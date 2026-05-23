Trump diz que acordo com Irã foi 'amplamente negociado', incluindo a reabertura do Estreito de Ormuz - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste sábado (23/5) que um acordo com o Irã foi “amplamente negociado” e os detalhes serão anunciados em breve.

O acordo incluiria a abertura do Estreito de Ormuz, sem dar mais detalhes.

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O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, havia dito à televisão estatal que as posições dos EUA e do Irã estavam convergindo na última semana, mas alertou que isso não significava que seriam alcançados acordos sobre questões-chave. Ele acusou os americanos de “declarações contraditórias”.

Nas redes sociais, Trump disse que teve uma “conversa muito boa” com os líderes da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar e outros sobre um “Memorando de Entendimento relativo à PAZ”.

“Um acordo foi amplamente negociado, sujeito à finalização entre os Estados Unidos da América, a República Islâmica do Irã e os vários outros países, conforme listados”, disse Trump.

“Os aspectos finais e os detalhes do acordo estão sendo discutidos atualmente e serão anunciados em breve”, disse ele.

Ele também disse que recebeu uma ligação no sábado com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que “correu muito bem”.

O presidente não deu mais detalhes sobre o projeto, mas insistiu que qualquer acordo impediria “absolutamente” o Irã de obter uma arma nuclear.

Falando à televisão estatal no sábado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmaeil Baqaei, também descreveu um “memorando de entendimento”, dizendo que a intenção do Irã era chegar a um acordo “na forma de uma estrutura, consistindo em 14 pontos”.

Baqaei disse que eles estavam finalizando o memorando, então novas negociações poderiam ser realizadas dentro de 30 a 60 dias “e, finalmente, um acordo final pode ser alcançado”.

A nova sensação de recuo surge depois que o clima pareceu ter piorado em Washington, com autoridades anônimas informando à mídia norte-americana na sexta-feira que o governo estava se preparando para uma nova rodada de ataques militares, embora nenhuma decisão final tenha sido tomada.

Na sexta-feira (22/5), o presidente postou no Truth Social que não compareceria ao casamento de seu filho Donald Jr. neste fim de semana para que pudesse permanecer em Washington D.C. “durante esse período importante”.

Na semana passada, Trump disse que a trégua era um “suporte massivo de vida” depois de rejeitar as exigências de Teerã, rotulando-as de “totalmente inaceitáveis”.

O cessar-fogo temporário entre o Irã e os EUA começou no início de abril.

Os EUA bloquearam os portos iranianos desde 13 de abril.

No sábado, o Comando Central dos EUA (Centcom) disse que redirecionou 100 embarcações, desativou quatro e permitiu que 26 navios de ajuda humanitária passassem desde o início do bloqueio.

O comandante do Centcom, almirante Brad Cooper, disse que suas forças foram “altamente eficazes” em “permitir o comércio zero de entrada e saída dos portos iranianos, o que pressionou economicamente o Irã”.

Enquanto isso, o Irã reivindicou o controle militar de uma área ao redor do Estreito de Ormuz e disse que todo trânsito pelo estreito “requer coordenação e autorização da Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico”.

Os aliados dos EUA e do Golfo rejeitaram repetidamente as tentativas iranianas de afirmar o controle sobre o estreito, e os EUA disseram aos navios que não cumpram as regras do Irã.

Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês. O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial.