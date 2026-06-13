Acordo de paz EUA-Irã provavelmente será finalizado em 24 horas, diz Paquistão

Fumaça sobe do local de um ataque aéreo israelense que teve como alvo a cidade de Nabatieh, no sul do Líbano, em 12 de junho de 2026 - (crédito: ABBAS FAKIH / AFP)

O acordo de paz entre Estados Unidos e Irã pode ser concluído nas próximas 24 horas, segundo o governo do Paquistão, que atua como mediador entre os dois países.

"Estamos mais perto do que nunca de um acordo de paz. Com a finalização provavelmente nas próximas 24 horas, o Paquistão se prepara para a assinatura eletrônica do acordo imediatamente depois, seguida de discussões técnicas na próxima semana", afirmou o primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, na rede social X.

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Depois de semanas de negociações estagnadas, Washington e Teerã revelaram nos últimos dias que estavam próximos de um acordo para acabar com o conflito, iniciado em 28 de fevereiro com a ofensiva conjunta de Israel e dos Estados Unidos contra a República Islâmica.

A incerteza, no entanto, persistiu, com uma intensa troca de ameaças e hostilidades. Neste sábado, o governo dos Estados Unidos anunci que derrubou vários drones iranianos que pretendiam atacar navios comerciais no Estreito de Ormuz.

A televisão estatal iraniana Irib informou que o ministro das Relações Exteriores Abbas Araghchi declarou que, sem a conclusão de um acordo sobre todas as questões, não é possível afirmar com certeza que um princípio de acordo com os Estados Unidos foi alcançado.

O Paquistão tenta levar as duas partes a um acordo desde a instauração, em 8 de abril, de um cessar-fogo.

Islamabad foi a sede, em abril, de negociações sem sucesso entre os países para um acordo de paz.