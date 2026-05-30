Trump está 'em excelente estado de saúde', afirma médico presidencial

Trump sorri durante reunião de gabinete, na Casa Branca, na última quarta-feira - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

O médico do presidente Donald Trump afirmou que o mandatário americano está em "excelente estado de saúde", segundo um documento divulgado na noite de sexta-feira (29), após o republicano de 79 anos ter realizado uma bateria de exames de rotina no início da semana.

"O presidente Trump continua com excelente estado de saúde, demonstrando ótimas funções cardíacas, pulmonares, neurológicas e físicas em geral", afirmou o médico do mandatário, o capitão da Marinha dos Estados Unidos Sean Barbabella, em um comunicado divulgado pela Casa Branca.

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O médico acrescentou que Trump "está plenamente apto para desempenhar todas as funções de Comandante-em-Chefe e Chefe de Estado".

O relatório, de três páginas, detalha o exame médico e os testes realizados na terça-feira no hospital militar Walter Reed, perto de Washington.

"Foi fornecido aconselhamento preventivo, incluindo orientações sobre alimentação, recomendação de tomar baixas doses de aspirina, aumento da atividade física e contínua perda de peso", indica o texto.

Trump, que completará 80 anos em 14 de junho, toma três medicamentos, dois deles para controlar seu nível de colesterol e o terceiro, aspirina, para prevenir doenças cardíacas.

O exame de terça-feira é o terceiro desde sua posse, em 20 de janeiro de 2025, o que representa até agora um ritmo semestral de revisões médicas, em vez do check-up anual habitual.

"Tudo saiu PERFEITAMENTE bem", escreveu o mandatário na terça-feira, após os exames.

Desde seu retorno ao poder, Trump apareceu em algumas ocasiões com um hematoma na mão direita, coberto com maquiagem.

O relatório de sexta-feira atribui o fato "aos frequentes apertos de mão", que se somam "ao uso de aspirina para fins de prevenção cardiovascular".

O presidente reduziu o ritmo de seus deslocamentos nos Estados Unidos em comparação ao seu primeiro mandato, mas mantém um fluxo intenso de viagens ao exterior e responde com frequência à imprensa.