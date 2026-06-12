Por que nos EUA o futebol se chama 'soccer' e qual a origem da palavra (que não foi criada pelos americanos)

Ilustração da partida realizada em Londres entre o Blackburns Rovers e o Notts County, publicada no The Illustrated London News, em 28 de março de 1891 - (crédito: Getty Images)

Para o professor Stefan Szymanski, tudo começou cerca de 20 anos atrás, quando ele leu e ouviu as pessoas dizerem que o esporte deveria se chamar futebol e não soccer, "que era uma palavra incorreta".

Este debate pareceu "estranho" e fez com que ele viajasse para os anos 1960 e 70, a época da sua infância, passada justamente no país que foi o berço do futebol moderno.

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"Lembro que, quando eu era criança na Inglaterra, a palavra soccer era perfeitamente aceitável", conta o professor emérito da Universidade de Michigan (Estados Unidos) à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC.

"Comecei a perguntar aos meus amigos: 'Vocês se lembram? Talvez seja uma recordação falsa. Alguma vez houve um problema?'"

"Conversei com as pessoas sobre isso e, de fato, o consenso foi de que, nos anos 1970, não parecia haver nenhum problema com esta palavra", explica ele.

Seu interesse pelo debate sobre os termos "futebol" e soccer acabou se tornando uma pesquisa, um livro e outra viagem, desta vez para mais de 100 anos atrás, em busca da origem da palavra soccer.

E o professor chegou a um local distante dos Estados Unidos, ainda que bastante familiar.

No outro lado do Atlântico

Szymanski realizou seus estudos universitários na Inglaterra, onde também trabalhou como professor e pesquisador em instituições de ensino superior.

Economista especializado em esportes, ele publicou em 2009, em coautoria com Simon Kuper, o livro Soccernomics, sem edição em português. E, depois de viver grande parte da vida em Londres, ele se mudou para os Estados Unidos.

Em 2018, ele publicou It's Football, Not Soccer (And Vice Versa): On the History, Emotion, and Ideology Behind One of the Internet's Most Ferocious Debates ("É futebol, não soccer, e vice-versa: a história, a emoção e a ideologia por trás de um dos debates mais ferozes da internet", em tradução livre).

Este livro foi escrito em conjunto com a professora de literatura comparativa Silke-Maria Weineck, também da Universidade de Michigan.

Getty Images Ilustração da partida realizada em Londres entre o Blackburns Rovers e o Notts County, publicada no The Illustrated London News, em 28 de março de 1891

Szymanski conta que, inicialmente, o futebol era um esporte muito elegante.

"Os fundadores da Football Association inglesa, em 1863, eram formados em Oxford", segundo ele. "Eles frequentaram as grandes escolas públicas e eram das classes ricas e privilegiadas do país."

Naquele mesmo ano, a organização redigiu um regulamento para a modalidade.

"O jogo disputado dentro das regras da Football Association passou a ser conhecido como association football", escreveu John M. Cunningham no seu artigo Why Do Some People Call Football 'Soccer'?" ("Por que algumas pessoas chamam o futebol de soccer?", em tradução livre), da Enciclopédia Britânica.

O nome também servia para diferenciar o novo esporte de outra modalidade esportiva que também existe até hoje: o rugby.

"Com isso, havia dois esportes", explica Szymanski, "um chamado rugby football e outro chamado football association, se quisermos falar mais formalmente."

No rugby football, os jogadores podiam correr carregando a bola até o gol. Mas, no football association, isso não era permitido.

O 'er' final

Com o passar do tempo, o futebol se expandiu e a classe trabalhadora da Inglaterra começou a se identificar com o novo esporte.

Mas Szymanski destaca novamente que o futebol, "nos seus primeiros dias, era de classe alta e muito popular em Oxford e Cambridge, duas universidades de luxo".

Entre os estudantes privilegiados dos anos 1880 e 1890, havia o costume de reduzir as palavras e acrescentar o final "er", criando uma espécie de gíria.

"Assim, em vez de breakfast [café da manhã], eles diziam breaker, explica o professor.

Se aplicarmos este costume ao rugby, por exemplo, aqueles jovens iriam "jogar rugger", segundo Szymanski.

LUIS ROBAYO/AFP via Getty Images Torcedora da seleção americana durante a final do futebol feminino disputada contra o Brasil, nas Olimpíadas de Paris em 2024, e vencida pelos Estados Unidos

Mas como surgiu a palavra soccer?

Szymanski explica que existe uma teoria, mas alerta que "ninguém tem 100% de certeza".

Tudo parece indicar que os criativos jovens ingleses retiraram "soc" do meio da palavra association e acrescentaram a terminação "er", criando o termo soccer.

"Obviamente, ninguém sabe ao certo, mas o que se tem certeza é de que o termo provém de Oxford", prossegue o professor.

"Existem diversas fontes documentais afirmando que, de fato, a palavra foi cunhada pelos estudantes na Universidade de Oxford."

Ao mesmo tempo

O historiador e pesquisador do esporte Andy Mitchell escreveu diversos livros, como First Elevens ("Os primeiros onzes") e 1824: the World's First Football Club ("1824: o primeiro clube de futebol do mundo", em tradução livre).

No seu blog Scottish Sport History ("História do esporte escocês"), ele escreveu o artigo The mysterious origin of 'soccer'- what happened in 1885? ("A misteriosa origem de soccer: o que aconteceu em 1885?", em tradução livre).

Ele conta que existem "pelo menos" três exemplos de uso da palavra soccer ou socker em revistas escolares do final de 1885, em diferentes regiões da Inglaterra: em Shropshire (oeste), Oxfordshire (sudeste) e Wiltshire (sudoeste do país).

