Polícia de NY investiga vídeos de homens saindo do sistema de esgoto da cidade - (crédito: BBC Geral)

A polícia de Nova York está investigando vários vídeos que surgiram nas últimas semanas mostrando grupos de pessoas entrando e saindo do sistema de esgoto da cidade.

Acredita-se que os homens filmados por câmeras de vigilância em bairros de Brooklyn e Queens estariam procurando objetos de valor no subsolo, informou a imprensa dos EUA citando fontes policiais.

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Ainda não está claro se o mesmo grupo está por trás de todos os incidentes. Em um vídeo, vários homens são vistos removendo a tampa de um bueiro e depois descendo ao esgoto, antes de reaparecerem horas depois.

"Entrar no sistema de esgoto é tanto ilegal quanto extremamente perigoso", disse um porta-voz do Departamento de Proteção Ambiental da cidade (DEP) à BBC.

"Os esgotos podem conter inúmeros perigos, incluindo gases nocivos e potencialmente mortais, superfícies instáveis, riscos de inundação e espaços confinados", afirmou o porta-voz do DEP. "Por essas razões, membros do público nunca devem entrar em um tubo, ralo, bueiro ou emissário de esgoto."

Na semana passada, a polícia recebeu relatos de vários indivíduos não identificados removendo tampas de bueiros e entrando no sistema de esgoto.

"Os indivíduos então deixaram o local em um veículo não identificado para destinos desconhecidos", disse o Departamento de Polícia de Nova York à BBC. "Não houve feridos. Não há prisões, e a investigação permanece em andamento."

Os homens que foram vistos em vídeo saindo de um bueiro são considerados "caçadores de tesouros" e exploradores urbanos à procura de objetos de valor no sistema de esgoto, disseram fontes policiais à CBS News.

Os homens podem enfrentar acusações de roubo, caso sejam capturados.