Casa Branca pressiona por nota de US$ 250 com imagem de Trump, diz jornal

A iniciativa teria sido liderada por Brandon Beach, atual tesoureiro dos EUA, e por Mike Brown, principal assessor do órgão - (crédito: Reprodução/X/@RepAndyBarr)

O governo dos Estados Unidos pressiona o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) para estudar a criação de uma cédula de US$ 250 estampada com a imagem do presidente Donald Trump, segundo reportagem publicada nesta quinta-feira (28/5) pelo jornal norte-americano The Washington Post.

De acordo com o veículo, integrantes e ex-integrantes da administração republicana afirmam que o projeto vem sendo discutido desde o ano passado. A iniciativa teria sido liderada por Brandon Beach, atual tesoureiro dos EUA, e por Mike Brown, principal assessor do órgão, que insistem junto ao Fed para que um protótipo da nota seja desenvolvido.

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A proposta, no entanto, esbarra em uma restrição legal histórica. A legislação americana aprovada em 1886 — atualmente incorporada ao Código dos Estados Unidos — determina que apenas pessoas falecidas podem ter retratos exibidos em cédulas e títulos emitidos pelo país.

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O debate ganhou visibilidade pública em janeiro, quando o deputado republicano Andy Barr divulgou na rede social X uma imagem de um protótipo da suposta nota de US$ 250. Na fotografia, Barr aparece ao lado de Brandon Beach segurando uma versão ampliada da cédula.

“Hoje, encontrei-me com @TreasurerBeach sobre minha proposta de colocar o presidente Donald Trump em um novo dólar de US$ 250. Incluímos isso em uma recente audiência do comitê financeiro. Vamos homenagear 250 anos de grandeza americana celebrando o presidente que colocou a América em Primeiro Lugar!”, escreveu o parlamentar na publicação.

America is turning 250—and it’s time to make more history! Today, I met with @TreasurerBeach on my proposal to put President Donald Trump on a new $250 bill. We’ve included this in a recent FI hearing in @FinancialCmte. Let’s honor 250 years of American greatness by celebrating… pic.twitter.com/WgRl4xAJrU — Congressman Andy Barr (@RepAndyBarr) January 8, 2026

Segundo o The Washington Post, o desenho da cédula foi criado pelo artista britânico Iain Alexander, que afirma ter discutido diretamente o projeto com Trump. De acordo com o relato do artista ao jornal, o republicano sugeriu alterações após analisar a primeira versão do modelo.

Entre as mudanças solicitadas estariam a incorporação das cores da bandeira americana — azul, branco e vermelho — e a inclusão de um selo comemorativo pelos 250 anos da independência dos Estados Unidos, celebração prevista para 2026.

A eventual criação de uma nota de US$ 250 representaria uma mudança simbólica no sistema monetário americano, que atualmente tem como maior denominação em circulação a cédula de US$ 100, estampada com a imagem de Benjamin Franklin.

