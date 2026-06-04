Israel e Líbano concordam em "implementar cessar-fogo"

Traços de fumaça depois de bombardeio israelense à área de Marjayoun, no sul do Líbano - (crédito: AFP)

Israel e o Líbano concordaram nesta quarta-feira (3) em "implementar um cessar-fogo" e criar "zonas-piloto" que ficarão sob controle do Exército libanês, segundo uma declaração conjunta divulgada ao término de dois dias de negociações em Washington.

"Israel e o Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo", que estará condicionado à "cessação total dos disparos do Hezbollah e à retirada de todos os membros do Hezbollah da área ao sul do rio Litani", afirma a declaração assinada pelas três partes envolvidas nas negociações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

As partes também concordaram em participar de uma nova rodada de negociações na semana de 22 de junho com o objetivo de alcançar um "acordo global", acrescenta o comunicado.

lb/eml/cr/nn/am