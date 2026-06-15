"Nenhum acordo pode ser feito por pressão", diz embaixador do Irã

Abdollah Nekounam Ghadirli, embaixador da República Islâmica do Irã no Brasil, recebeu o Correio na representação diplomática para uma entrevista, na última quinta-feira. O representante de Teerã em Brasília defendeu o direito de seu país de enriquecer urânio e afirmou que qualquer acordo de cessar-fogo com os Estados Unidos deve responsabilizar o governo de Donald Trump por "danos cruéis e militares" causados ao Irã. Ao ser questionado sobre quão distante Teerã e Washington estão de um pacto para pôr fim à guerra, ele respondeu: "A distância para um acordo é extremamente curta e extremamente longa". Ghadirli criticou as recentes declarações de Trump e ironizou: "Talvez ele não tenha sido um aluno tão bom de história". "Ele não tem informações adequadas sobre a história, sobre a civilização persa e sobre o comportamento histórico da população iraniana", disse. O diplomata ressaltou que, apesar de ser signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), os Estados Unidos são o único país a utilizar armas atômicas. O embaixador também garantiu que o Estreito de Ormuz segue aberto e que assim estava antes de 28 de fevereiro passado, quando a guerra teve início.

O presidente Donald Trump disse, mais de 35 vezes, que o Irã estava próximo de alcançar um acordo de cessar-fogo. O que o senhor tem a declarar sobre isso?

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Essa é uma pergunta cuja resposta o mundo quer saber. Ele fala muito e, geralmente, as suas falas são contraditórias. No que diz respeito a nós, a República Islâmica do Irã, de forma contínua, expressamos e manifestamos o nosso interesse de manter o diálogo em um formato justo e com respeito mútuo. Os Estados Unidos, como vocês percebem, comentam, fazem alegações e falam muito. Nós sabemos que eles, por meio da força militar e bélica, querem impor que o Irã aceite um acordo sob pressão. Essa parte literária da fala do presidente dos EUA mostra que, pelo menos, talvez ele não tenha sido um aluno tão bom de história. Ou seja, ele não tem informações adequadas sobre a história, sobre a civilização persa e sobre o comportamento histórico da população iraniana. Portanto, acredito que se ele (Trump) conhecesse mais um pouco, talvez, da história, da civilização e do comportamento da população iraniana, não usaria esse linguajar.

Quais os pontos do acordo de cessar-fogo que o Irã não aceita e por que?

Nós temos alguns direitos, conforme o estatuto internacional. De acordo com esses direitos, não podemos aceitar que um outro país invada e ataque os nossos territórios, assassine o nosso povo e as nossas crianças. Com um ato de terrorismo, assassinaram o líder religioso e político do nosso país. Fizeram com que a nossa nação sofresse danos significativos à infraestrutura. Depois disso, (os Estados Unidos) pensam que podem entrar em um acordo sem assumir toda essa responsabilidade e deixar essa parte que aconteceu de fora. Com toda a certeza, os EUA devem ser responsabilizados por todos esses danos cruéis e militares que causaram ao Irã. Também devem cobrir financeiramente os danos que o Irã sofreu. Depois de assumir toda essas responsabilidades, possamos ter uma situação para conversar sobre os pontos que estão entre os EUA e o Irã e sobre as questões do nosso país e da região. O que está na agenda do Irã é encerrar, cessar a guerra imposta. Também o custeio dos danos financeiros. Assim que percebermos a boa fé nessa primeira fase, daremos continuidade para os próximos passos.

Quão distantes o Irã e os Estados Unidos estão de um acordo?

A distância é que eles consigam ver a realidade e que nenhum acordo pode ser feito por meio de pressão ou ser imposto para que o aceitemos. Portanto, posso lhe responder dessa forma: a distância para um acordo é extremamente curta e extremamente longa.

Por várias vezes, os EUA disseram que controlarão o Estreito de Ormuz e que não admitem a cobrança de pedágio aos navios. O que pensa disso?

Se aceitarmos as falas e as alegações do presidente dos EUA, veremos que o Estreito de Ormuz está aberto. Então, por que estão lutando para que o Estreito de Ormuz seja aberto? Antes de 28 de fevereiro, quando o Irã sofreu os primeiros ataques, o Estreito de Ormuz estava aberto. Por que eles começaram a nos atacar?

