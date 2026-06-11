Lágrimas, protagonista brasileiro e mais jovem da Copa em campo: como foi México 2 x 0 África do Sul

Yaya Sithole foi o primeiro jogador expulso da Copa do Mundo 2026 - (crédito: Getty Images)

Três jogadores foram expulsos no jogo em que o México, um dos países-sede da Copa do Mundo 2026, derrotou a África do Sul em uma partida dramática de abertura do Mundial.

Um total de 80.824 pessoas estiveram presentes no histórico Estádio Azteca.

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A África do Sul terminou com nove jogadores, enquanto o México ficou com 10 nos minutos finais.

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio distribuiu uma sequência de cartões vermelhos, expulsando Yaya Sithole por impedir uma oportunidade clara de gol e Themba Zwane por uma agressão, além de expulsar César Montes, do México, por uma falta no fim da partida.

Na Copa do Mundo do Catar 2022, apenas quatro cartões vermelhos foram mostrados no total, e jamais três haviam sido aplicados em um jogo de abertura.

Muito antes desse desfecho, o México encantou sua torcida ao marcar o primeiro gol do torneio logo aos nove minutos.

O meio-campista sul-africano Sithole foi desarmado por Erik Lira, e a bola sobrou para Julián Quiñones, que finalizou com força entre as pernas do goleiro Ronwen Williams.

Quiñones quase marcou o segundo pouco antes do intervalo, mas seu chute de primeira, de dentro da área, explodiu na trave.

A tarefa dos donos da casa ficou ainda mais fácil quando Sithole foi expulso cinco minutos após o intervalo, ao derrubar Brian Gutiérrez quando ele saía cara a cara com o gol.

O atacante Raúl Jiménez, de 35 anos, selou a vitória com seu primeiro gol em Copas do Mundo, marcando de cabeça após cruzamento de Roberto Alvarado — um momento que levou o veterano às lágrimas.

Getty Images Yaya Sithole foi o primeiro jogador expulso da Copa do Mundo 2026

A África do Sul estava disputando a fase final pela primeira vez desde que sediou a competição em 2010, mas terminou com nove jogadores, já que o substituto Zwane foi expulso por dar um tapa no rosto de Alvarado.

O meio-campista mexicano de 17 anos Gilberto Mora, o jogador mais novo deste torneio, tornou-se o segundo mais jovem a atuar em uma Copa do Mundo, atrás apenas de Pelé, que jogou em 1958 também com 17 anos.

O México teve também um cartão vermelho nos minutos finais, quando Montes cometeu falta em Khuliso Mudau, mas os anfitriões mantiveram a vantagem de dois gols.

Getty Images Aos 17 anos, Gilberto Mora se tornou o segundo jogador mais novo a atuar em uma Copa, apenas atrás de Pelé

Emoções tomam conta de Jiménez

Esta é a terceira experiência do México como anfitrião da Copa do Mundo, e a seleção mexicana começou da melhor forma possível, apesar do cartão vermelho no fim.

Assim como em 1970 e 1986, o famoso Estádio Azteca recebeu o jogo de abertura do torneio.

Os torcedores foram presenteados com uma cerimônia de abertura colorida com a cantora colombiana Shakira entre os artistas, antes do início do futebol.

O clima de festa continuou enquanto o México, 14º colocado no ranking mundial, dominava a África do Sul, que está 46 posições abaixo.

Depois que a África do Sul entregou um gol cedo ao adversário, parecia haver apenas um resultado provável. Mas a tarefa ficou ainda mais difícil após o cartão vermelho de Sithole.

Jiménez sofreu uma fratura no crânio com risco de vida em novembro de 2020, quando jogava pelo Wolverhampton contra o Arsenal, e chorou de alegria ao comemorar seu primeiro gol em uma Copa do Mundo.

Aos 35 anos, ficou claro o quanto o jogo significava para o atacante, que retornará ao Wolverhampton após encerrar sua passagem pelo Fulham.

Ele quase marcou após quatro minutos, mas uma defesa brilhante com uma mão de Williams evitou o gol em um voleio bem batido.

Mas ele teve seu momento no meio do segundo tempo com uma bela cabeçada, deixando as emoções transbordarem enquanto comemorava com os companheiros.