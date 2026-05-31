Por que Kim Jong-un nunca fala sobre sua mãe

Ko Yong-hui (à frente, à direita) era membro da elite Mansudae Art Troupe - (crédito: Yoji Gomi)

Entre os muitos mistérios que envolvem o líder norte-coreano Kim Jong-un, o segredo em torno de sua mãe é um dos mais intrigantes.

Kim nunca a mencionou publicamente pelo nome ao longo de seus 15 anos no poder.

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A legitimidade da ditadura hereditária baseia-se na "linhagem do Monte Paektu", nome dado à montanha mais alta da Península Coreana, celebrada como o berço mitológico do povo coreano, e também o local onde o líder fundador Kim Il-sung conduziu atividades de guerrilha contra os colonizadores japoneses.

Ao contrário das duas mães anteriores da linhagem do regime — Kang Pan-sok, mãe do fundador do país, Kim Il-sung, e Kim Jong-suk, mãe de Kim Jong-Il — que foram ambas reverenciadas como as "mães da Coreia", Ko Yong-hui é uma figura obscura, e nada recebe seu nome como homenagem.

Essa postura discreta em relação a Ko Yong-hui pode resultar das suas origens: uma classe social "manchada". Além da sua condição de amante. Ambos os fatos poderiam ameaçar o regime, segundo analistas.

Pelas informações reunidas por biógrafos, Ko nasceu em Osaka, Japão, em 1952, filha de pais originalmente da ilha de Jeju, atualmente na Coreia do Sul, território inimigo.

Como residentes no Japão, a família de Ko fazia parte dos "coreanos zainichi", como são denominados os imigrantes durante o domínio colonial japonês sobre a península, entre 1910 e 1945.

Os que retornavam ao Norte eram inicialmente vistos com inveja por trazerem dinheiro, roupas e eletrodomésticos do vizinho capitalista.

Mas também eram rotulados como "jjaepo", um termo depreciativo para um grupo considerado contaminado por ideologias estrangeiras perigosas.

Na rigorosa classificação social da Coreia do Norte, conhecida como "songbun", os coreanos zainichi pertencem à "classe oscilante", situada entre a classe central e a hostil.

Eles são submetidos a intensa vigilância estatal e têm o acesso a boas universidades ou a empregos promissores negados frequentemente.

A Coreia do Norte é uma sociedade profundamente hierárquica, que alguns analistas dizem se assemelhar a um sistema de castas.

Também é um "sistema de culpa por associação", no qual os cidadãos são punidos pelas ações de seus familiares, afirma Jeung Young-tae, da Universidade Dongyang.

História de 'Cinderela'

Yoji Gomi Ko Yong-hui (à frente, à direita) era membro da elite Mansudae Art Troupe

Quando ela tinha cerca de 10 anos, sua família emigrou para a Coreia do Norte.

Eles estavam entre os cerca de 93 mil coreanos que se mudaram do Japão para o estado comunista entre 1959 e 1984 sob a campanha “Paraíso na Terra”, um esquema que prometia àqueles que retornassem uma vida idílica de saúde e educação gratuitos, além de pleno emprego.

Ko, no entanto, conseguiu escapar da vida de dificuldades e pobreza que aguardava seus colegas coreanos depois de chamar a atenção do então líder Kim Jong-il.

Embora Kim nunca tenha apresentado sua esposa ou parceira publicamente, a inteligência mostra que ele já era casado com Kim Young-sook, filha de um oficial militar de alto escalão, em um casamento escolhido a dedo por seu pai.

Segundo Yoji Gomi, repórter japonês que publicou um livro sobre Ko em 2025, ela era membro da elite Mansudae Art Troupe e chamou a atenção de Kim devido à sua “beleza natural e habilidades de dança”.

Cheong Seong-chang O nome de Ko Yong-hui nunca foi mencionado pela mídia estatal

E embora ela nunca tenha se casado com o líder supremo e sua união não tenha sido reconhecida pelo regime, Ko conseguiu viver o que Gomi chama de “vida de Cinderela”.

Relatos sugerem que Kim se apaixonou perdidamente por Ko, que viria a se interessar pela política do país.

Mas com sua esposa oficial morando na capital Pyongyang, Ko e seus três filhos estavam escondidos a 210 km de distância, na cidade costeira de Wonsan.

“Kim Jong-un não é filho da esposa oficial. Ele é essencialmente o 'filho ilegítimo' de Ko Yong-hui”, diz Kim Hyung-su, da Northern Research Association.

“A linhagem Paektu [do regime] é vista como sagrada, então a ideia do líder ser filho de um jjaepo é inimaginável.”

Crianças nascidas fora do casamento enfrentam severo estigma na Coreia do Norte, que, apesar de sua fachada comunista, permanece impregnada de crenças confucionistas. Conceitos como piedade filial e lealdade têm sido usados para doutrinar seu povo, dizem analistas.

Cheong Seong-chang Muitos especialistas acreditam que Ko Yong-hui ajudou seu filho a se tornar o sucessor

Gomi menciona também outra razão pela qual Kim Jong-un cresceu longe da capital. Na época, uma balsa circulava entre Wonsan e o Japão, tornando mais fácil para ela conhecer pessoas que chegavam naquele navio e obter produtos japoneses.

“Ko sentia muita falta de sua casa no Japão e ensinou japonês aos filhos”, diz ele.

Kenji Fujimoto, um chef de sushi que serviu Kim Jong-il de 1988 a 2001, escreveu em seu próprio livro que Kim Jong-un era “bom em cantar músicas japonesas” e “invejava a economia avançada do Japão”.

Kim Jong-un até visitou a Disneylândia de Tóquio, no Japão, com seu irmão mais velho, de acordo com a mídia japonesa, que citou autoridades da época. Gomi diz que Ko também viajou para o Japão, separadamente com sua secretária.

