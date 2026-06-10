Com Anitta e Shakira, como serão as três cerimônias de abertura da Copa — e os detalhes dos jogos do maior Mundial da história

Estádio Azteca está pronto para a partida entre México e África do Sul - (crédito: Carl Recine/Getty Image)

A bola finalmente vai rolar, mas antes disso haverá festa. A Copa do Mundo Fifa 2026 terá início nesta quinta-feira (11/6), com o jogo entre México e África do Sul, no histórico Estádio Azteca, na Cidade do México.

É o pontapé inicial da 23ª edição do Mundial, que será realizado pela primeira vez um três países: além do México, nos Estados Unidos e no Canadá.

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A competição segue até dia 19 de julho, reunindo o número recorde de 48 seleções (16 a mais que no Catar, em 2022) Serão 104 partidas ao todo.

Veja todos os detalhes da cerimonia de abertura e o que é preciso saber para acompanhar a Copa:

Três aberturas, com Shakira, Anitta e Alanis Morissette

Carl Recine/Getty Image Estádio Azteca está pronto para a partida entre México e África do Sul

Como a Copa 2026 acontecerá em três países, haverá três cerimônias de abertura.

A primeira será na Cidade do México a partir das 14h30 desta quinta-feira (horário de Brasília), 90 minutos antes do início da partida entre México e África do Sul, às 16h.

A Fifa promete uma cerimônia colorida, baseada na arte do papel picado mexicano.

O cantor mexicano Alejandro Fernández cantará o hino dos donos da casa, enquanto a sul-africana Tyla entoará o de seu país. A atriz mexicana Salma Hayek dará às boas-vindas ao público.

No palco, ainda se apresentam as mexicanas Lila Downs e Belinda, além das bandas nacionais Los Ángeles Azules e Maná. Também cantam na cerimônia o venezuelano Danny Ocean e os colombianos J Balvin e Ryan Castro.

A estrela colombiana Shakira e o nigeriano Burna Boy apresentam Dai Dai, a música oficial da Copa do Mundo da Fifa 2026.

Na sexta-feira (12/6), é a vez dos Estados Unidos e o Canadá darem boas-vindas à Copa.

Em solo canadense, a cerimônia acontece no Estádio de Toronto a partir das 14h30 (horário de Brasília), antes da partida entre Canadá x Bósnia e Herzegovina.

O hino canadense será ouvido na voz de Alanis Morissette, enquanto o bósnio será interpretado por Aleksandar Gaji?. O ator e humorista canadense Will Arnett será o mestre de cerimônia.

Outros artistas confirmados são: os canadenses Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, William Prince e Nora Fatehi, além da palestina Elyanna, do francês Vegedream e do DJ bengali Sanjoy.

Já nos EUA, a festa acontece no Estádio de Los Angeles a partir das 20h30 de sexta (horário de Brasília), antes da partida entre EUA e Paraguai, homenageando a "energia criativa" da capital americana do entretenimento. Jason Sudeikis, famoso pelo papel do técnico na série Ted Lasso, falará aos torcedores.

A dupla country Dan + Shay cantará o hino americano, e o grupo Purahei Soul, o paraguaio.

Participam ainda os cantores americanos Katy Perry e Future. Também haverá uma apresentação que juntará a brasileira Anitta, a tailandesa LISA e o nigeriano Rema. O trio lançou a música "Goals", parte do álbum musical da Fifa.

Quais são os 12 grupos?

A Copa do Mundo deste ano terá um novo formato, com 12 grupos de quatro equipes cada.

Os dois primeiros classificados de cada grupo passarão para a fase eliminatória, ao lado dos oito melhores terceiros colocados.

Os três primeiros critérios de classificação dos melhores terceiros lugares serão o número de pontos, melhor saldo de gols e maior número de gols marcados.

Quando serão os jogos?

O torneio será disputado entre 11 de junho e 19 de julho. Ou seja, a Copa terá uma duração recorde de 39 dias — mais que os 29 dias do Catar em 2022 e os 32 das Copas da Rússia em 2018 e do Brasil, em 2014.

Ao todo, a fase de grupos terá 72 jogos em 17 dias, do jogo inicial até o sábado, 27 de junho.

As fases eliminatórias serão disputadas nas seguintes datas:

segunda fase, ou 16 avos de final, entre 28 de junho e 3 de julho;

oitavas de final, entre 4 e 7 de julho;

quartas de final, entre 9 e 11 de julho; e

semifinais, em 14 e 15 de julho.

