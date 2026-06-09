Urso que manteve cidade japonesa em alerta por quatro dias é capturado

Homens posam ao lado de um caminhão que transporta um urso selvagem sedado após sua captura em Utsunomiya, ao norte de Tóquio, em 9 de junho de 2026 - (crédito: YUICHI YAMAZAKI / AFP)

O urso que vagou pelas ruas de uma cidade japonesa durante quatro dias e forçou o fechamento de cerca de 100 escolas foi capturado nesta terça-feira (9/6) em uma operação que envolveu dezenas de caçadores e policiais.

Durante quatro dias, famílias aterrorizadas em Utsunomiya, cidade ao norte de Tóquio, observaram de suas janelas enquanto a equipe de busca, apoiada por helicópteros, rastreava o animal após vários avistamentos em locais como um shopping, uma universidade e um mercado atacadista.

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Dezenas de policiais, caçadores e autoridades cercaram a casa onde o urso havia sido visto, confirmou um fotógrafo da AFP. Eles então atiraram um dardo tranquilizante no animal e conseguiram capturá-lo.

Issei Okabe, um pintor de casas de 37 anos que mora ao lado da casa onde o urso foi capturado, disse que se sentiu "muito aliviado".

"Meu filho estuda na escola aqui perto... e as notícias diziam que havia um urso por perto", disse ele.

"Então eu vi as notícias e nossa casa apareceu... Fiquei muito surpreso", acrescentou. "É a primeira vez que ouço falar de um urso selvagem em Utsunomiya."

Um funcionário municipal disse à AFP que não estava claro se havia apenas um urso ou mais vagando pela cidade.

Um total de 13 pessoas morreram no ano passado em ataques de ursos no Japão. O número de avistamentos desses animais aumentou à medida que eles saíam famintos da hibernação.

Os ursos prosperam, em parte, graças à abundância de alimentos, incluindo bolotas, veados e javalis, sob a influência de um clima cada vez mais quente, segundo especialistas.