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Estátua gigante de Messi na Índia será retirada por motivos de segurança

A estátua foi inaugurada durante a turnê 'GOAT' de Messi pela Índia em dezembro do ano passado

Passageiros passam por uma estátua do jogador de futebol argentino Lionel Messi, que foi amarrada com cordas para maior estabilidade e proteção contra chuva e tempestades, antes de ser reinstalada em um local mais seguro, em Calcutá, em 27 de maio de 2026 - (crédito: DIBYANGSHU SARKAR / AFP)
Passageiros passam por uma estátua do jogador de futebol argentino Lionel Messi, que foi amarrada com cordas para maior estabilidade e proteção contra chuva e tempestades, antes de ser reinstalada em um local mais seguro, em Calcutá, em 27 de maio de 2026 - (crédito: DIBYANGSHU SARKAR / AFP)

Uma estátua gigante do astro Lionel Messi, inaugurada na Índia para celebrar a visita do argentino no ano passado, está "balançando com o vento" e será retirada, declarou nesta quarta-feira (27/5) à AFP uma autoridade de Calcutá. 

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A instabilidade da estátua, de 21 metros de altura e cor dourada, que mostra Messi levantando a taça da Copa do Mundo, obrigou as autoridades locais a fixá-la ao chão com algumas cordas. 

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A estátua foi inaugurada durante a turnê 'GOAT' de Messi pela Índia em dezembro do ano passado.

Sharadwat Mukherjee, deputado estadual de Bengala Ocidental, afirmou à AFP que a estátua não é segura: "Observamos que a estátua balança com o vento".

Nesta quarta-feira, operários amarraram cordas à estátua para evitar sua queda sobre uma estrada muito movimentada.

"A remoção se mostrou mais fácil de dizer do que de fazer", declarou Mukherjee. "Estamos planejando remover a estátua na primeira oportunidade possível".

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Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 27/05/2026 11:05
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