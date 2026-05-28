Universitária tenta tirar selfie em penhasco, cai e morre

Uma estudante universitária de 24 anos morreu após cair de um penhasco enquanto tentava tirar uma foto em um mirante na região de Usolye Sibirskoye, na Rússia. O caso ocorreu em uma área conhecida como Falésias Brancas, ponto turístico que costuma atrair visitantes durante o verão no Hemisfério Norte.
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Segundo informações divulgadas pelo Comitê de Investigação da Federação Russa, a jovem estava posicionada em uma parte rochosa próxima à borda do penhasco quando perdeu o equilíbrio durante a descida. A estrutura de terra e pedras teria cedido no momento em que ela tentava retornar para uma área mais segura. A queda foi de aproximadamente 100 metros.
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Equipes de resgate foram acionadas logo após o acidente. A universitária ainda chegou a ser socorrida com vida, mas sofreu ferimentos graves e morreu dentro da ambulância a caminho do hospital, segundo autoridades locais. Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada.
A polícia local informou que testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer as circunstâncias da queda. As autoridades também avaliam se irão abrir um processo criminal relacionado ao acidente.
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A região de Irkutsk começa a receber um número maior de turistas a partir de maio, principalmente por causa das paisagens naturais e dos mirantes montanhosos próximos ao lago Baikal. Com o aumento do fluxo de visitantes, equipes de segurança costumam reforçar alertas sobre áreas perigosas e trechos sem proteção adequada.
*Estagiária sob supervisão Ronayre Nunes
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