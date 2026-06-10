Governo do Canadá propõe proibir redes sociais para menores de 16 anos

O governo do Canadá apresentou nesta quarta-feira (10) um projeto de lei que prevê fixar em 16 anos a idade mínima para criar contas em redes sociais. "A segurança das crianças não pode ficar em segundo plano. Todos sabemos que o conteúdo prejudicial online pode ter consequências muito graves", declarou o ministro da Cultura, Marc Miller.

"À medida que a tecnologia evolui, precisamos garantir que nossas leis se adaptem, porque os pais não podem enfrentar esses desafios sozinhos", acrescentou em um comunicado.

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"As redes sociais e os chatbots com inteligência artificial não promovem um desenvolvimento saudável para as crianças e se tornaram uma fonte de ansiedade, isolamento, depressão e muitos outros problemas de saúde mental para muitos jovens", afirmou, por sua vez, Marjorie Michel, ministra da Saúde.

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A Austrália se tornou o primeiro país a proibir o uso de redes sociais por menores, em dezembro de 2025, para protegê-los dos temidos efeitos nocivos sobre sua saúde mental, com resultados até o momento díspares.

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O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos advertiu em 29 de maio que proibir o acesso de menores às redes sociais não era suficiente e instou governos e empresas a projetar plataformas mais seguras.



