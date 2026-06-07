Irã lança mísseis contra Israel e promete 'semana de ataques contínuos'

Mais cedo, Israel atingiu o sul de Beirute. Na foto, equipes de emergência no local dos ataques israelenses deste domingo (7/6) - (crédito: Reuters)

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) afirmam ter interceptado neste domingo (7/6) uma onda de mísseis iranianos no norte do país.

Segundo os militares israelenses, sirenes foram acionadas em diversas partes do território israelense.

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"O Sistema de Defesa Aérea está atualmente identificando e interceptando ameaças", diz o comunicado das IDF.

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) também publicou um comunicado, dizendo que "nossas unidades de mísseis e drones lançaram um ataque coordenado e intensivo contra o coração das cidades do norte" de Israel.

"Esta operação não é um evento passageiro, mas sim o início de uma semana inteira de ataques contínuos", afirmou a Guarda Revolucionária iraniana.

"Ondas de mísseis e drones continuarão sendo lançadas ininterruptamente pelos próximos sete dias, até que o inimigo seja dissuadido e cesse seus crimes."

"Qualquer ataque ao território iraniano será recebido com uma resposta devastadora e esmagadora, além de todas as expectativas", conclui a autoridade militar iraniana.

Israel atacou Beirute após cessar-fogo

Mais cedo neste domingo, Israel atingiu o sul de Beirute, no primeiro ataque à capital libanesa desde o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos na semana passada.

Dois ataques aéreos contra dois prédios residenciais em um reduto do Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, mataram duas pessoas e feriram pelo menos 20, incluindo mulheres e crianças, informou o Ministério da Saúde do Líbano.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel atacou "o quartel-general terrorista no distrito de Dahieh, em Beirute, em resposta aos disparos do Hezbollah contra território israelense". O Hezbollah confirmou posteriormente ter disparado contra posições militares israelenses.

Reuters Mais cedo, Israel atingiu o sul de Beirute. Na foto, equipes de emergência no local dos ataques israelenses deste domingo (7/6)

Após o ataque a Beirute, as Forças de Defesa de Israel disseram que estavam "se preparando para possíveis disparos" contra Israel nas horas seguintes.

A Força Aérea de Israel afirma ter interceptado "todos os mísseis lançados do Irã até o momento".

Acrescenta ainda que "outros lançamentos" foram identificados e que as forças armadas israelenses estão "detectando e interceptando ameaças continuamente".

O presidente dos EUA, Donald Trump, instou o Irã a retornar à mesa de negociações após o lançamento de mísseis contra o norte de Israel.

Em entrevista à emissora americana Fox News, Trump transmitiu uma mensagem ao Irã: "Vocês lançaram seus mísseis. Isso já basta. Voltem à mesa de negociações e façam um acordo."

A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou em seu comunicado que os ataques desta noite contra Israel "serviram como um aviso".

Acrescentou que, caso os "atos de agressão" de Israel — referindo-se ao ataque ao Líbano hoje mais cedo — se repitam, as respostas serão "mais abrangentes", englobando "todos" os alvos americanos e israelenses na região, informa Ghoncheh Habibiazad, repórter sênior do serviços persa da BBC.

A IRGC reivindica ter atacado a Base Aérea de Ramat David, localizada a sudeste de Haifa, com mísseis balísticos.

Também acusa os EUA e Israel de "não cumprirem seus compromissos" no âmbito do cessar-fogo entre Irã, EUA e Israel, que entrou em vigor no início de abril.