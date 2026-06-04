Zelensky propõe encontro com Putin para encerrar a guerra; leia carta

No texto, Zelensky responsabiliza Putin pela invasão da Ucrânia e afirma que o conflito foi uma "escolha pessoal" do líder russo - (crédito: Tetiana Dzhafarova/AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou na noite desta quinta-feira (4/6) uma carta aberta para o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na qual defendeu o fim da guerra e propôs uma reunião direta entre os dois para negociar a paz.

No texto, Zelensky responsabiliza Putin pela invasão da Ucrânia e afirma que o conflito foi uma "escolha pessoal" do líder russo. "Esta guerra é uma escolha pessoal sua — uma guerra sem uma causa real. É assim que a história a lembrará", escreveu.

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Ao longo da carta, o presidente ucraniano cita as perdas sofridas pelo Exército russo, o impacto econômico da guerra e o crescente desgaste interno enfrentado pelo governo de Moscou. Segundo ele, os russos estão cada vez mais insatisfeitos com os efeitos do conflito, como a alta dos preços, a escassez de combustível e a perspectiva de novas mobilizações militares.

Zelensky também afirmou que a Ucrânia está disposta a adotar um cessar-fogo total durante as negociações e realizar uma troca completa de prisioneiros de guerra. "Chega de guerra. A Ucrânia propõe pôr fim a esta guerra", declarou.

Na parte final da mensagem, o líder ucraniano propõe que os dois presidentes se encontrem em um país neutro, com a participação de parceiros internacionais, e faz um apelo direto ao presidente russo: "Você pode parar sua guerra".

"A Ucrânia propõe pôr fim a esta guerra através de um diálogo direto entre nós — e vocês", disse.



A guerra entre a Rússia e a Ucrânia entrou no 4° ano desde a invasão em larga escala lançada por Moscou em fevereiro de 2022, embora os confrontos entre os dois países tenha começado em 2014, após a anexação da Crimeia pela Rússia.

Leia a carta na íntegra:

“Carta aberta

Ao Presidente da Federação Russa

Do Presidente da Ucrânia

Quando o senhor chegou ao poder na Rússia, há mais de 26 anos, muitas pessoas na Ucrânia o viam com bons olhos. Era assim. Mas isso agora é passado.

Agora, a esmagadora maioria dos ucranianos vê com bons olhos a visita dos nossos drones de longo alcance à abertura do seu fórum em São Petersburgo, percorrendo uma distância de mais de 1.000 quilômetros. Como vocês bem sabem, essa distância não representa o limite das nossas capacidades.

Durante 26 anos, seu período no poder mudou completamente a agenda das relações entre a Ucrânia e a Rússia. De discussões sobre comércio e outros assuntos civis, nossas nações passaram a falar quase exclusivamente sobre greves e perdas.

Você passou quase metade dos seus 26 anos no poder na Rússia travando guerra contra a Ucrânia.

Independentemente do que se diga sobre a OTAN, a geopolítica ou a língua russa, esta guerra é uma escolha pessoal sua — uma guerra sem uma causa real. É assim que a história a lembrará.

Aqueles anos poderiam ter sido muito diferentes.

Ouvimos com frequência que você se sente confortável com esta guerra. Claro que não, principalmente quando se trata da segurança da sua residência em Valdai ou do seu desfile em Moscou. Sua própria vida lhe é valiosa.

Mas agora todos podemos ver que os russos estão finalmente se sentindo menos confortáveis com essa realidade — com o fato de que a guerra está trazendo consequências cada vez mais negativas para a Rússia.

Eles não gostam dos nossos drones e mísseis.

Eles não gostam da escassez de gasolina e do aumento constante dos preços.

Eles não gostam de restrições constantes.

Eles não gostam da sua intenção de lançar uma segunda onda de mobilização para expandir a guerra em outra direção na Ucrânia ou para usá-la contra outros países vizinhos da Rússia.

Eles não gostam do fato de não haver fim à vista para a sua guerra.

Sim, você ainda pode forçar os russos a viverem dessa maneira. Mas seus recursos estão diminuindo significativamente.

Vocês não terão dinheiro ou capital político suficientes para continuar comprando a lealdade dos russos da maneira como fizeram nos últimos 26 anos.

E faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que o mundo ajude a aproximar esse momento.

Como você mesmo gosta de dizer, "precisamos fazer as contas".

