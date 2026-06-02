Corpus Christi é feriado? Entenda origem da data e como funciona no Brasil

A celebração de Corpus Christi foi instituída em 1264 pelo papa Urbano 4º - (crédito: Getty Images)

Muitos brasileiros usam a data de Corpus Christi, celebrada nesta quinta-feira (4/6), como um dia para viajar ou descansar.

O que poucos sabem é que não se trata de um feriado nacional, mas sim de ponto facultativo. Ou seja, na maioria das cidades, os empregadores não têm obrigação de liberar os funcionários. Cada empresa decide se vai ou não paralisar os serviços por um dia.

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A regra é outra em cidades que aprovaram leis tornando Corpus Christi um feriado municipal.

Para a alegria de quem se programa todo ano para tirar o dia de folga, muitos municípios optaram por isso.

É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Maceió (AL), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), entre tantas outras.

Mas em Palmas, por exemplo, capital do Tocantins, esta quinta-feira será dia de ponto facultativo. E "emendar" a sexta-feira para viabilizar uma viagem ou um descanso mais longo depende, também, da boa vontade de cada empresa.

Mas o que quer dizer Corpus Christi?

Significa, em latim, corpo de Cristo. É uma data móvel celebrada pela Igreja Católica sempre 60 dias depois do domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade.

Na tradição católica, esta quinta-feira é considerada o dia no qual Jesus Cristo instituiu o sacramento da eucaristia.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), no Corpus Christi se celebra a "presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho".

Getty Images A celebração de Corpus Christi foi instituída em 1264 pelo papa Urbano 4º

Desde quando a data é celebrada?

A festa foi instituída pelo papa Urbano 4º, no dia 8 de setembro de 1264 - ele publicou uma bula papal sobre o tema, chamada de "Transiturus", instituindo a data e concedendo indulgências às pessoas que fossem à missa neste dia.

Segundo alguns biógrafos, o papa medieval incumbiu o filósofo e teólogo italiano São Tomás de Aquino (1255-1274) de redigir um rito ("ofício") para a celebração da data.

DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images Em cidades como Ouro Preto, em Minas, costuma haver procissão

Urbano, porém, morreu poucos anos após instituir a festa, em outubro do mesmo ano - o que acabou retardando a adoção das celebrações. A comemoração de Corpus Christi só "pegaria" para valer décadas depois, quando a data foi reafirmada pelo Concílio de Vienne, em 1311.

Uma forma tradicional de celebrar é com uma procissão em alusão à caminhada do "povo de Deus" em busca da Terra Prometida.

Em Portugal, o dia é chamado também de Corpo de Deus, e é comemorado às vezes com procissões pelas ruas - que também acontecem em algumas cidades do Brasil.

Em algumas cidades brasileiras, há o costume de adornar as ruas com "tapetes" feitos de serragem colorida e outros materiais.

Esta reportagem foi publicada originalmente em 7 de junho de 2023.