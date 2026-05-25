Enfermeira a caminho do epicentro do surto de ebola alerta para riscos

Acredita-se que o vírus tenha causado a morte de mais de 200 pessoas desde abril - (crédito: EPA)

O atual surto de ebola está causando enormes desafios para as organizações de ajuda médica e humanitária, afirma Kate White, que é gerente da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF) no Reino Unido.

Três voluntários da Cruz Vermelha que morreram no início deste mês estavam entre as primeiras vítimas conhecidas do surto de ebola na República Democrática do Congo e provavelmente se contaminaram enquanto lidavam com corpos.

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Acredita-se que o surto pode ter sido responsável por mais de 200 mortes e mais de 850 casos.

White, que voou de Manchester para o Congo no domingo (24/05) como parte de um esforço internacional de ajuda, disse que "isso realmente reforça a necessidade de garantir que tenhamos todas as medidas de proteção em vigor".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse recentemente que a doença pode estar se espalhando mais rápido do que se pensava originalmente e declarou emergência de saúde pública de interesse internacional.

Não há vacina para o vírus, embora imunizantes experimentais estejam em desenvolvimento. Também não há medicamentos direcionados contra o vírus, o que torna a doença mais difícil de tratar.

EPA Acredita-se que o vírus tenha causado a morte de mais de 200 pessoas desde abril

White já trabalhou em epidemias anteriores de ebola na África. Ela acrescentou estar também preocupada com o impacto do fechamento do espaço aéreo no transporte de profissionais de saúde e recursos para as áreas afetadas.

"O volume do que precisamos levar agora é enorme."

Melhorias na capacidade de confirmar casos são necessárias "em todas as áreas geográficas afetadas, porque não queremos pessoas retidas em centros de tratamento se não estiverem infectadas", disse.

"Queremos poder dar alta a elas assim que se recuperarem para que possam voltar às suas famílias — e ainda não estamos nesse ponto."

Reuters Profissionais de saúde têm monitorado a temperatura das pessoas enquanto tentam evitar que o surto se espalhe

O que é o Ebola e quais são os sintomas?

O ebola é uma doença rara, mas mortífera. O vírus normalmente infecta animais, mas surtos entre humanos às vezes podem começar quando as pessoas comem ou manuseiam animais infectados.

Demora de dois a 21 dias para que os sintomas apareçam. Eles surgem repentinamente e começam como a gripe ou a malária: com febre, dor de cabeça e cansaço.

Conforme a doença progride, vômitos e diarreia se desenvolvem e podem levar à falência de órgãos. Alguns pacientes, mas não todos, desenvolvem hemorragias internas e externas.

O vírus se espalha de uma pessoa para outra pelo contato com fluidos corporais infectados, como sangue ou vômito.

Os surtos de ebola costumavam ser pequenos e confinados em áreas rurais remotas. No entanto, a urbanização está empurrando populações maiores para mais perto desses reservatórios naturais de ebola e aumentando o risco de transmissão.

O surto mais recente é desafiador porque envolve uma espécie rara de ebola para a qual não existe vacina, e o epicentro está em uma área afetada por conflitos.

"Este [surto] já estava em curso por um período considerável antes de ser detectado, o que significa que não compreendemos plenamente as cadeias de transmissão", acrescentou White.

“Quando não entendemos isso completamente, fica muito mais difícil controlá-lo.”