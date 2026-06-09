Por que a entrada da SpaceX na bolsa pode ser a maior aposta de Elon Musk até agora

O lançamento da Starship em outubro de 2024 marcou mais um passo nas ambições de Elon Musk para a exploração do espaço - (crédito: Anadolu via Getty Images)

São 7h25 da manhã do dia 13 de outubro de 2024 na Starbase, perto de Boca Chica, no lado texano da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Na plataforma de lançamento, está o maior foguete já construído.

Seus motores entram em funcionamento e a nave sobe pelos céus sobre o Golfo do México sob gritos e aplausos na sala de controle da SpaceX.

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Mas o lançamento não é o principal acontecimento. Tudo o que sobe precisa descer, e a forma como esse foguete retorna à Terra se tornará um marco da exploração espacial.

Sete minutos depois, o enorme foguete propulsor que impulsionou a nave em direção ao espaço começa a cair de volta à Terra, até que seus motores se reativem como planejado. Ele reduz a velocidade da descida e se posiciona com precisão milimétrica para ser capturado por uma estrutura chamada Mechazilla, apelidada de "hashis" (os "pauzinhos" da culinária japonesa), em uma operação inédita realizada pelos engenheiros.

Em meio aos gritos de comemoração e aos cumprimentos na sala de controle da SpaceX, o empresário Elon Musk diz a seus milhões de seguidores nas redes sociais que aquele é um "grande passo para tornar a vida multiplanetária", um foguete reutilizável capaz de reduzir drasticamente os custos de lançamentos para a órbita da Terra, a Lua e, um dia, Marte.

Uma empresa com visão futurista liderada por alguém que muitos descrevem como um gênio excêntrico e fora dos padrões, a SpaceX e Musk frequentemente são comparados a Tony Stark, líder da Stark Industries e também conhecido como Homem de Ferro no universo dos quadrinhos da Marvel Comics.

Anadolu via Getty Images O lançamento da Starship em outubro de 2024 marcou mais um passo nas ambições de Elon Musk para a exploração do espaço

Em 12 de junho, começará a negociação de um lote das ações da empresa SpaceX que, até agora, só podia ser controlada ou acessada por Elon Musk e por um grupo seleto de grandes investidores privados.

Não surpreende que mais de uma corretora da Bolsa do Reino Unido tenha dito à BBC haver um "aumento repentino" no interesse de investidores interessados na chance de comprar ações dessa empresa cercada de expectativa, comandada por uma figura considerada carismática e que conquistou a imaginação do público ao redor do mundo.

Investidores de varejo britânicos devem receber cerca de £ 1,5 bilhão (cerca de R$ 11 bilhões) em ações, e uma das principais plataformas de investimento do Reino Unido acredita que a oferta pode atrair uma nova geração de investidores.

Simon Belsham, diretor de relacionamento com clientes da Hargreaves Lansdown, afirmou: "Embora reconheçamos que essa oferta pública inicial [IPO, na sigla em inglês] talvez não seja adequada para todos, este é um momento empolgante para muitos de nossos clientes. Esperamos que esta seja a primeira experiência de investimento de muitas pessoas."

Mesmo que você não compre ações diretamente, se tiver economias de aposentadoria aplicadas no mercado acionário, como ocorre com praticamente qualquer pessoa que possui um plano de pensão, é muito provável que em breve você se torne dono de uma pequena parte de uma empresa que está no cruzamento entre tecnologia e geopolítica e, como diria Musk, no centro do futuro da raça humana.

A possibilidade de pessoas comuns comprarem ações da SpaceX é um dos momentos mais importantes da história dos mercados financeiros e está prestes a acontecer, algo que quase certamente transformará Musk no primeiro trilionário em dólares da história.

Reuters A entrada da SpaceX na bolsa pode transformar Elon Musk no primeiro trilionário do mundo

Nas primeiras páginas do prospecto — ou folheto de venda — das ações da SpaceX, aparece esta discreta declaração de missão: "Construir os sistemas e as tecnologias necessários para tornar a vida multiplanetária, compreender a verdadeira natureza do universo e levar a luz da consciência até as estrelas."

Mas a SpaceX não trata apenas de foguetes, e talvez nem principalmente de foguetes. A empresa é também uma aposta no futuro da inteligência artificial (IA). E o sucesso ou fracasso de sua iminente venda parcial de ações ao público será um teste importante para o entusiasmo até agora praticamente irrestrito e, para alguns, alarmante, dos investidores em torno da ideia de que a IA irá absorver grandes parcelas da economia mundial.

A concentração contínua de poder em algumas megacorporações dos EUA também levanta questões importantes sobre a forma como negócios, economia e política funcionam na Terra. E muitos veem este como o "momento Ícaro" de Musk, quando alguém voa perto demais do Sol. "Acho que este é um projeto movido pelo ego de Elon Musk", afirma Sinead O'Sullivan, economista que trabalhou anteriormente para a Nasa (agência espacial americana).