Ontem, recebi um relatório sobre as baixas do seu exército na frente de batalha na Ucrânia durante o mês de maio. Mais uma vez, o número ultrapassou 30.000 soldados russos mortos e gravemente feridos. Temos mantido esse nível mês após mês, e temos vídeos que comprovam cada uma de suas baixas — essas não são alegações vazias.

Sabemos que 63% das suas baixas em campo de batalha são de mortos, enquanto apenas 37% são de feridos. No século XXI, nenhum exército pode se dar ao luxo de ter essa proporção. E a parcela de mortos continuará a aumentar.

Não é como se nós, na Ucrânia, estivéssemos preocupados com o destino dos soldados russos depois de tudo o que a sua guerra trouxe ao nosso país.

Mas eu me importo com os ucranianos.

Estamos perdendo nosso povo, e cada perda é dolorosa para nós. Mesmo quando a proporção de perdas ucranianas para perdas russas é de um para cinco ou um para seis, ainda assim faz muita diferença.

Também é importante que vocês adiem regularmente, a cada poucos meses, os seus próprios prazos para conquistar as nossas regiões — especialmente a região de Donetsk. E vocês não a conquistarão este ano também.

Mas nós, na Ucrânia, não queremos uma guerra permanente. Sabemos muito bem que a vida sem guerra é infinitamente melhor. E queremos alcançar isso.

Estou convencido de que a maioria dos russos também reagiria positivamente a isso — e você sabe disso.

Muitos não acreditavam que a Ucrânia conseguiria resistir por tanto tempo. Você não acreditava. E aqueles que o aconselharam também não. Isso foi um erro.

Você não esperava uma resistência em grande escala por parte da Ucrânia, e não previu que as coisas chegariam a este ponto. No entanto, aqui estamos nós — no quinto ano desta guerra em grande escala.

Não tenha medo de trilhar o caminho para fora desta guerra. Isso é o mais importante que se exige de você agora.

A Ucrânia preservou sua independência. E continuará a preservá-la. Apesar de todas as previsões em contrário.

Unimos muitas pessoas ao redor do mundo para apoiar a Ucrânia e nos opor a vocês. Encontramos as armas e o financiamento de que precisávamos.

Recebemos apoio. Vocês recebem sanções. E isso continuará até que haja justiça para a Ucrânia — a justiça que buscamos e a justiça que pode ser alcançada.

Não permitiremos que aqueles que tentam convencê-los de que as sanções contra a Rússia serão significativamente atenuadas e que o apoio à Ucrânia será significativamente reduzido, sem qualquer mudança significativa na sua posição em relação à Ucrânia, tenham sucesso. O exemplo de Orbán mostra como aqueles que optam por ajudar a Rússia na sua guerra contra nós acabam em desgraça.

A Ucrânia suportou invernos rigorosos enquanto vocês tentavam destruir nosso sistema energético. Mantivemo-nos firmes — e mesmo na escuridão, a resiliência dos ucranianos permaneceu intacta.

Levamos a guerra para o seu território, e vocês não teriam conseguido lidar com ela sem a ajuda da Coreia do Norte. Você é o primeiro governante da Rússia a recorrer a Pyongyang em busca de auxílio.

E hoje vocês são totalmente dependentes da China — também pela primeira vez na história da Rússia.

Vocês acreditavam que os ucranianos não teriam forças para se defender. No entanto, hoje, nosso povo está ajudando nossos parceiros no Oriente Médio e no Golfo a construir suas próprias defesas.

Você esperava por agitação interna na Ucrânia. Em vez disso, foram suas próprias formações militares que se amotinaram contra você. O dia 23 de junho marcará mais um aniversário desse evento, e o silêncio não apagará esse fato da história.

E agora é você quem seus próprios funcionários, empresários e propagandistas olham com evidente cansaço. O mundo inteiro pode ver isso.

O mundo não se cansou da Ucrânia, como você tanto esperava. Mas há um crescente cansaço em relação à Rússia — mesmo entre aqueles que, no resto do mundo, ajudam você a contornar as sanções e a manter sua economia à tona.

É impossível não notar. Após 26 anos no poder, a idade começa a cobrar seu preço. E com o tempo, o cansaço só aumentará.

