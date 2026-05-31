Trump critica juiz que proibiu construção do salão de festas da Casa Branca

Trump sorri durante reunião na Casa Branca, na última quarta-feira: cinco meses tensos pela frente - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o juiz Richard Leon, que proibiu a construção do salão de festas que Trump planejava para a Casa Branca, em uma publicação nas redes sociais. O presidente norte-americano alegou que o "droneporto" que ficaria no salão será o maior e mais sofisticado do mundo.

Trump argumentou que Leon está "brincando" com a segurança dos EUA e que ele seria responsabilizado caso algo acontecesse ao país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Ele já criou problemas suficientes ao permitir que informações 'ultrassecretas' fossem divulgadas e expostas", reclamou o presidente dos EUA.

Trump alega que Leon está agindo em um processo movido por "uma mulher sem legitimidade". "Com o advento de armamentos modernos altamente sofisticados e poderosos, não podemos mais defender Washington, D.C., apenas com fuzis e pistolas", concluiu.

O presidente dos EUA intensificou a defesa pela construção do salão de festas da Casa Branca após a tentativa de ataque a tiro durante o jantar anual de correspondentes que cobrem a Casa Branca em 25 de abril. Na ocasião, Trump afirmou que o hotel em Washington onde o evento era realizado não fornecia a segurança necessária para as autoridades.