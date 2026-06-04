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VIOLÊNCIA

Corpos decapitados são deixados em frente ao Congresso de estado mexicano

Fontes da promotoria informaram à AFP que os corpos estavam cobertos por sacos plásticos pretos

Congresso do Estado de Guerrero - (crédito: Reprodução)
Congresso do Estado de Guerrero - (crédito: Reprodução)

Policiais encontraram quatro cadáveres decapitados dentro de um veículo abandonado ao lado do Congresso do estado mexicano de Guerrero, informaram as autoridades nesta quinta-feira (4).

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Guerrero, famoso por abrigar a cidade balneária de Acapulco, é assolado por confrontos entre cartéis pelo controle das rotas de tráfico de drogas.

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Fontes da promotoria informaram à AFP que os corpos estavam cobertos por sacos plásticos pretos dentro de um automóvel deixado em um dos acessos traseiros do edifício legislativo na capital, Chilpancingo.

A disputa entre grupos do narcotráfico nessa região envolve o Cartel da Serra e Los Ardillos, uma quadrilha que comunidades indígenas responsabilizaram pelos bombardeios nas montanhas do estado, uma área marcada por altos níveis de pobreza.

A violência na região provocou, há duas semanas, o deslocamento de uma comunidade indígena que fugiu de disparos e de ataques com drones atribuídos ao grupo Los Ardillos.

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Por AFP
postado em 04/06/2026 18:31 / atualizado em 04/06/2026 18:32
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