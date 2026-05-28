EUA anunciam que vão classificar PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas

O Departamento de Estado dos Estados Unidos (EUA) anunciou que vai classificar as facções brasileiras Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas.

Em comunicado publicado nesta quinta-feira (28/5), o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que CV e o PCC "são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil" e que elas serão designadas como Organizações Terroristas Estrangeiras a partir do dia 5 de junho.

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"A Administração Trump continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger nossa nação e nossos interesses de segurança nacional, mantendo drogas ilícitas fora de nossas ruas e interrompendo os fluxos de receita que financiam narcoterroristas violentos", afirmou.

O anúncio acontece dois dias depois do senador Flávio Bolsonaro (PL) ter se reunido com presidente Donald Trump na Casa Branca para solicitar que o governo americano designasse as facções brasileiras como organizações terroristas.

Três semanas atrás o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Washington e tentou, entre outras coisas, evitar esse movimento, segundo interlocutores de seu governo.

Confira o comunicado na íntegra:

"Hoje, o Departamento de Estado dos EUA está designando o Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como Terroristas Globais Especialmente Designados (SDGTs) e pretende designar ambos os grupos como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs), com efeito a partir de 5 de junho de 2026.

O CV e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntos, comandam milhares de membros e têm orquestrado ataques brutais contra policiais brasileiros, agentes públicos e civis. Sua influência e redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e até o nosso país.

A Administração Trump continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger nossa nação e nossos interesses de segurança nacional, mantendo drogas ilícitas fora de nossas ruas e interrompendo os fluxos de receita que financiam narcoterroristas violentos. A ação de hoje tomada pelo Departamento de Estado demonstra ainda mais o compromisso inabalável da Administração Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas na nossa região e garantir a segurança do povo americano.

As ações de hoje são tomadas em conformidade com a seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e a Ordem Executiva 13224. As designações de FTO entram em vigor após publicação no Federal Register."

*Esta reportagem está em atualização.