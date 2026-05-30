Quando a Ozivy, concorrente do Ozempic feita no Brasil, deve custar — e quando a caneta chegará às farmácias

Uma caixa de Ozempic, fabricada pela Novo Nordisk, em uma farmácia em Londres - (crédito: Hollie Adams/Reuters/Arquivo)

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou no dia 26 de maio o registro da Ozivy, a primeira caneta emagrecedora brasileira feita com semaglutida, o mesmo princípio ativo do Ozempic.

Isso significa que o medicamento tem autorização para ser comercializado. Ele não deve chegar às prateleiras agora, no entanto. A EMS, laboratório responsável pela fabricação, prevê que isso aconteça em dois ou três meses — isto é, até agosto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A estimativa tem sido divulgada por Marcus Sanchez, vice-presidente do laboratório, desde que a patente da semaglutida, que pertencia à empresa dinamarquesa Novo Nordisk, expirou no Brasil, em março.

A EMS, cuja fábrica fica em Hortolândia, a cerca de 120 quilômetros de São Paulo, poderá vender a Ozivy por até R$ 1.077,79, mesmo teto de preço do Ozempic nas doses iniciais. O valor não considera os impostos, que podem variar em cada estado.

Mas o preço definitivo ainda não foi divulgado pelo laboratório, que estima um valor mais baixo, com desconto de cerca de 30% em relação ao medicamento referência — ou seja, algo na faixa de R$ 755.

Hollie Adams/Reuters/Arquivo Uma caixa de Ozempic, fabricada pela Novo Nordisk, em uma farmácia em Londres

Um estudo do Itaú BBA, setor do banco voltado a investidores, estima que a queda de preços das canetas nacionais, em relação às estrangeiras como o Ozempic, poderá ser de 50% em cinco anos, mas, por hora, não deve ultrapassar os 30%.

Não é incomum achar o Ozempic por valores mais baixos nas prateleiras, mas isso se deve a um desconto do laboratório, que pode ser reduzido sem aviso nem justificativa, diferentemente do preço de tabela, que não pode ter altas sem autorização da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (Cmed).

As canetas brasileiras em análise pela Anvisa serão em sua maioria similares, não genéricas, o que tem efeito direto na precificação dos medicamentos.

A primeira categoria impõe aos laboratórios a obrigação de oferecer um desconto de ao menos 35% em relação ao medicamento de referência, mas a Ozivy se trata de um produto similar. Essa classe permite que a farmacêutica conceda um desconto mais baixo.

Ambos têm o mesmo princípio ativo. A diferença é que o genérico não tem marca comercial e é identificado pelo nome da substância, enquanto o similar tem nome próprio e embalagem personalizada.

Para estabelecer os preços tanto de similares quanto de genéricos, vale lembrar, são levados em consideração os preços máximos de tabela do medicamento original.

Quando a Ozivy começar a ser vendida, a Novo Nordisk pode oferecer descontos maiores na tentativa de frear a concorrência brasileira, que, por sua vez, também poderia baixar mais ainda os preços para se manter competitiva.

Baixa concorrência deve frear redução de preços

Mais de uma dezena pedidos para produção e importação de semaglutida são avaliados pela Anvisa, que concederá no máximo três autorizações por semestre — um trabalho, portanto, que deve se estender até o fim de 2027.

Isso significa que, embora outros laboratórios brasileiros queiram lançar suas canetas à base de semaglutida, elas não devem chegar todas de uma vez às farmácias.

Isso se deve não só à celeridade da Anvisa e suas aprovações, mas à necessidade de uma infraestrutura que pode custar bilhões para que as empresas sejam capazes de fabricar as versões nacionais.

As fábricas de injetáveis enfrentam exigências mais rigorosas do que as que produzem comprimidos, cápsulas ou soluções líquidas não injetáveis.

Além de cuidados com envase e monitoramento ambiental e microbiológico, para garantir a esterilidade de lote a lote, as canetas passam por uma série de testes para que possam ser transportadas em condições mais adversas do que as do laboratório sem perder qualidade. O transporte, aliás, exige refrigeração constante.

Poucos laboratórios são aptos para esse tipo de produção no Brasil. Entre as exceções estão a Biomm e a EMS, que diz ter investido R$ 1,2 bilhão na construção de sua planta fabril em Hortolândia.

A maioria dos laboratórios brasileiros deve se unir a estrangeiros. É o caso do Aché, da Hypera e da Cimed, que alardeou a ideia de produzir suas canetas no Brasil, mas desistiu devido ao custo.

Em geral, as parcerias são com farmacêuticas da Ásia, principalmente as indianas, conhecidas por produzir insumos de forma mais competitiva.

São duas alternativas: importar o medicamento já pronto e reembalá-lo para a revenda no Brasil — prática conhecida como licenciamento — ou contratar um laboratório estrangeiro para terceirizar a produção de uma versão própria.

Mas ambas as opções implicam importar as canetas, o que pode submeter essas empresas a impostos capazes de comprometer sua competitividade. A taxação dos insumos para produção nacional está em discussão.

BBC

O que é semaglutida?

A semaglutida, que teve a patente no Brasil expirada em março, é o princípio ativo do Ozempic. É considerada a segunda geração das canetas emagrecedoras, que levam à perda de até 15% do peso corporal.

Já foi superada, no entanto, pela tirzepatida, fármaco por trás do Mounjaro, da farmacêutica americana Eli Lilly, que pode levar à redução de até 22,5% do peso.

A liraglutida, princípio ativo da primeira geração, leva à redução de até 8% do peso. Apesar de logo ter sido ultrapassada,ela ainda é indicada para alguns pacientes — e, no Brasil, já tem versões nacionais e mais baratas (Oliri e Lirux, que também são da EMS).

Isso significa que a Ozivy não é a primeira caneta emagrecedora brasileira, mas a primeira feita à base de semaglutida, um fármaco mais potente do que a liraglutida.

A terceira geração das canetas, à base de tirzepatida, não deve ter versões nacionais tão cedo — no Brasil, sua patente, que pertence à Eli Lilly, cai em 2036.