InícioMundo
EUA

Trump critica juiz que proibiu construção do salão de festas da Casa Branca

O presidente norte-americano alegou que o "droneporto" que ficaria no salão será o maior e mais sofisticado do mundo

Trump sorri durante reunião na Casa Branca, na última quarta-feira: cinco meses tensos pela frente - (crédito: Kent Nishimura/AFP)
Trump sorri durante reunião na Casa Branca, na última quarta-feira: cinco meses tensos pela frente - (crédito: Kent Nishimura/AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou o juiz Richard Leon, que proibiu a construção do salão de festas que Trump planejava para a Casa Branca, em uma publicação nas redes sociais. O presidente norte-americano alegou que o "droneporto" que ficaria no salão será o maior e mais sofisticado do mundo.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Trump argumentou que Leon está "brincando" com a segurança dos EUA e que ele seria responsabilizado caso algo acontecesse ao país.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Ele já criou problemas suficientes ao permitir que informações 'ultrassecretas' fossem divulgadas e expostas", reclamou o presidente dos EUA.

Trump alega que Leon está agindo em um processo movido por "uma mulher sem legitimidade". "Com o advento de armamentos modernos altamente sofisticados e poderosos, não podemos mais defender Washington, D.C., apenas com fuzis e pistolas", concluiu.

O presidente dos EUA intensificou a defesa pela construção do salão de festas da Casa Branca após a tentativa de ataque a tiro durante o jantar anual de correspondentes que cobrem a Casa Branca em 25 de abril. Na ocasião, Trump afirmou que o hotel em Washington onde o evento era realizado não fornecia a segurança necessária para as autoridades.

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 31/05/2026 18:08
SIGA
x