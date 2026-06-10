"Valentão do Oriente Médio está morto", diz Trump sobre Irã

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (10/6) que o Irã demorou demais para negociar um acordo sobre o conflito no Oriente Médio e agora "terá que pagar o preço".
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A publicação de Trump em sua rede social Truth Social, onde ele afirmou que as forças armadas iranianas haviam sido "totalmente derrotadas", ocorreu após os Estados Unidos e o Irã trocarem seus ataques mais intensos desde o cessar-fogo em abril.
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"O valentão do Oriente Médio está morto!!! Eles demoraram demais para negociar um acordo que teria sido excelente para eles, agora terão que pagar o preço!!!", escreveu Trump na Truth Social.
A nova escalada começou quando o Irã derrubou um helicóptero Apache americano na segunda-feira, ao que Washington respondeu com bombardeios contra a República Islâmica.
Antes disso, Trump havia dito a repórteres na terça-feira que as negociações para um acordo estavam em seus estágios finais e poderiam ser concluídas em "dois ou três dias".
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