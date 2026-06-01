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LITERATURA

Sanna Marin: livro revela bastidores e lições de liderança da ex-premiê

Em ‘Esperança em Ação’, a ex-líder mais jovem do mundo detalha como enfrentou crises e propõe um guia para liderar com propósito e coragem

Sanna Marin, ex-primeira-ministra da Finlândia, autora do livro “Esperança em Ação” sobre liderança sob pressão. - (crédito: Divulgação)
Sanna Marin, ex-primeira-ministra da Finlândia, autora do livro “Esperança em Ação” sobre liderança sob pressão. - (crédito: Divulgação)

Chega ao Brasil o livro Esperança em Ação, de Sanna Marin, ex-primeira-ministra da Finlândia. A obra combina uma narrativa pessoal com os bastidores do poder e um olhar prático sobre liderança em cenários de alta pressão.

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Publicado simultaneamente em mais de 19 países, o livro reforça sua relevância global. No Brasil, a publicação ocorre em um momento de discussões sobre renovação de lideranças, diversidade e responsabilidade social.

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Sanna Marin tornou-se, aos 34 anos, a chefe de governo mais jovem do mundo. Em “Esperança em Ação”, ela compartilha sua trajetória marcada por resiliência e decisões tomadas em momentos críticos da história recente. O livro é apresentado como um estudo contemporâneo sobre liderança real.

Livro Esperança em ação, de Sandra Marin
Livro Esperança em ação, de Sanna Marin (foto: Reprodução)

A autora revisita episódios centrais de seu mandato, como a gestão da Finlândia durante a pandemia da covid-19. Outros temas abordados são a resposta à invasão da Ucrânia pela Rússia e o processo histórico de adesão do país à Otan, o mais rápido já registrado pela aliança.

Esses acontecimentos servem de base para discutir a tomada de decisão sob pressão e a responsabilidade política em escala global. Marin propõe uma abordagem na qual liderar significa agir com clareza de propósito, assumir vulnerabilidades e manter coerência entre valores pessoais e decisões públicas.

O livro se posiciona como um convite à ação, definindo a esperança como uma prática concreta, construída por meio de decisões e responsabilidade coletiva. Ao compartilhar sua experiência, Marin incentiva leitores a reconhecerem seu próprio potencial de impacto.

Em um trecho, a ex-premiê afirma ter escrito a obra para “compartilhar a importância dos valores: para mostrar que insistir no que é certo, mesmo quando seja difícil, pode ser uma fonte de poder”.

A obra recebeu elogios de figuras importantes. Hillary Clinton a classificou como “um guia poderoso para reivindicar o seu poder e usá-lo para construir um mundo melhor e mais justo”. Jens Stoltenberg, ex-secretário-geral da Otan, disse que o livro oferece “um relato pessoal e comovente dos momentos cruciais que moldaram o seu mandato histórico”.

Sanna Marin foi líder do Partido Social-Democrata finlandês e comandou um governo de coalizão inteiramente formado por mulheres. Atualmente, atua como conselheira estratégica, orientando líderes globais em temas como geopolítica, clima e igualdade de gênero.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Roberto Fonseca

Subeditor

Formado em jornalismo no UniCeub, cursou ciência política na UnB com pós-graduação em Comunicação Política no Legislativo. É apresentador do programa CB.Poder, da TV Brasília

Por Roberto Fonseca
postado em 01/06/2026 13:01 / atualizado em 01/06/2026 13:01
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