SpaceX é avaliada em mais de R$ 9 trilhões antes da abertura de capital que pode fazer de Elon Musk o primeiro trilionário da história - (crédito: BBC Geral)

A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, arrecadou US$ 75 bilhões (R$ 384 bilhões) de empresas financeiras antes de se tornar uma empresa de capital aberto na sexta-feira (12/6), no que se espera ser a listagem de ações de maior valor da história.

Em um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês), a empresa de exploração espacial e inteligência artificial disse que vendeu US$ 75 bilhões em ações a US$ 135 cada.

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O preço das ações corresponde à estimativa dada pela SpaceX na semana passada, deixando o valor de mercado inicial esperado da empresa em quase US$ 1,8 trilhão (R$ 9,2 trilhões).

Com esse valor, o CEO Elon Musk — já o homem mais rico do mundo — está prestes a se tornar o primeiro trilionário do mundo.

Assim que as ações começarem a ser negociadas, seu valor poderá subir ou cair, dependendo da quantidade de ações disponibilizadas para venda e da intensidade da demanda por elas.

Se as ações da empresa forem negociadas a US$ 135 ou mais na abertura do pregão na sexta-feira, a SpaceX se tornará imediatamente uma das empresas de capital aberto mais valiosas do mundo.

No entanto, cabe aos investidores decidir se consideram que as ações valem esse valor.

Espera-se que o interesse em adquirir uma participação na SpaceX por parte de fundos de investimento e indivíduos, chamados de "investidores de varejo", seja crescente.

Alguns analistas financeiros já definiram preços-alvo (estimativa do valor futuro de um ativo) para as ações acima da estimativa de US$ 135 da SpaceX, incluindo a corretora global Oppenheimer, que afirmou na quinta-feira que espera que a empresa atinja US$ 190 por ação.

O preço de uma ação de empresa é, em última análise, determinado por meio de um leilão no mercado de ações.

A listagem no índice Nasdaq, focado em tecnologia, está sendo vista por alguns como um teste para outras empresas com avaliações privadas próximas a US$ 1 trilhão, incluindo a Anthropic e a OpenAI.

Ambas as empresas anunciaram recentemente que estão se preparando para abrir capital, provavelmente ainda este ano.

Apesar da SpaceX se tornar uma empresa de capital aberto, o que colocará suas operações sob maior escrutínio, Musk manterá o controle quase total da empresa.

Por meio de sua participação combinada em diferentes tipos de ações, definidas como Classe A e Classe B, Musk manterá aproximadamente 40% do capital total da SpaceX, o que lhe confere mais de 84% do poder de voto.

Mark Zuckerberg, cofundador e CEO da Meta, empresa proprietária do Instagram, Facebook e WhatsApp, possui uma participação semelhante em diferentes classes de ações em sua empresa. No entanto, seu controle de voto é de cerca de 60% da empresa, significativamente menor do que o controle de Musk sobre a SpaceX.

Com tanto controle concentrado nas mãos de Musk, a SpaceX nem precisará ter em seu conselho administrativo alguém considerado "independente", ou seja, alguém sem interesse pessoal ou financeiro direto na empresa.

Mesmo que Musk decida vender parte de suas ações Classe A no futuro, o que provavelmente aumentaria significativamente sua fortuna já recorde, ele "manteria o controle absoluto" devido à quantidade de ações Classe B que detém, segundo uma análise da Faculdade de Direito de Harvard.

Esse controle cria um risco potencial para os investidores, afirma a análise, porque os executivos da SpaceX poderão tomar decisões sobre negócios, incluindo possíveis aquisições de outras empresas pertencentes a Musk, bem como sobre sua remuneração.

A SpaceX já adquiriu a startup de Musk, a xAI, que por sua vez adquiriu a plataforma de rede social X em 2025. Musk havia comprado a plataforma anteriormente conhecida como Twitter em 2022.