Então, deveríamos ficar satisfeitos por provavelmente embarcarmos todos em sua jornada espacial?

Uma avaliação impressionante

A SpaceX protocolou um pedido de oferta pública inicial de ações, conhecida como IPO. Embora apenas uma parte da empresa esteja sendo colocada à venda para investidores comuns, o preço das ações oferecidas por Musk permite calcular o valor estimado de toda a companhia.

Os bancos responsáveis pela venda das ações atribuíram à empresa um valor de mercado de US$ 1,75 trilhão (cerca de R$ 9,45 trilhões), o que a colocaria com folga entre as dez empresas mais valiosas do mundo.

Esse é um valor impressionante para uma empresa que perdeu quase US$ 5 bilhões (aproximadamente R$ 27 bilhões) no ano passado. Então, afinal, o que está sendo comprado?

A SpaceX é, na prática, várias empresas dentro de uma só. Ela projeta foguetes, fabrica e lança tanto seus próprios satélites quanto os de terceiros. Sua capacidade de lançamento sozinha supera a de qualquer outra empresa e até mesmo a de qualquer país do mundo.

Os satélites da própria companhia também formam a base da rede de comunicações Starlink, que se mostrou de importância geopolítica crucial durante a defesa da Ucrânia contra a invasão russa.

Esse é um negócio lucrativo e que gera receitas significativas. Ainda assim, mesmo as estimativas mais otimistas avaliam essa parte da SpaceX em cerca de US$ 300 bilhões (cerca de R$ 1,6 trilhão) — menos de 20% da meta de valor de mercado de US$ 1,75 trilhão (em torno de R$ 9,45 trilhões) atribuída à empresa.

Grande aposta em IA

A verdadeira aposta está na inteligência artificial (IA) porque a SpaceX também inclui a empresa de IA xAI, que também é controlada por Musk, além de um programa espacial mais ambicioso, com planos para criar centros de dados no espaço capazes de fornecer enorme poder computacional, alimentados por energia solar e resfriados pelo frio do espaço, ao mesmo tempo em que desenvolve bases tripuladas na Lua e, futuramente, em Marte.

O sucesso da SpaceX depende em grande medida de seu braço de IA. Dos US$ 28,5 trilhões (cerca de R$ 154 trilhões) em mercado potencial identificados pela empresa para seus serviços, conhecido como mercado total endereçável, US$ 26,5 trilhões (aproximadamente R$ 143 trilhões) estariam ligados à IA.

Para acreditar nisso, é preciso acreditar que a indústria de IA terá tamanho comparável ao de toda a economia dos EUA ou de toda a Europa.

O prospecto da SpaceX estima que o setor espacial e de comunicações representa menos de 10% desse mercado total de US$ 28 trilhões (R$ 154 trilhões), embora esses sejam os únicos negócios nos quais a empresa demonstrou vantagens comerciais e técnicas concretas.

"Se olharmos para o negócio em si, não está claro exatamente em que setor ou indústria a SpaceX atua", afirma O'Sullivan, ex-Nasa.

Getty Images As ambições da SpaceX vão além dos foguetes e incluem inteligência artificial, computação e futuras missões a Marte

"A marca e a identidade da empresa foram construídas ao longo de duas décadas em torno de foguetes, mas a maior parte dos investimentos está sendo direcionada para centros de dados e para uma empresa de IA que parece muito mais ligada às redes sociais do que ao espaço", acrescenta O'Sullivan. "Tudo isso está reunido em uma espécie de conglomerado sob o nome de Elon Musk."

O prospecto da empresa admite que a SpaceX precisará fazer coisas que nenhuma empresa conseguiu realizar antes. O documento afirma que será necessário "desenvolver, comercializar e operar produtos e serviços (...) em uma escala nunca alcançada anteriormente".

O'Sullivan demonstra ceticismo. "Quando observamos o valor gigantesco que tentam atribuir à empresa, o que está sendo comprado é muito mais uma participação na marca Elon Musk do que propriamente na indústria espacial."

Propriedade sem controle?

Mas não faltam admiradores dispostos a apontar a extraordinária capacidade de Musk de captar recursos, desafiar consensos e contrariar seus críticos.

Musk enfrentou o peso combinado da indústria automobilística global e, menos de 20 anos após sua fundação, sua montadora, a Tesla, passou a valer mais do que Toyota, Ford, General Motors e Volkswagen juntas.

Outro motivo pelo qual alguns investidores pretendem deixar passar a oportunidade de investir naquela que pode ser a maior aposta da carreira de Musk é a objeção ao nível de controle que ele exercerá sobre a empresa.

Musk aparece listado como fundador, diretor-presidente, diretor de tecnologia e presidente do conselho.

