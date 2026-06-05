Preços dos ingressos da Copa estão em queda — a Fifa está tentando se livrar deles para evitar fiasco?

A variação regular e gradual de preços, fileira por fileira, em um mercado secundário pode indicar uma política deliberada e estruturada, anunciada pela mesma empresa ou indivíduo - (crédito: BBC Sport)

Preços em queda, disponibilidade instável e falta de clareza. A uma semana do início da Copa do Mundo de 2026, muitas perguntas permanecem sem resposta sobre os ingressos para as partidas.

A Fifa prometeu que o evento teria ingressos esgotados, mas há milhares de entradas disponíveis para venda em diversas plataformas.

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A BBC Sport descobriu que ingressos para partidas envolvendo seleções menos tradicionais estão agora disponíveis por preços bem abaixo do valor original – tanto no site de revenda da própria Fifa quanto em mercados secundários.

A própria entidade máxima do futebol mundial foi acusada de despejar ingressos que agora não consegue vender no site de revenda SeatGeek.

Mas afinal, quão "esgotados" estão os jogos? Será que veremos uma repetição do Mundial de Clubes do ano passado, quando os ingressos foram vendidos a preços baixíssimos para lotar os estádios?

Será que a maior Copa do Mundo de todos os tempos terá arquibancadas vazias?

Ingressos para a Copa do Mundo: o que se sabe

Quando se trata da Fifa e dos ingressos para a Copa do Mundo, talvez seja mais fácil dizer o que não sabemos.

Houve tanto sigilo que parece impossível ter certeza de qual seria um preço justo e razoável para um ingresso da Copa do Mundo.

Na semana passada, os procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey iniciaram oficialmente uma investigação sobre as práticas da Fifa em relação aos ingressos.

A entidade máxima do futebol foi intimada a responder a acusações de "inflação artificial de preços" e "dano aos torcedores".

O processo de compra de ingressos tem sido como uma gincana.

Alguns torcedores que tiveram sucesso e pagaram por ingressos em uma categoria de preço acabaram recebendo ingressos de valor inferior, mais distantes do campo.

Mesmo aqueles que ganharam no sorteio o fizeram às cegas – em nenhum momento a tabela de preços foi divulgada. O preço astronômico dos ingressos só ficou claro quando os torcedores foram solicitados a pagar.

A Fifa adotou precificação variável, em vez da precificação dinâmica, que altera os preços em cada ponto de venda com base na demanda anterior.

A janela final de vendas ao público da Fifa começou em abril. À época, foi dito que mais ingressos poderiam ser liberados até o início das partidas.

Mas para quais jogos? Quando? E a que preços?

Os mapas dos estádios foram alterados e categorias mais caras foram adicionadas, sem que os torcedores soubessem.

Essas categorias geralmente ficavam nas primeiras fileiras e custavam cerca de 50% a mais do que os assentos logo atrás delas.

Elas não foram disponibilizadas aos torcedores durante o período do sorteio.

Os procuradores-gerais alegaram que tudo fazia parte de uma tentativa deliberada de omitir informações e deixar os torcedores sem saber como comprar ingressos.

Quantos ingressos já foram vendidos?

"Todos os jogos já estão esgotados", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em fevereiro. "Reservamos alguns ingressos para vendas de última hora, é claro, mas todos os jogos estão esgotados."

Como acontece com a maioria das coisas nesta Copa do Mundo, a realidade parece ser diferente.

A Fifa não deveria ter problemas para esgotar os ingressos para os jogos com as seleções principais – Argentina, Brasil, Inglaterra, Alemanha e Espanha, para citar algumas.

Deveríamos poder dizer o mesmo sobre os países anfitriões, mas a Fifa precificou esses jogos tão alto que apenas duas das nove partidas envolvendo Canadá, México ou Estados Unidos estão oficialmente esgotadas.

Mesmo a partida de abertura, entre México e África do Sul, ainda tem mais de 500 lugares disponíveis no site da Fifa, com preços a partir de US$ 2.273 (R$ 11.740) cada.

O problema da Fifa são os jogos com seleções que não têm grande apelo – partidas como Bósnia-Herzegovina x Catar, Cabo Verde x Arábia Saudita e República Democrática do Congo x Uzbequistão.

Então, quantos jogos estão realmente esgotados?

O TicketData, um site independente que monitora os principais eventos esportivos nos Estados Unidos, apresentou um panorama intrigante.

O site indica que, no sábado, havia cerca de 74 mil ingressos disponíveis para 86 das 104 partidas.

Isso é apenas parte da história. Existem milhares de ingressos a mais no próprio site de venda da Fifa, com disponibilidade real, mas a um preço ainda mais alto – muitos provavelmente foram comprados para revenda, sem intenção de comparecer ao jogo.

Então, algo estranho aconteceu.

Em poucas horas, a TicketData relatou que o número de ingressos no site da Fifa, com preço original, caiu para menos da metade, para cerca de 32 mil. Na terça-feira (2/6), esse número havia caído para 22 mil, com 66 jogos à venda.

