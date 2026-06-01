Sanna Marin: livro revela bastidores e lições de liderança da ex-premiê

Chega ao Brasil o livro Esperança em Ação, de Sanna Marin, ex-primeira-ministra da Finlândia. A obra combina uma narrativa pessoal com os bastidores do poder e um olhar prático sobre liderança em cenários de alta pressão.
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Publicado simultaneamente em mais de 19 países, o livro reforça sua relevância global. No Brasil, a publicação ocorre em um momento de discussões sobre renovação de lideranças, diversidade e responsabilidade social.
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Sanna Marin tornou-se, aos 34 anos, a chefe de governo mais jovem do mundo. Em “Esperança em Ação”, ela compartilha sua trajetória marcada por resiliência e decisões tomadas em momentos críticos da história recente. O livro é apresentado como um estudo contemporâneo sobre liderança real.
A autora revisita episódios centrais de seu mandato, como a gestão da Finlândia durante a pandemia da covid-19. Outros temas abordados são a resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia e o processo histórico de adesão do país à Otan, o mais rápido já registrado pela aliança.
Esses acontecimentos servem de base para discutir a tomada de decisão sob pressão e a responsabilidade política em escala global. Marin propõe uma abordagem na qual liderar significa agir com clareza de propósito, assumir vulnerabilidades e manter coerência entre valores pessoais e decisões públicas.
O livro se posiciona como um convite à ação, definindo a esperança como uma prática concreta, construída por meio de decisões e responsabilidade coletiva. Ao compartilhar sua experiência, Marin incentiva leitores a reconhecerem seu próprio potencial de impacto.
Em um trecho, a ex-premiê afirma ter escrito a obra para “compartilhar a importância dos valores: para mostrar que insistir no que é certo, mesmo quando seja difícil, pode ser uma fonte de poder”.
A obra recebeu elogios de figuras importantes. Hillary Clinton a classificou como “um guia poderoso para reivindicar o seu poder e usá-lo para construir um mundo melhor e mais justo”. Jens Stoltenberg, ex-secretário-geral da Otan, disse que o livro oferece “um relato pessoal e comovente dos momentos cruciais que moldaram o seu mandato histórico”.
Sanna Marin foi líder do Partido Social-Democrata finlandês e comandou um governo de coalizão inteiramente formado por mulheres. Atualmente, atua como conselheira estratégica, orientando líderes globais em temas como geopolítica, clima e igualdade de gênero.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.