A decisão do terceiro lugar ocorrerá no dia 18 de julho em Miami, no Estado americano da Flórida. E o novo campeão será conhecido no Estádio MetLife de Nova Jersey, também nos Estados Unidos, no domingo, dia 19 de julho.

O Brasil está no grupo C e os jogos da seleção na fase de grupos serão os seguintes (os horários são de Brasília):

Brasil x Marrocos: sábado, 13 de junho, às 19 horas, em Nova Jersey.

sábado, 13 de junho, às 19 horas, em Nova Jersey. Brasil x Haiti: sexta-feira, 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia.

sexta-feira, 19 de junho, às 21h30, na Filadélfia. Brasil x Escócia: quarta-feira, 24 de junho, às 19 horas, em Miami.

Quais são as sedes?

Getty Images O Estádio Azteca, na Cidade do México, será o palco do jogo de abertura da Copa 2026

Pela primeira vez, a Copa do Mundo será celebrada em 16 cidades de três países: 11 nos Estados Unidos, três no México e duas no Canadá.

Como a Fifa restringe os nomes comerciais pré-existentes dos estádios, eles serão identificados pelo nome de cada cidade-sede durante o Mundial.

No México, a abertura do torneio terá lugar no Estádio Cidade do México, que fará história ao ser o primeiro a receber três edições da Copa do Mundo (1970, 1986 e 2026).

Haverá também jogos nas cidades mexicanas de Guadalajara e Monterrey.

O Canadá terá duas sedes: Toronto e Vancouver.

E os Estados Unidos formam a sede majoritária do torneio, com jogos em Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco/Santa Clara e Seattle.

Os horários dos jogos

Como as partidas serão disputadas em quatro fusos horários e em sedes separadas por até 4,5 mil quilômetros, haverá um total de 13 horários de início de partidas diferentes.

Os torcedores do continente americano terão comodidade relativamente maior para acompanhar o Mundial. Todas as partidas serão realizadas com início a partir das 13 horas e término até meia-noite, pelo fuso horário das suas respectivas sedes.

Mas, no horário brasileiro, as últimas partidas de alguns dias poderão terminar depois das 4h da madrugada.

Nos outros continentes, os horários são distintos.

Na Europa, por exemplo, a maioria dos jogos ocorrerá entre as 18 horas e as 5h da manhã do dia seguinte. E, na Ásia oriental e na Oceania, as pessoas acompanharão as partidas principalmente de madrugada e pela manhã.

Getty Images A final da Copa 2026 será disputada no Estádio MetLife de Nova Jersey, perto de Nova York

Quem são os jogadores convocados do Brasil?

Goleiros: Alisson (Liverpool); Ederson (Fenerbahçe); Weverton (Grêmio)

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

Meio-campo: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al Ittihad), Lucas Paquetá (Flamengo).

Atacantes: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Neymar (Santos), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vini Jr (Real Madrid).

Getty Images Brasil estreia na Copa no dia 13 de junho, contra o Marrocos

Quem são os favoritos?

Getty Images A Espanha é uma das seleções favoritas para vencer a Copa do Mundo de 2026

Por Ciaran Varley, da BBC Sport

A seleção da Espanha, campeã europeia, é a favorita para levar a Copa do Mundo de 2026. Sua campanha nas eliminatórias foi praticamente impecável.

O plantel espanhol está repleto de talentos, com jogadores como Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Rodri (vencedor do prêmio Bola de Ouro de 2024) e Lamine Yamal, um dos melhores jogadores do mundo da nova geração.

Um pouco atrás da Espanha, está a Inglaterra, vice-campeã das duas últimas Eurocopas. Espera-se que a atual geração de jogadores ingleses possa aspirar ao título.

A equipe inglesa, do técnico alemão Thomas Tuchel, classificou-se para o Mundial vencendo todos os jogos, sem levar nenhum gol. Ela conta com um plantel repleto de grandes nomes, como Jude Bellingham e Harry Kane.

A França também está entre os favoritos. A seleção de Didier Deschamps conta com uma poderosa linha de ataque, com destaque para Michael Olise, Kylian Mbappé e Ousmane Dembele, atual vencedor da Bola de Ouro.

Os vice-campeões de 2022 terminaram invictos as eliminatórias europeias.

A Argentina, atual campeã do mundo, venceu as eliminatórias sul-americanas com larga vantagem, terminando nove pontos acima do segundo classificado, o Equador.

Depois de vencerem a Copa América por duas vezes seguidas (2021 e 2024) e o último Mundial no Catar, os argentinos vêm para a Copa 2026 com muita força.