Sucessão

“Ko Yong-hui nunca foi reconhecida como nora por Kim Il-sung”, escreveu Ryu Hyun-woo, diplomata da Coreia do Norte no exílio, em seu livro, Kim Jong Un's Secret Vault (algo como "O cofre secreto de Kim Jong-un").

Fotos de Kim Il-sung e seu neto Jong-un teriam circulado por toda parte se Ko tivesse obtido a aprovação do Kim mais velho, diz Cheong Seong-chang, do Instituto Sejong.

Mas, embora isso não tenha acontecido, Ko conquistou a confiança de Kim Jong-il, atuando como primeira-dama de fato do país, acompanhando o marido em inspeções militares e fazendo amizade com sua comitiva.

Kim até buscava sua opinião antes de tomar decisões políticas, escreveu Fujimoto, o chef.

Um documentário oficial produzido após a morte de Kim Jong-il em 2011 mostrou imagens de Ko acompanhando a então líder suprema em turnês locais, embora nunca tenha revelado seu nome.

O documentário também nunca foi lançado publicamente, exibido apenas para altos funcionários do partido em junho de 2012, disse Cheong, embora mais tarde tenha sido vazado e divulgado entre cidadãos comuns por meio de unidades USB contrabandeadas.

“À medida que se espalhou... a curiosidade das pessoas sobre Ko Yong-hui disparou, então o regime rapidamente relembrou [o documentário]”, diz ele, acrescentando que o histórico dela poderia questionar a legitimidade do regime.

Então, como o segundo filho da amante — o filho mais novo de Kim Jong-il — acabou herdando o poder?

Muitos biógrafos acreditam que Ko convocou ativamente Kim Jong-un para a sucessão.

Sua irmã mais nova lhe disse que ele tinha que se tornar o próximo líder ou então sua família estaria em risco, escreveu a veterana jornalista Anna Fifield em seu livro, The Great Successor: The Secret Rise and Rule of Kim Jong Un (O Grande Sucessor: A ascensão secreta e o governo de Kim Jong-un, em tradução livre).

O filho mais velho de Kim Jong-il, Kim Jong-nam, caiu em desgraça logo no início, porque questionou a sucessão hereditária da Coreia do Norte e defendeu uma reforma, diz Goji, que trocou e-mails com ele por anos.

As opiniões políticas de Jong-nam poderiam ser produto de uma década de estudos no exterior, e ele era fluente em francês e inglês. Ele também desenvolveu a reputação de festeiro por causa de suas frequentes viagens a cassinos e seu estilo de vida.

Após o retorno de Jong-nam à Coreia do Norte, os rumores sobre Ko Yong-hui preparando seus filhos para a sucessão continuaram. Mas seu filho mais velho, Jong-chul, foi descartado como herdeiro por causa de seu forte vício em ópio, de acordo com um livro de Ryu, um ex-diplomata. Ele disse que Jong-chul uma vez bateu em sua porta ao amanhecer e exigiu ópio.

Kim Jong-un se tornou o favorito de seu pai devido ao seu potencial de liderança e natureza competitiva, dizem analistas.

A irmã de Ko e seu marido foram encarregados de cuidar de Kim e de seu irmão mais velho enquanto estudavam na Suíça.

Mas o casal fugiu para os EUA em 1998, depois que Ko foi diagnosticada com câncer de mama. Eles temiam que “não fossem necessários pelo regime por muito mais tempo”, de acordo com um artigo do Washington Post de 2016 no qual foram entrevistados.

Embora Kim Jong-un tenha se tornado o sucessor, seus temores eram indiscutivelmente bem fundamentados. Depois que ele chegou ao poder, um de seus tios foi executado enquanto Jong-nam foi assassinado na Malásia.

“Espalhar dúvidas como um incêndio”

Yoji Gomi Ko Yong-hui morreu de câncer de mama na França em 2004

Ko morreu antes de Kim Jong-il, mas sua morte, em um hospital em Paris, não foi comentada pela mídia estatal norte-coreana.

Mas a linhagem secreta de Kim Jong-un pode ser a razão pela qual seu aniversário não foi declarado feriado nacional, ao contrário do de seu avô e seu pai, dizem analistas.

Chamar a atenção para seu nascimento pode levantar questões espinhosas sobre sua mãe e por que ele teria sido criado fora de Pyongyang.

“Revelar a verdade pode espalhar dúvidas como um incêndio”, diz Kim, a pesquisadora.

Embora ele esteja no topo da hierarquia da Coreia do Norte, a origem de Kim Jong-un tecnicamente o colocaria relativamente abaixo na ordem social por causa de seus laços com os coreanos e desertores de Zainichi, escreveu Ryu, o ex-diplomata.

O sigilo sobre a ascendência de Kim Jong-un pode ser parte do motivo pelo qual ele apresentou publicamente sua esposa Ri Sol-ju no início de seu governo, enquanto aparentemente prepara sua filha adolescente, Ju Ae, como futura sucessora, argumenta Cheong.

Ex-cantora de um prestigiado grupo performático, acredita-se que Ri venha de uma família de classe média alta em Pyongyang, de acordo com o serviço de inteligência da Coreia do Sul. Alguns relatos sugerem que seu pai era professor universitário. Ela foi enviada para estudar canto clássico na China pelo Estado, um indicativo de talento.

Será que Kim Jong-un algum dia revelará as origens de sua mãe?

Seria uma tarefa desafiadora, mesmo para a máquina de propaganda da Coreia do Norte.

Imagem principal de Andro Saini, do East Asia Visual Journalism, e reportagem adicional de Grace Tsoi e Laignee Barron.