'A Copa não é para nós': os torcedores que desistiram após serem barrados ou ficarem sem visto para os países-sede

Julien Kouadio Adonis, com torcedores da Costa do Marfim, diz que as restrições de viagem são "uma forma de segregação" - (crédito: Julien Kouadio Adonis)

Quando a seleção de futebol do Iraque se classificou para a Copa do Mundo no fim de março, Abdulla Adnan comprou ingressos para os jogos de seu país contra Noruega e França, que serão disputados nas cidades americanas de Boston e Filadélfia neste mês.

"Ir a um jogo, a um estádio, a uma multidão, torcer e ver meu time — isso é tudo para mim", diz ele. "É um sentimento incomparável."

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Esta é apenas a segunda vez que o Iraque se classificou para a Copa do Mundo — a primeira foi em 1986.

Mas está sendo difícil conseguir um visto.

E Adnan não está sozinho. Torcedores de mais de um quarto dos países participantes da Copa do Mundo estão enfrentando proibições de viagem, restrições mais rígidas ou altas taxas de rejeição de vistos, mostra uma análise de dados de viagens feita pela BBC.

O Iraque não está na lista de proibição de viagens do governo de Donald Trump. Por isso, no caso de Adnan, o obstáculo foi inesperado.

Após o início da guerra entre EUA e Israel contra o Irã, os EUA suspenderam serviços consulares de rotina no Iraque devido a preocupações com a segurança na região. Isso significa que não há lugar no país onde Adnan e outros torcedores iraquianos possam obter vistos, já que precisam comparecer a uma entrevista presencial.

Por isso, Adnan viajou ao país vizinho, a Jordânia, para tentar obter um visto na embaixada dos EUA. Mas, quando chegou para sua entrevista, funcionários disseram que, por não ser cidadão jordaniano, aquela embaixada não poderia lhe dar um visto.

Os ingressos para o jogo e a viagem à Jordânia custaram cerca de US$ 1,8 mil (R$ 9,4 mil).

Adnan considerou solicitar o visto na Turquia, mas como o processo poderia levar até duas semanas, decidiu que não poderia ficar tanto tempo longe de casa. Ele desistiu de tentar obter o visto.

Torcedores de vários países disseram à BBC que outros obstáculos também estão causando indignação e frustração.

Julien Kouadio Adonis Julien Kouadio Adonis, com torcedores da Costa do Marfim, diz que as restrições de viagem são "uma forma de segregação"

Uma das barreiras é a lista do governo Trump com proibições e restrições de vistos para determinados países, incluindo quatro que disputam a Copa do Mundo — Haiti, Irã, Senegal e Costa do Marfim. Isso significa que seus cidadãos estão impedidos de receber o tipo de visto de visitante que as autoridades dos EUA recomendam para torcedores.

Políticas rígidas de imigração e repressão a migrantes sem documentação foram parte central da campanha de reeleição de Trump em 2024. As autoridades dos EUA afirmam que seu sistema precisa ser rigoroso devido aos desafios enfrentados para gerenciar o enorme fluxo de pessoas que cruzam as fronteiras do país.

Julien Kouadio Adonis, da associação de torcedores da Costa do Marfim, diz: "É uma forma de segregação velada, mas a prova está aí. Nenhum país europeu enfrentou esse tipo de restrição. Por que a África?"

Sua associação normalmente envia um grupo de torcedores à Copa do Mundo, mas decidiu nem tentar ir aos EUA por causa das barreiras.

Embora esteja aliviado por evitar o que chamou de preços "exorbitantes" dos ingressos, Adonis acredita que um país que não quer receber torcedores de equipes classificadas não deveria ser autorizado a sediar a Copa do Mundo.

"O futebol é um espetáculo e um espetáculo precisa de pessoas assistindo", diz ele.

Quarenta e dois países, geralmente mais ricos, se beneficiam de um programa de isenção de visto, no qual os pedidos são feitos online por meio do Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem dos EUA (Esta). Isso custa cerca de US$ 40 (R$ 200). Não há países africanos nessa lista.

O visto que os EUA recomendam para torcedores da Copa do Mundo custa US$ 185 (R$ 930) e os solicitantes devem comparecer a uma entrevista presencial. O Departamento de Estado afirma que eles devem demonstrar "sua intenção de deixar os EUA após a viagem e/ou sua capacidade de pagar todos os custos da viagem".

Aliou Ngom O torcedor senegalês Aliou Ngom sentiu que não adiantava sequer solicitar um visto para ver sua seleção jogar nos EUA

No entanto, em maio, os EUA anunciaram que retirariam a exigência de depósitos de até US$ 15 mil (R$ 77 mil) para pessoas de países classificados para a Copa do Mundo — Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Senegal e Tunísia — desde que tenham ingressos válidos para o torneio. Torcedores de Senegal e Costa do Marfim tiveram que garantir vistos até dezembro, antes do começo das novas restrições.

O torcedor senegalês Aliou Ngom esteve nas duas últimas Copas do Mundo no Catar e na Rússia. Para ele, um dos destaques do torneio é ver "culturas se unindo de todo o mundo".

Um treinamento da seleção feminina de basquete do Senegal nos EUA foi cancelado no ano passado quando várias jogadoras tiveram o visto negado. Assim como Adonis, Ngom decidiu que fazia pouco sentido solicitar um visto como torcedor.