Os EUA alegam que o Irã não desenvolverá uma arma nuclear. O seu país descarta a busca por esse tipo de armamento? Teerã pensa em militarizar o programa de enriquecimento de urânio?

Existem duas questões distintas em relação ao programa nuclear do Irã. A primeira questão é sobre os direitos dos países-membros do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). Segundo o artigo 4 do TNP, os países-membros têm o direito de proliferar os seus poderes de enriquecimento de urânio. Nós enfatizamos de forma firme, o nosso direito de enriquecimento. A outra questão é sobre o desvio do programa nuclear pacífico do Irã. De acordo com 15 resoluções apresentadas à Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), nenhuma informa ou alega que o Irã desviou o seu caminho para outro tipo de programa nuclear, além do pacífico. Além de tudo isso, o líder mártir da República Islâmica do Irã (Ali Khamenei) proibiu quaisquer produções de armas de massacre ou armas atômicas. E colocou essa proibição como fatwa (decreto religioso). Também considerou o caminho de produção desses armamentos como haram (pecado). Temos que considerar que o líder mártir da República Islâmica do Irã, nos primeiros dias dessas agressões, estava em seu escritório e foi assassinado, em sua residência, ao lado de sua família. A neta, de 14 meses, chamada Zahra, foi morta. Outra questão importante é que os EUA fazem parte do TNP e, de forma histórica, trata-se do único país do mundo que usou armamento atômico. Ao lado de uma outra entidade, o regime sionista, que não é membro do TNP e, de acordo com algumas informações, talvez oficiais, tem muitas ogivas nucleares. Essas duas entidades querem que o Irã abandone o direito de usar o poder pacífico do seu programa nuclear. No idioma farsi, temos uma frase que se diz "Uma comédia amarga". Isso, na história, é uma comédia amarga. O mais interessante dessa história é que uma dessas entidades usou armas atômicas e a outra tem ogivas e nem é membro do TNP. Ambas atacaram militarmente as instalações nucleares pacíficas de outro país, que é signatário do Tratado de Não Proliferação.

Israel mantém os ataques ao sul do Líbano e ameaça bombardear Beirute. De que maneira essa ofensiva contra o Hezbollah pode ser um obstáculo para a paz?

O Hezbollah é aliado do Irã. É um partido que faz parte do Parlamento e do Estado daquele país. É natural que eles (Hezbollah) façam ações para defender o seu país e seus princípios. É natural que cada povo possa se defender diante do agressor. É uma defesa legítima. Essa defesa legítima é conforme o artigo 51 da Carta da ONU. É um direito legítimo.

Israel trata o Irã como uma ameaça existencial. Como o senhor analisa essa acusação?

O regime sionista é um regime cuja formação se dá por meio de ações erradas e não legítimas. Eles ocuparam os territórios palestinos. Vocês, de certa forma, são anfitriões de alguns refugiados, de alguns imigrantes da Palestina. Algumas dessas pessoas tiveram que migrar de modo forçado. Eles saíram e levaram a chave de suas casas, com a esperança de que um dia possam voltar aos seus territórios e vilarejos. Conforme o direito internacional, nenhum povo tem o direito de forçar uma migração; ou seja, expulsar uma população à força e, depois, consolidar-se como o governante daqueles territórios. E considerar o povo que foi forçado a se migrar como terrorista, porque ele está defendendo seus territórios, sendo que o próprio regime que é terrorista. Foi ele que invadiu e ocupou o território alheio. Como esse regime é "proxy" ("procurador") dos Estados Unidos e do Ocidente, todos os caminhos de suas crueldades estão abertos, pois atua com o apoio dos EUA. As pessoas com consciência veem e presenciam o que acontece na Faixa de Gaza: massacre e assassinato de mais de 70 mil pessoas — civis, mulheres e por volta de 20 mil crianças. Esse regime, com os seu proxies Estados Unidos e Ocidente, tem liberdade para cometer crueldade no Oriente Médio. Eu gostaria de agradecer pelo apoio sensível e pelos sentimentos prestados ao povo palestino e ao povo iraniano.

