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Protestos na Bolívia resultam em novos confrontos com polícia

Os protestos de sindicatos de mineiros, camponeses e moradores entraram em sua quarta semana, enquanto o presidente de centro-direita no poder desde novembro, busca sem sucesso um diálogo

Demonstrators clash with anti-riot police during a rally against President Rodrigo Paz in La Paz on May 25, 2026. Paz's presidency has been rocked by entrenched protests centered in Bolivia's administrative capital, La Paz, which have seen protestors block roads, leading to food, fuel and medicine shortages. (Photo by Marvin RECINOS / AFP) - (crédito: Marvin Recinos/AFP)
Demonstrators clash with anti-riot police during a rally against President Rodrigo Paz in La Paz on May 25, 2026. Paz's presidency has been rocked by entrenched protests centered in Bolivia's administrative capital, La Paz, which have seen protestors block roads, leading to food, fuel and medicine shortages. (Photo by Marvin RECINOS / AFP) - (crédito: Marvin Recinos/AFP)

Manifestantes e policiais entraram em confronto nesta segunda-feira (25/5) em La Paz, após uma marcha de milhares de pessoas que pediu a renúncia do presidente da Bolívia, Rodrigo Paz, constataram jornalistas da AFP.

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Os protestos de sindicatos de mineiros, camponeses e moradores entraram em sua quarta semana, enquanto o presidente de centro-direita de 58 anos, no poder desde novembro, busca sem sucesso um diálogo.

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A jornada começou com a marcha que desceu da cidade de El Alto até o centro de La Paz. Um grupo de manifestantes tentou entrar na praça de armas, onde ficam os escritórios presidenciais e o Parlamento.

Em uma das vias de acesso a La Paz, um grupo tentou romper o cerco de policiais de choque com paus, rojões, pedras e cilindros cortados de dinamite.

Os agentes responderam com gás lacrimogêneo e outros se deslocaram em motocicletas para afastar os manifestantes. A AFP observou ao menos uma dezena de detidos.

Os manifestantes rejeitam a política econômica liberal de Paz, exigem aumentos salariais e o culpam pela distribuição de gasolina de má qualidade que danificou milhares de veículos.

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Por AFP
postado em 25/05/2026 21:33
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