Embora detenha apenas 42% da empresa, suas ações possuem direitos adicionais de voto, o que lhe garante, na prática, controle sobre 85% da companhia.

Reuters O valor de mercado da Tesla cresceu rapidamente e, em menos de duas décadas, superou o valor combinado de várias montadoras tradicionais

O jornalista de finanças Robert Armstrong questiona: "O que significa ter ações de uma empresa? Trata-se de propriedade, mas que tipo de propriedade é essa? Você realmente possui algo que não pode controlar?"

Armstrong acrescenta que investidores deveriam receber um desconto ao abrir mão do poder de decisão: "Quero pagar menos por uma empresa na qual minha participação acionária não inclui controle."

Mas, como disse à BBC um grande investidor institucional, "o culto em torno de Elon Musk exige que seus seguidores paguem mais pelo privilégio duvidoso de não terem voz real sobre a forma como a empresa da qual são donos é administrada. E as pessoas parecem satisfeitas com isso."

E esse controle está nas mãos de um homem que já utilizou seu poder e sua fortuna de maneiras controversas. Musk gastou quase US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,6 bilhão) na segunda campanha presidencial do atual mandatário americano, Donald Trump. Também garantiu bilhões de dólares em contratos com o governo dos EUA e se envolveu em assuntos internos de outros países ao apoiar figuras da direita no Reino Unido e em outros lugares.

O efeito Musk

Ainda assim, apostar contra Musk não tem sido uma estratégia inteligente. Ele não se tornou o homem mais rico do mundo, com uma fortuna pessoal superior a US$ 700 bilhões (cerca de R$ 3,8 trilhões) e que em breve pode ultrapassar US$ 1 trilhão (aproximadamente R$ 5,4 trilhões), sem contrariar repetidamente seus críticos.

Desde 2020, as estimativas sobre o valor da SpaceX saltaram de US$ 40 bilhões (cerca de R$ 216 bilhões) para US$ 1,75 trilhão (aproximadamente R$ 9,45 trilhões), um aumento de mais de 40 vezes. No mesmo período, as ações da Tesla tiveram um aumento de dez vezes.

E isso aconteceu mesmo com a produção de carros da Tesla tendo entrado em platô.

A retomada da alta nas ações da Tesla, apesar da queda nas vendas, revela outro dos grandes talentos de Musk: apresentar metas novas e ambiciosas para justificar o valor da empresa, neste caso, a promessa de migrar para a área de robótica, com o objetivo de construir 1 bilhão de robôs humanoides.

Essa capacidade de mudar rapidamente de direção e se adaptar levou um grande investidor a dizer à BBC que "ele se parece mais com [o famoso empresário e showman] P. T. Barnum do que com [John D.] Rockefeller ou [Warren] Buffett".

Outro boom pontocom?

Mas o Fomo (sigla em inglês para "medo de ficar de fora") é uma emoção poderosa quando o assunto é Musk. Os críticos da Tesla acabaram errando e perderam ganhos gigantescos.

O IPO da SpaceX é a maior oferta desse tipo da história, mas representa apenas a primeira de uma série de mega vendas de ações de empresas que estão na linha de frente da economia baseada em IA.

Essa enxurrada de novas ações chegando ao mercado faz alguns investidores temerem uma repetição da bolha das empresas pontocom do início dos anos 2000, quando companhias com metas grandiosas, mas pouco ou nenhum histórico de lucro, tentaram vender o máximo possível de ações ao público.

Por enquanto, a SpaceX colocará à venda inicialmente apenas 5% das ações da empresa, o equivalente a US$ 75 bilhões (cerca de R$ 405 bilhões). E a expectativa é que concorrentes da área de IA, como Anthropic e OpenAI, também façam movimentos semelhantes no mercado aberto.

Depois que uma parte das ações começa a ser vendida, novas ofertas podem seguir o mesmo caminho, o que significa que trilhões de dólares em novos papéis podem chegar ao mercado nos próximos meses e anos.

Isso pode gerar um excesso de oferta difícil de ser absorvido pela demanda, pressionando os preços das ações para baixo.

Uma diferença importante em relação ao colapso das pontocom é que os fundos de índice, que compram automaticamente ações de empresas incluídas nos principais índices do mercado, podem acabar absorvendo parte dessa oferta ao longo do tempo.

Anthropic e OpenAI devem se juntar à SpaceX entre as megacorporações dos EUA, exercendo um nível de poder e influência global ainda inédito e um domínio sem precedentes sobre a vida dos cidadãos, ao menos segundo os defensores dessas empresas.

Assim, como ocorreu em 2024, os olhos do mercado voltam a se concentrar na plataforma de lançamento da SpaceX, palco daquela que pode ser a venda de ações mais importante da história dos mercados financeiros.

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