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Trump avalia que governo compre participação em empresas de IA

O presidente dos EUA assinou um decreto que prevê a possibilidade de que o Estado controle os modelos mais avançados, em nome da cibersegurança

Trump acrescentou que se reuniria com
Trump acrescentou que se reuniria com "todas as empresas" do setor na Casa Branca na próxima semana. - (crédito: SAUL LOEB / AFP)

O presidente americano, Donald Trump, disse, nesta sexta-feira (5), que se reunirá com as principais empresas de inteligência artificial para analisar a possibilidade de que o Estado adquira uma participação de suas companhias.

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"Há algo muito interessante nisso, é quase como que se torna uma associação com o povo americano, vamos estudá-lo", disse Trump. 

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O presidente acrescentou que se reuniria com "todas as empresas" do setor na Casa Branca na próxima semana.

"Somos líderes à frente da China, somos líderes sobre todos no mundo quanto à IA, e queremos que continue sendo assim", assegurou o presidente.

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Trump assinou, na semana passada, um decreto sobre a IA que prevê a possibilidade de que o governo controle os modelos mais avançados, em nome da cibersegurança.

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O texto, que restabelece um marco regulatório para a IA nos Estados Unidos, representa uma guinada conservadora para a administração Trump, até agora dominada por quem se opunha a qualquer tipo de regulação em nome da concorrência com a China.


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Por AFP
postado em 05/06/2026 17:40 / atualizado em 05/06/2026 17:42
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