E, mesmo com sua campanha decepcionante nas eliminatórias, terminando em quinto lugar na América do Sul, com seis derrotas em 18 jogos e sem ganhar um Mundial há 24 anos, quem pode em sã consciência descartar o Brasil?

AFP via Getty Images Mesmo com a fraca campanha nas eliminatórias, quem pode em sã consciência descartar o Brasil como um dos favoritos da Copa do Mundo?

Outras seleções para acompanhar

Por Michael Emons, da BBC Sport

A Noruega não participa de uma Copa do Mundo desde 1998, na França. E nunca passou das oitavas de final.

Mas o time de Erling Haaland, do Manchester City (autor de 16 gols nas eliminatórias), pode ser uma surpresa.

Sua trajetória nas eliminatórias europeias foi impecável. Os noruegueses venceram os oito jogos disputados, incluindo duas vitórias sobre a Itália, tetracampeã do mundo — dentro e fora de casa.

A Noruega disputa o grupo I da Copa do Mundo, contra a França, Senegal e Iraque.

O Marrocos foi outra equipe que venceu todas as suas partidas nas eliminatórias. O país ocupa atualmente o oitavo posto no ranking da Fifa.

Os marroquinos chegaram à final da Copa Africana de Nações deste ano. E, mesmo perdendo para o Senegal por 1x0, acabaram levando o título de forma controversa.

É provável que o Marrocos se classifique para a segunda fase, disputando o grupo C, que tem ainda o Brasil, Escócia e Haiti.

Já o Egito de Mohamed Salah também espera se classificar no grupo G, contra a Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

O Japão tem hoje a seleção mais forte da Ásia. Os japoneses passaram com facilidade pelas eliminatórias, levando apenas três gols em 16 jogos.

No final de março, a seleção japonesa venceu pela primeira vez a Inglaterra, por 1x0. O jogo amistoso foi disputado no Estádio de Wembley, em Londres.

O Japão está no grupo F, com a Holanda, Tunísia e Suécia.

A Colômbia confia que irá fazer um bom papel na Copa, após sua boa campanha nas eliminatórias sul-americanas.

A seleção colombiana venceu o Brasil e a Argentina, terminando em terceiro lugar. A Colômbia disputa o grupo K, com Portugal, Uzbequistão e República Democrática do Congo.

E sobre os anfitriões? Bem, o Canadá, na sua terceira participação em Copas do Mundo, poderia ser uma surpresa.

É verdade que a seleção canadense perdeu seus seis jogos anteriores ao Mundial, mas seu grupo B parece favorável, com o Catar, Suíça e Bósnia e Herzegovina.

Getty Images A Colômbia é um dos países latino-americanos que vêm com força para disputar a Copa do Mundo

Os debutantes do Mundial

Quatro países farão a sua estreia na Copa do Mundo.

A pequena Curaçao passará a ser o menor país a participar do Mundial. A ilha caribenha tem apenas 150 mil habitantes e uma superfície de 444 km².

Curaçao está no grupo E, com a Alemanha, Costa do Marfim e Equador.

Com menos de 525 mil habitantes, Cabo Verde é o terceiro menor país a se classificar para o Mundial. Ele fica atrás apenas de Curaçao e da Islândia, que disputou a Copa de 2018, na Rússia.

O arquipélago composto por 10 ilhas no oceano Atlântico enfrentará a Espanha, Uruguai e Arábia Saudita, no grupo H da Copa 2026.

Getty Images Cabo Verde faz a sua estreia em Copas do Mundo em Atlanta, no dia 15 de junho, contra a Espanha

Os dois outros estreantes vêm do continente asiático.

O Uzbequistão foi semifinalista da Copa da Ásia em 2011.

O país pôs fim à sua longa fila de espera pela classificação sob a direção do técnico Fabio Cannavaro. Como jogador, ele foi campeão mundial pela seleção italiana em 2006, na Alemanha.

Os Lobos Brancos contam com jogadores como o zagueiro Abdukodir Khusanov, do Manchester City, e o ex-atacante da Roma Eldor Shomurodov.

Os uzbeques esperam causar sensação no grupo K, que também inclui Portugal, Colômbia e a República Democrática do Congo.

Já a Jordânia terminou a terceira fase das eliminatórias asiáticas atrás da Coreia do Sul, com quatro vitórias e quatro empates em 10 partidas.

Os jordanianos ocupam o 64° lugar do ranking da Fifa e apresentam progressão constante. Eles chegaram à final da Copa da Ásia de 2023, quando foram derrotados pelos anfitriões, o Catar.

A Argentina, Argélia e Áustria estão à espera da Jordânia no grupo J.