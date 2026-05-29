Quem mais está na lista dos EUA de grupos terroristas, além de PCC e CV - (crédito: BBC Geral)

As facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) se juntarão a grupos como a Al Qaeda e o Estado Islâmico na lista de entidades estrangeiras designadas como terroristas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.

Em comunicado publicado na quinta-feira (28/5), o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que CV e PCC "são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil" e que passarão a ser consideradas terroristas a partir do dia 5 de junho.

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A lista de organizações terroristas estrangeiras do governo americano foi criada por Washington há quase 30 anos, em 1997.

A relação já nasceu com 14 integrantes, entre eles o grupo libanês Hezbollah e o palestino Hamas. Desde então, ganhou dezenas de novos nomes e possui atualmente 94 organizações.

Mais recentemente, durante o segundo mandato do presidente americano Donald Trump, também foram adicionadas à lista facções criminosas sul-americanas, como as venezuelanas Tren de Aragua (Trem de Arágua, em português) e Cartel de Los Soles (Cartel dos Sóis) e a mexicana Cartel de Sinaloa.

Confira, a seguir, a lista atual de organizações internacionais designadas como terroristas pelos Estados Unidos.

Organizações designadas como terroristas pelos EUA

Irmandade Muçulmana Sudanesa, Sudão

Irmandade Muçulmana Libanesa, Líbano

Clã do Golfo, Colômbia

Cartel dos Sóis, Venezuela

Antifa Ost (também conhecida como Hammerbande), Alemanha

Federação Anarquista Informal / Frente Revolucionária Internacional (FAI/FRI), Itália e Europa

Justiça Proletária Armada, Grécia

Autodefesa Revolucionária de Classe, Grécia

Bairro 18, América Central e EUA

Movimento al-Nujaba (HAN), Iraque

Brigadas Sayyid al-Shuhada (KSS), Iraque e Síria

Movimento Ansar Allah al-Awfiya (HAAA), Iraque

Brigadas do Imam Ali (KIA), Iraque

Los Choneros, Equador

Los Lobos, Equador

Exército de Libertação do Baluchistão (BLA), Paquistão

Viv Ansanm, Haiti

Gran Grif, Haiti

Ansarallah, Iêmen

Cartel de Sinaloa, México

Cartel de Jalisco Nova Geração (CJNG), México

Cartel do Nordeste, México

A Nova Família Michoacana, México

Cartel do Golfo, México

Cartéis Unidos, México

Trem de Aragua, Venezuela

Mara Salvatrucha (MS-13), El Salvador, América Central e EUA

Segunda Marquetalia, Colômbia

Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia – Exército do Povo (FARC-EP), Colômbia

Estado Islâmico – República Democrática do Congo (ISIS-DRC), República Democrática do Congo

Estado Islâmico – Moçambique (ISIS-Moçambique), Moçambique

Movimento Sawa'd Misr (HASM), Egito

Asa'ib Ahl al-Haq (AAH), Iraque

Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), Irã

Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (JNIM), Sahel (Mali)

Brigadas al-Ashtar, Bahrein

Estado Islâmico no Grande Saara (ISIS-GS), Sahel

Estado Islâmico – África Ocidental, África Ocidental (especialmente Nigéria)

Estado Islâmico – Filipinas, Filipinas

Estado Islâmico – Bangladesh, Bangladesh

Hizbul Mujahideen (HM), Índia (Caxemira)

Al-Qaeda no Subcontinente Indiano (AQIS), Sul da Ásia

Estado Islâmico – Líbia, Líbia

Estado Islâmico – Província de Khorasan (ISIS-K), Afeganistão

Exército dos Homens do Caminho Naqshbandi (JRTN), Iraque

Estado Islâmico – Província do Sinai, Egito

Ansar al-Shari'a em Benghazi, Líbia

Ansar al-Shari'a em Darnah, Líbia

Ansar al-Shari'a na Tunísia, Tunísia

Batalhão al-Mulathamun / al-Murabitoun, Sahel

Ansaru, Nigéria

Boko Haram, Nigéria

Ansar al-Dine (AAD), Mali

Rede Haqqani (HQN), Afeganistão e Paquistão

Brigadas Abdallah Azzam, Líbano

Jemaah Anshorut Tauhid (JAT), Indonésia

Mujahideen Indianos (IM), Índia

Exército do Islã (AOI), Gaza

Jaysh al-Adl, Irã e Paquistão

Tehrik-e Taliban do Paquistão (TTP), Paquistão

Movimento do Jihad Islâmico (HUJI), Paquistão

Al-Qaeda na Península Arábica (AQAP), Iêmen

Brigadas Hezbollah (KH), Iraque

Luta Revolucionária, Grécia

al-Shabaab, Somália

Movimento do Jihad Islâmico – Bangladesh (HUJI-B), Bangladesh

União do Jihad Islâmico (IJU), Uzbequistão e Ásia Central

Estado Islâmico (ISIS), Iraque e Síria

Exército Republicano Irlandês de Continuidade (CIRA), Irlanda do Norte

Ansar al-Islam (AAI), Iraque

Lashkar-e-Jhangvi (LJ), Paquistão

Jemaah Islamiya (JI), Sudeste Asiático

Partido Comunista das Filipinas / Novo Exército do Povo (CPP/NPA), Filipinas

Al-Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM), Norte da África

Asbat al-Ansar, Líbano

Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa (AAMB), Palestina

Lashkar-e-Tayyiba (LeT), Paquistão

Jaish-e-Mohammed (JEM), Paquistão

Novo Exército Republicano Irlandês (Nova IRA), Irlanda

Movimento Islâmico do Uzbequistão (IMU), Ásia Central

Al-Qaeda (AQ), movimento global

Grupo Abu Sayyaf (ASG), Filipinas

Hamas, Gaza

Harakat ul-Mujahidin (HUM), Paquistão

Hezbollah, Líbano

Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), Turquia

Tigres de Libertação de Tamil Eelam (LTTE), Sri Lanka

Exército de Libertação Nacional (ELN), Colômbia

Frente de Libertação da Palestina (PLF), Palestina

Jihad Islâmica Palestina (PIJ), Palestina

Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP), Palestina

PFLP – Comando Geral (PFLP-GC), Palestina e Síria

Partido/Fronte de Libertação Revolucionário do Povo (DHKP/C), Turquia

Sendero Luminoso, Peru

É possível sair da lista?

Desde que a lista do Departamento de Estado americano foi criada, mais de 20 grupos foram classificados como terroristas, mas posteriormente retirados da relação.

Segundo informações da própria pasta, o órgão pode revogar a designação se considerar que a organização não cumpre mais os critérios (por exemplo, deixou de praticar terrorismo ou não representa mais uma ameaça à segurança nacional dos EUA), ou se houve uma mudança relevante nas circunstâncias.

As Farc (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia), por exemplo, foram retiradas da lista em 2021, cinco anos após o acordo de paz com o governo colombiano.

Parte do grupo, porém, não aceitou os termos do pacto, e os americanos continuaram a considerar os grupos dissidentes FARC-EP e Segunda Marquetalia como terroristas.

A designação de um grupo como terrorista também pode ser revogada pelo Congresso americano, segundo o próprio órgão legislativo.

Ainda de acordo com o Congresso americano, o Departamento de Estado deve revisar cada um dos integrantes da lista ao menos a cada cinco anos. As organizações também podem solicitar uma revisão judicial em relação à sua designação diretamente aos EUA.