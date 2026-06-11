Pentágono isola andares nos EUA após detecção de 'materiais perigosos' no ar - (crédito: BBC Geral)

Vários andares do prédio do Pentágono, nas proximidades de Washington, foram colocados em confinamento nesta quinta-feira (11/6) devido a um "problema de qualidade do ar", informou o porta-voz Sean Parnell, em um comunicado à BBC.

O Pentágono serve como sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com mais de 20 mil funcionários do governo trabalhando no edifício.

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Equipes especializadas de materiais perigosos estão atuando no local. Segundo veículos de imprensa nos EUA, policiais estão usando máscaras de gás e equipamentos completos de proteção química.

Parnell informou que os sistemas do edifício detectaram um "problema de qualidade do ar que exige medidas de precaução até que possamos determinar sua gravidade".

Ele acrescentou que protocolos padrão foram acionados, incluindo uma "ordem de permanecer abrigado no local para a área afetada".

O Pentágono está sendo auxiliado pelo Departamento de Bombeiros e Serviços Médicos de Emergência de Arlington, que informou nas redes sociais que está respondendo a um "incidente com materiais perigosos".

Esta reportagem está em atualização