"Minha intuição diz que os termos soccer e rugger já eram usados verbalmente e apareceram impressos no início daquele ano em outra revista, ainda não identificada", escreveu Mitchell. "E estes três colaboradores o registraram."

O especialista também encontrou os dois termos em um artigo de 1889, intitulado Football at Oxford ("O futebol em Oxford", em tradução livre), da publicação Boy's Own Paper.

O texto destacava que, "na gíria universitária, o rugby é chamado de rugger, enquanto o termo association tem como sinônimo socker".

Com o passar do tempo, a variante socker foi sendo perdida, prevalecendo apenas o termo soccer até os dias de hoje.

John Woike/Tribune News Service via Getty Images 'Só amo minha cama e a U.S. Soccer, desculpe', diz o cartaz de 2018, em referência à Federação Americana de Futebol

O historiador cita um parágrafo de um artigo publicado em 1899, no jornal britânico Daily Telegraph:

"Quem fala, agora, em association ou rugby football e não agradece pelas formas abreviadas, soccer ou rugger?"

Com a exportação da nova modalidade esportiva, a palavra soccer começou a invadir outros continentes.

O jornalista especializado em futebol James Nalton conta que "referências a soccer, campos de soccer e estádios de soccer" surgiram antes de 1900, tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos.

Ele fez constar a informação no seu artigo Call it Soccer: A history of football words ("Chame de soccer: uma história de palavras futebolísticas", em tradução livre), no website World Football Index.

Como 'primos'

Szymanski destaca que o motivo que levou ao surgimento de uma palavra como soccer foi a necessidade de diferenciar esta modalidade de outra variante do futebol que estava sendo praticada naquela época.

Na Inglaterra, originalmente, a diferenciação era entre association football e rugby football. Mas, em outros países, também houve a necessidade de diferenciar diversas versões de futebol.

Jamie Squire/Getty Images Ricardo Pepi e Matthew Freese, da seleção americana de futebol, durante entrevista coletiva na Califórnia, nos Estados Unidos

Na Irlanda, por exemplo, o futebol gaélico é muito popular e "o uso da palavra soccer sempre foi muito comum", segundo Szymanski.

Soccer também foi empregado em países como a Nova Zelândia, África do Sul, Canadá e Austrália, cujos jogadores da seleção masculina são conhecidos como socceroos.

No Canadá, o organismo que dirige o esporte se chama, em inglês, Canadian Soccer Association.

Nos Estados Unidos, o esporte mais popular é o futebol americano e o campeonato nacional se chama National Football League (NFL). Mas este esporte é chamado no país apenas de futebol, segundo o pesquisador.

"É que tudo está relacionado, ou seja, a versão americana do futebol evoluiu do rugby, mas também inclui elementos do soccer", explica ele.

"Eles são como primos próximos e, por isso, a versão americana do futebol se tornou muito popular quase ao mesmo tempo em que foi cunhada a palavra soccer, nas décadas de 1880 e 1890."

Organizados desde 1913

O conhecimento de Szymanski sobre as palavras soccer e futebol vai além das fontes históricas. Ele é complementado pela sua própria experiência.

"Eu leciono na Universidade de Michigan e frequentemente falo de soccer e futebol nas minhas aulas", ele conta.

"Algo que os americanos costumam fazer, quando usam a palavra soccer em uma conversa, é dizer: 'Desculpe, quis dizer football.' Eles acreditam que os britânicos são muito sensíveis em relação a esta palavra."

"E eles têm razão, alguns realmente são", prossegue o professor.

"Para mim, soa como delicadeza que eles se desculpem tanto e costumo dizer que 'é uma palavra inglesa, fique livre para usá-la, não há problema'."

NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images Em 2013, a Federação Americana de Futebol (U.S. Soccer) comemorou seu centenário, com um amistoso entre a seleção local e a Alemanha, em Washington. O jogo terminou com a vitória dos Estados Unidos por 4x3.

Os Estados Unidos já receberam quatro Mundiais de futebol: dois femininos (1999 e 2003) e dois masculinos (1994 e 2026, a Copa em andamento, ao lado do México e do Canadá). E sua seleção feminina já ganhou quatro Copas do Mundo.

O futebol se tornou muito popular no país, mas "os americanos continuarão chamando de soccer", segundo o professor.

"E é exatamente o que eles devem fazer, pois [abandonar a palavra soccer] seria muito confuso para eles."

"Se alguém disser, por exemplo, 'você vai ao jogo de futebol?', a outra pessoa irá responder 'de qual futebol você está falando?'. Seria absurdo."

No seu website, a U.S. Soccer destaca que a federação foi conhecida por três nomes, ao longo da sua história:

De 1913 a 1944: U.S. Football Association

De 1945 a 1973: U.S. Soccer Football Association

De 1974 até hoje: U.S. Soccer Federation

Exílio linguístico

No seu livro, Szymanski e Weineck indicam que a palavra soccer circulou largamente no Reino Unido "durante a maior parte do século 20".

Análises estatísticas levaram à conclusão de que, embora os jornais e outras publicações britânicas preferissem usar o termo football, a palavra soccer seguiu sendo empregada até a década de 1980 no país.

Getty Images O futebol ganhou popularidade nos Estados Unidos ao longo dos anos

Mas, com o passar do tempo, football se tornaria o termo dominante no Reino Unido.

Szymanski destaca que, ao conversar com linguistas, sua impressão é que a palavra soccer sofreu uma espécie de exílio da sua terra natal.

No seu artigo de 2017, James Nalton indicava que o termo soccer se tornou uma espécie de tabu entre certas pessoas no Reino Unido.

"A falsa percepção de que seria um termo americano talvez seja uma das razões", segundo ele.

Talvez os britânicos não sejam os únicos a terem esta mesma percepção.