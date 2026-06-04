Autor da foto "O Homem do Tanque" lembra massacre de Tiananmen

Todo repórter fotográfico precisa estar no local certo e na hora exata. Na primeira semana de junho de 1989, Jeff Widener, hoje com 69 anos, teve essa sorte, ao menos do ponto de vista profissional. Em 4 de junho, uma pedrada desferida por um dos estudantes que manifestavam por democracia na Praça Tiananmen (ou Praça da Paz Celestial), no coração de Pequim, acertou-lhe o rosto, causando uma concussão. No dia seguinte, acordou com o barulho de tanques movendo-se pela larga avenida que levava à praça. Foi então que o trabalho de Widener — à época editor de Fotografia para o Sudeste da Ásia da agência de notícias Associated Press — entrou para os anais do fotojornalismo mundial. Em entrevista exclusiva ao Correio, Widener contou como conseguiu uma das imagens mais simbólicas da história moderna e descreveu a atmosfera durante o massacre da Praça da Paz Celestial, quando centenas de manifestantes foram esmagados pelo Exército de Libertação Popular da China.

O que o senhor sentiu quando viu um manifestante solitário encarando a coluna de tanques?

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Primeiro ouvi os tanques descendo a rua. Eu estava gripado e me recuperando de uma concussão, depois que um manifestante arremessou um pedaço de asfalto quebrado contra o meu rosto, perto de um carro blindado em chamas, na Boulevard Chang Ahn, na noite de 4 de junho. A câmera Nikon de titânio absorveu o impacto, salvando minha vida. O barulho dos tanques despertou-me de um cochilo. Doente e exausto, consegui passar com meu equipamento fotográfico pela segurança do Hotel Beijing, que tinha a vista mais próxima da Praça Tiananmen ocupada. Consegui entrar no hotel com a ajuda de um estudante americano de intercâmbio. Depois de uma noite anterior insana, em que quase morri, ver um homem se colocando na frente de uma coluna de tanques pareceu quase normal. Eu estava tonto, enjoado e exausto. Nada fazia sentido. O que eu percebia claramente era o fogo do Exército de Libertação Popular (ELP) no momento em que o homem do tanque parou os tanques. Havia um buraco de bala na parede do lado de fora da minha varanda. Eu estava com muito medo de que o ELP pudesse me matar facilmente. Eu estava apavorado.

Qual foi sua reação diante daquela cena?



Presumi que o homem solitário seria morto, mas não foi. Ele estava longe de mim. Então, arrisquei, corri para a cama e peguei um teleconversor Nikon TC-301 para dobrar minha lente de 400mm para 800mm. Isso aproximou drasticamente a imagem. Eu tinha ficado sem filme e pedi ao estudante de intercâmbio que me arranjasse mais. Depois de horas procurando, o estudante conseguiu convencer um turista hospedado no hotel para lhe dar um rolo de filme Fuji ISO 100. Eu não sabia disso na hora, porque normalmente usava um filme Fuji ISO 800. As duas caixas de filme eram verdes e, com a minha cabeça confusa, achei que a sensibilidade do filme era a mesma, ISO 800. Minha câmera Nikon FE 2 tinha exposição automática. Então, configurei corretamente o obturador para 1/30 de segundo, porque era um ISO 100, o que deixou minha velocidade do obturador impossivelmente baixa. Baixa demais para uma lente de 800 mm. Foi um milagre que a foto do homem no tanque tenha ficado nítida o suficiente para publicação. Foi como se a mão de Deus tivesse segurado meus braços. Eu estava calculando a luz a 1/250 de segundo, presumindo que a configuração automática da minha câmera calcularia a exposição. E calculou... Só que muito baixa. Quando o homem apareceu na frente dos tanques, tirei três fotos antes de perceber a baixa velocidade do obturador. Quando me dei conta do que tinha acontecido, o homem tinha sido levado por pessoas que passavam e ninguém sabe o que aconteceu com ele até hoje.

O senhor imaginava que a fotografia ganharia a eternidade?

Eu sabia que minha foto do homem do tanque era boa, mas jamais sonhava que pudesse ser aclamado mundialmente. No 20º aniversário do levante, a BBC enviou-me a Pequim para um especial secreto na televisão. Enquanto eu caminhava pela Boulevard Chang Ahn, encontrei uma linda professora alemã, 22 anos mais jovem que eu. Nós nos casamos em Honolulu, no Havaí, no ano seguinte. Se alguém me dissesse que eu voltaria àquelas ruas ensanguentadas duas décadas depois e encontraria minha linda futura esposa, eu teria pensado que essa pessoa estava louca. O destino tem um senso de humor peculiar. Ainda sobre a foto, talvez eu soubesse da importância dela, de forma subliminar. Na verdade, foi dois anos depois, quando a America On Line (AOL) nomeou minha foto como uma das 10 melhores da história, que a importância da imagem se consolidou.

O senhor viu muitos corpos em Tiananmen naqueles dias?



Não, porque fiquei ferido e fui mandado de volta ao meu hotel. Tive tantos pensamentos de culpa e vergonha, mas provavelmente isso salvou minha vida. Eu também estava com muito medo. Havia tanta coisa para assimilar. Lembro-me da alegria nos rostos das pessoas na Praça Tiananmen enquanto construíam uma réplica da Estátua da Liberdade e das horríveis imagens em preto e branco da TV governamental mostrando a estátua sendo demolida após a repressão militar. Lembro-me da janela de vidro do meu hotel sendo estilhaçada por tiros. Lembro-me de pensar que ia morrer durante o tiroteio no complexo diplomático, quando corri por um beco deserto de vendedores ambulantes, bem na linha de visão de um caminhão cheio de soldados do Exército Popular de Libertação. Os soldados chineses riram enquanto eu corria; acho que pensaram que eu era um cara gordinho e cheio de cicatrizes, patético demais e uma presa fácil. Mas me lembro da resposta imediata da mídia mundial, que queria entrevistas. E, acima de tudo, fiquei aliviado por não ter estragado a foto do "Homem do Tanque".