaceX, o objetivo desse voo foi testar melhorias estruturais, novos motores e sistemas de controle da nave durante as etapas de subida, reentrada na atmosfera e pouso no oceano.

Além disso, o teste marcou o primeiro voo da versão atualizada nomeada de Starship V3, desenvolvida para permitir lançamentos mais frequentes de satélites Starlink e futuras missões da Nasa à Lua.

Durante a missão, a nave conseguiu liberar com sucesso satélites simulados e completar manobras planejadas para submeter a estrutura ao máximo estresse durante a reentrada na atmosfera.

Cerca de uma hora após a decolagem, a espaçonave realizou uma descida controlada e caiu no Oceano Índico, como previsto pela empresa.