Israel e Líbano concordam em "implementar cessar-fogo"

Israel e o Líbano concordaram nesta quarta-feira (3) em "implementar um cessar-fogo" e criar "zonas-piloto" que ficarão sob controle do Exército libanês, segundo uma declaração conjunta divulgada ao término de dois dias de negociações em Washington.
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"Israel e o Líbano concordaram em implementar um cessar-fogo", que estará condicionado à "cessação total dos disparos do Hezbollah e à retirada de todos os membros do Hezbollah da área ao sul do rio Litani", afirma a declaração assinada pelas três partes envolvidas nas negociações.
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As partes também concordaram em participar de uma nova rodada de negociações na semana de 22 de junho com o objetivo de alcançar um "acordo global", acrescenta o comunicado.
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