Vimos relatórios de inteligência que mostram que vocês estão considerando planos para estender a guerra até 2027 e 2028. Também sabemos que vocês esperam que mísseis balísticos consigam o que tudo o mais falhou. Vocês querem arrastar Belarus ainda mais para dentro desta guerra, e agora somos obrigados a nos preparar para isso também. Vemos que vocês estão tentando orquestrar algo em torno da Transnístria. Seus propagandistas ameaçam, de uma forma ou de outra, todos os países vizinhos da Rússia. Vocês realmente querem passar por tudo isso?

A escolha agora é sua.

Chega de guerra.

A Ucrânia propõe pôr fim a esta guerra.

Isso deve ser feito com honestidade, dignidade e com garantias de que a guerra não será reacendida.

Constatamos que os Estados Unidos estão totalmente focados na questão do Irã, e seria um erro simplesmente esperar que a guerra na Europa volte a ser o centro das suas atenções.

A Ucrânia propõe pôr fim a esta guerra através de um diálogo direto entre nós — e vocês.

Estou propondo uma reunião.

Todos ouviram seus representantes, sorrindo, dizerem que eu supostamente poderia ir a Moscou. Mas, depois desses 26 anos, não há nada que um líder ucraniano possa fazer em sua capital — assim como não há nada que um líder russo possa fazer em Kiev.

Existem países que tradicionalmente recebem líderes para resolver questões de guerra e paz. Suíça, Turquia, os países do mundo árabe — muitos têm condições e estão dispostos a sediar um encontro desse tipo.

São os líderes que resolvem as questões cruciais. Sempre foi assim e sempre será.

Proponho que seja definida uma data específica para essa reunião.

Ouvimos dizer que lhe foi prometida, no Alasca, a resolução de certas questões relativas à Ucrânia e à Europa. Mas você mesmo pode constatar que as questões ucranianas e europeias não são resolvidas em Anchorage.

Outros participantes acordados poderão juntar-se ao processo bilateral a ser estabelecido entre nós.

Como a guerra está ocorrendo na Europa e a Ucrânia precisa de garantias de segurança, e você também busca garantias de segurança para si, seria lógico envolver aqueles que podem genuinamente servir como fiadores.

Acreditamos que a Europa deve fazer parte deste processo — aqueles que realmente têm capacidade para influenciar a situação.

Acreditamos também que os Estados Unidos devem fazer parte do processo. Isso é o que poderia ajudar a moldar uma nova arquitetura de segurança para a nossa região do mundo.

Já vivenciamos muitos acordos com a Rússia, incluindo os Acordos de Minsk, que acabaram fracassando. É por isso que devemos primeiro encontrar respostas diretas entre nós para as questões que permanecem sem solução, e não nos esconder de problemas difíceis atrás de fórmulas, grupos de trabalho técnicos ou incontáveis horas perdidas em diplomacia itinerante.

A sua guerra separou permanentemente a Ucrânia e a Rússia.

A linha de frente hoje é a linha de partida da diplomacia.

A Ucrânia está pronta para um cessar-fogo total durante as negociações. Essa é uma prática comum, e os recentes acontecimentos em torno do Irã apenas reforçam esse ponto. Uma tentativa de estabelecer um silêncio genuíno é a melhor maneira de começar a dialogar. Acreditamos que não seria apenas uma tentativa, mas um cessar-fogo verdadeiro — se for isso que vocês desejam.

Você sabe que os Estados Unidos têm capacidade para monitorar um cessar-fogo ao longo da linha onde as hostilidades cessam.

A Ucrânia está preparada para uma troca total de prisioneiros de guerra, e isso poderia ser um bom prelúdio para o fim da guerra.

Medidas sérias devem ser tomadas para repatriar os civis e as crianças que foram levados durante a guerra.

Precisamos determinar que tipo de futuro aguarda as gerações de ucranianos e russos que virão depois de nós.

Se você, pessoalmente, não chegar à conclusão de que é hora de acabar com esta guerra, a Ucrânia continuará lutando por sua existência. Teremos aqueles que nos apoiam.

Mas vocês também terão que lutar muito mais pela sua própria existência — não pela da Rússia, mas pela sua. E isso não é uma ameaça minha ou da Ucrânia. É um fato da história russa que vocês conhecem bem: quando a Rússia se cansa, a mudança chega.

Podemos trabalhar para reduzir esse cansaço.

Você pode parar sua guerra.

Memória eterna a todos aqueles que perderam a vida nesta guerra.

Glória à Ucrânia!”.

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