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RÚSSIA

Universitária tenta tirar selfie em penhasco, cai e morre

Jovem de 24 anos despencou de cerca de 100 metros em um mirante e morreu a caminho do hospital

A queda foi de aproximadamente 100 metros - (crédito: Reprodução/IRKSIB)
A queda foi de aproximadamente 100 metros - (crédito: Reprodução/IRKSIB)

Uma estudante universitária de 24 anos morreu após cair de um penhasco enquanto tentava tirar uma foto em um mirante na região de Usolye Sibirskoye, na Rússia. O caso ocorreu em uma área conhecida como Falésias Brancas, ponto turístico que costuma atrair visitantes durante o verão no Hemisfério Norte.

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Segundo informações divulgadas pelo Comitê de Investigação da Federação Russa, a jovem estava posicionada em uma parte rochosa próxima à borda do penhasco quando perdeu o equilíbrio durante a descida. A estrutura de terra e pedras teria cedido no momento em que ela tentava retornar para uma área mais segura. A queda foi de aproximadamente 100 metros.  

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Equipes de resgate foram acionadas logo após o acidente. A universitária ainda chegou a ser socorrida com vida, mas sofreu ferimentos graves e morreu dentro da ambulância a caminho do hospital, segundo autoridades locais. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.

A polícia local informou que testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer as circunstâncias da queda. As autoridades também avaliam se irão abrir um processo criminal relacionado ao acidente.

A região de Irkutsk começa a receber um número maior de turistas a partir de maio, principalmente por causa das paisagens naturais e dos mirantes montanhosos próximos ao lago Baikal. Com o aumento do fluxo de visitantes, equipes de segurança costumam reforçar alertas sobre áreas perigosas e trechos sem proteção adequada.

*Estagiária sob supervisão Ronayre Nunes

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Thamires Pinheiro*

Estagiário

Estagiária e formanda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB). Transita entre a publicidade e o jornalismo, com textos e produção de conteúdo sobre Brasil, mundo, entretenimento e atualidades

Por Thamires Pinheiro*
postado em 28/05/2026 15:34
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