A análise da BBC dos dados do Departamento de Estado dos EUA mostrou que a taxa de rejeição de vistos para cidadãos de 11 dos 48 países que se classificaram para a Copa do Mundo foi superior a 40%. Isso inclui solicitantes de todos os tipos, não apenas torcedores.

Isso se compara a uma taxa média de rejeição de 34% para pedidos de visto de negócios B1 e turismo B2 — o tipo recomendado para torcedores que vão ao torneio — de todos os países.

Os dados abrangem o período de outubro de 2024 até o fim de setembro de 2025, portanto não incluem torcedores que pediram vistos nos últimos oito meses. Os 11 países são Equador, Egito, Haiti, Argélia, Uzbequistão, Cabo Verde, Jordânia, Irã, República Democrática do Congo, Gana e Senegal.

Rejeições

Com uma taxa de rejeição elevada, é difícil para torcedores desses países saber se devem arriscar gastar dinheiro em ingressos caros antes de solicitar um visto, que talvez nem venham a obter.

Se comprarem ingressos diretamente da Fifa, eles podem revendê-los no site da entidade mediante taxa e também podem usar o sistema Fifa Pass para acelerar o processo de solicitação de visto.

"O Fifa Pass é um passo positivo porque tenta colocar os detentores de ingressos em entrevistas prioritárias para vistos", diz Celine Atallah, de um escritório de advocacia de imigração em Massachusetts.

Mas ela acrescenta que, embora torne o processo mais rápido, isso não aumenta a probabilidade de aprovação do visto.

"O sistema de vistos é o controlador de acesso invisível da Copa do Mundo", diz Atallah. "A Fifa pode vender um ingresso, mas o governo dos EUA decide quem recebe um visto, e a CBP [Alfândega e Proteção de Fronteiras] decide quem realmente entra."

Mesmo com um visto, quem viaja aos EUA não tem entrada garantida na chegada, pois autoridades de fronteira ainda podem recusar a entrada.

Abu Kass é presidente da associação de torcedores de futebol da Jordânia, país onde 57% dos pedidos de visto para os EUA foram recusados no ano até o fim de setembro de 2025.

"Eles vêm rejeitando pessoas nos últimos três a quatro meses", diz ele, acrescentando que não conhece um único torcedor que tenha recebido visto. A associação de torcedores jordanianos nos EUA disse à BBC que conhecia apenas um torcedor jordaniano que havia recebido visto.

Kass afirma que levou mais de 42 documentos para sua entrevista de visto na capital jordaniana, Amã, onde seu pedido foi recusado. Os EUA não informam o motivo quando negam um visto.

"Esta Copa do Mundo não é nossa", diz Kass. "Não é para árabes esta Copa do Mundo, é para eles. Se o presidente da associação de torcedores foi recusado, quem será aceito?"

Ameen Ahmed/NurPhoto via Getty Images A Jordânia se classificou pela primeira vez para uma Copa ao vencer Omã em junho de 2025

Um porta-voz do Departamento de Estado disse à BBC que o governo estava "preparado para receber visitantes de todo o mundo para a maior e melhor Copa do Mundo da Fifa da história" e que "a maioria dos torcedores estrangeiros não precisava usar o Fifa Pass porque são nacionais do Canadá ou de um dos 42 países que se qualificam para viagem sem visto" ou já possuíam visto.

Ele afirmou que, em todos os casos, "vamos dedicar o tempo necessário para garantir que um solicitante não represente risco à segurança dos EUA" e que "analisamos cada pedido de visto caso a caso, após revisão rigorosa e verificação minuciosa, para determinar se o indivíduo é elegível segundo a lei dos EUA".

O Departamento de Segurança Interna está preocupado com pessoas que permanecem no país após o vencimento do visto e afirma que houve mais de 538 mil "casos de permanência além do prazo" entre outubro de 2023 e setembro de 2024. O Pew Research Center estima que, em 2023, antes da repressão do governo Trump a migrantes sem documentação, havia 14 milhões de imigrantes vivendo ilegalmente nos EUA.

Os países que sediaram as últimas quatro Copas do Mundo criaram sistemas especiais de visto para torcedores, embora a aprovação de documentos de viagem não fosse garantida.

Canadá e México são coanfitriões do torneio, mas 78 das 104 partidas, incluindo a final, serão disputadas em cidades dos EUA.

Os sistemas próprios de imigração e vistos do Canadá e do México são diferentes do americano. Nenhum dos dois emitiu proibições de viagem para países específicos, embora o Canadá, assim como os EUA, tenha recentemente imposto restrições de entrada a países afetados pelo recente surto de Ebola na África, o que inclui a República Democrática do Congo, classificada para a Copa do Mundo.

O Canadá exige que as pessoas forneçam dados biométricos para solicitações de visto e há dois países classificados para a Copa do Mundo — Irã e Cabo Verde — onde o Canadá não possui instalações para coleta desses dados.

O Canadá não detalha as taxas de recusa de vistos por tipo ou país, mas sua taxa geral em 2025 foi de 54%.

O México não publica dados de recusa de vistos. O país exige que os solicitantes façam o pedido presencialmente em uma embaixada ou consulado. Entre os países classificados para a Copa do Mundo, há oito — Cabo Verde, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, Senegal, Uzbequistão, Bósnia e Herzegovina, Tunísia e Iraque — onde o México não tem presença diplomática para atendimento.

Reportagem adicional da BBC News Afrique