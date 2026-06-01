Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil - (crédito: BBC Geral)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou nesta segunda-feira (1º) o deputado estadual Daniel Perez para assumir a embaixada americana no Brasil. O nome ainda precisa ser aprovado pelo Senado americano antes de ser confirmado no cargo.

Aos 38 anos, Perez preside desde 2024 a Câmara dos Representantes da Flórida, equivalente a uma Assembleia Legislativa no Brasil.

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Integrante do Partido Republicano, ele é aliado de Trump e, no ano passado, chegou a ser citado como possível candidato ao cargo de procurador-geral do estado.

Filho de imigrantes cubanos, Perez nasceu em Nova York e se mudou para a Flórida ainda criança, em 1993. Advogado, formou-se pela Faculdade de Direito da Loyola University New Orleans. Ele é casado e pai de três filhos.

Perez foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2017. Segundo informações divulgadas em seu site oficial, sua atuação parlamentar tem como foco temas ligados ao bem-estar infantil, saúde, fortalecimento das famílias, educação e integridade eleitoral.

Nas redes sociais, ele costuma adotar o slogan Make America Great Again (MAGA), associado ao movimento político liderado por Donald Trump, que em português significa 'Faça a América Grande Novamente'. Em diversas publicações, também manifesta apoio às principais pautas do presidente americano.

Em janeiro deste ano, Perez elogiou a operação militar dos Estados Unidos na Venezuela que resultou na captura do ex-presidente Nicolás Maduro e de sua esposa.

Em uma publicação no X, afirmou que Trump havia tomado "medidas decisivas para trazer paz e segurança ao nosso hemisfério" e para desferir "um grande golpe contra os cartéis de drogas que lucram com a morte e a destruição de vidas americanas".

Caso tenha o nome aprovado pelo Senado, Perez será o primeiro embaixador dos Estados Unidos no Brasil desde a saída de Elizabeth Bagley, indicada pelo ex-presidente Joe Biden. O posto está vago desde janeiro de 2025, quando Trump retornou à Casa Branca.