Será que realmente houve um aumento repentino na demanda por esses jogos?

A Fifa está tentando se livrar dos ingressos em sites secundários?

A Fifa tem se esforçado para incentivar os torcedores a usarem seu próprio site para revender ingressos que não pretendam usar. O site oficial cobra uma taxa de 15% tanto do comprador quanto do vendedor.

Em sua página de perguntas frequentes, a entidade máxima do futebol mundial afirma que "incentiva fortemente a compra de todos os tipos de ingressos" por meio de suas plataformas oficiais.

A Fifa também alerta que ingressos comprados por outros meios "podem ser inválidos e estar sujeitos a cancelamento sem aviso prévio".

Mas na terça-feira, logo após a queda no estoque no próprio site da Fifa, a disponibilidade no SeatGeek pareceu aumentar consideravelmente.

Não se tratava apenas de assentos individuais aleatórios, mas de lotes de assentos em fileiras de blocos específicos.

Isso foi destacado nas redes sociais e, em 24 horas, a disponibilidade no SeatGeek pareceu diminuir novamente.

A TicketData afirma que, na quarta-feira, o número de ingressos no próprio site da Fifa voltou a subir para 37 mil.

É impossível verificar quem listou os ingressos e por quê. Ou por que os números mudaram no site da Fifa.

Além do SeatGeek, existem milhares de anúncios em sites como StubHub e VividSeats.

Qualquer pessoa pode anunciar ingressos nesses sites externos, e os ingressos em si podem nem existir.

O SeatGeek negou qualquer envolvimento direto, mas isso não significa que a Fifa, ou um de seus parceiros, não possa estar operando e anunciando ingressos de forma independente.

Em um comunicado, a empresa afirmou: "O SeatGeek é um mercado confiável que oferece aos torcedores acesso seguro a ingressos para dezenas de milhares de eventos ao vivo, incluindo a Copa do Mundo. Não temos parceria ou acordo de distribuição com a Fifa."

O StubHub North America, pertencente à Viagogo, também se distanciou do caso.

"A Viagogo é um mercado seguro e regulamentado. Não possui qualquer relação com a Fifa", diz o comunicado.

A Fifa foi contatada para comentar o assunto, mas, como tem acontecido durante todo o processo de venda de ingressos, não houve resposta.

Há também outros indícios no SeatGeek.

Em vez de o preço dos ingressos ser aleatório, parece que eles são definidos com preços regulares e que aumentam de fileira em fileira, ficando mais caros quanto mais perto da frente do campo.

Observando dois setores atrás do gol para o jogo República Democrática do Congo x Uzbequistão, há 60 anúncios de ingressos múltiplos com preços entre US$ 250 (R$ 1.291) e US$ 296 (R$ 1.529) nos setores 102 e 103.

Quando a Fifa lançou seus ingressos "frontais" mais caros em abril, deixou claro que considerava que quanto mais perto do campo, mais valioso o ingresso.

O preço aumenta alguns dólares, fileira por fileira. Todos os preços estão bem abaixo do valor nominal de US$ 380 (R$ 1.963).

Portanto, ou muita gente está perdendo muito dinheiro, ou é um plano para se livrar do estoque.

BBC Sport A variação regular e gradual de preços, fileira por fileira, em um mercado secundário pode indicar uma política deliberada e estruturada, anunciada pela mesma empresa ou indivíduo

Então, por que a Fifa estaria supostamente tentando vender ingressos nesses sites?

A Fifa é como qualquer outra promotora. A última coisa que ela quer é um monte de assentos vazios – não apenas pela imagem, mas também porque qualquer assento vazio significa valor zero.

Os números mostram que os torcedores não estão dispostos a pagar os altos preços dos ingressos para os jogos menos atrativos.

A BBC Sport selecionou cinco partidas que normalmente teriam uma demanda menor e descobriu que os ingressos para os assentos mais desejáveis da arquibancada inferior estão agora bem abaixo do preço original.

O jogo Jordânia x Argélia, em Santa Clara, na Califórnia, apresenta a maior queda.

Dois ingressos comparáveis no bloco 121, com valor nominal de US$ 620 (R$ 3.202), podiam ser comprados por R$ 1.179 no próprio site de revenda da Fifa – 64% mais barato.

No SeatGeek, os ingressos estavam listados por R$ 1.323 e, no StubHub, por 172 libras R$ 1.185.

Para o jogo República Tcheca x África do Sul, os ingressos do bloco 122, com valor nominal de R$ 2.356, estavam abaixo de R$ 1.310 no SeatGeek e no StubHub.

Isso indica que a Fifa não consegue manter o alto valor nominal em seu próprio site, o que leva à especulação de que esteja tentando vender os ingressos em outros lugares – sem reduzir os preços por conta própria.

E, depois que os ingressos para o jogo das quartas-de-final do Mundial de Clubes do Chelsea contra o Palmeiras caíram para apenas R$ 56,32, os preços ainda podem estar longe de atingir o fundo do poço.