Por que a Suíça pode ser o primeio país do mundo a limitar sua população

Um cartaz em prol do voto sim mostra o limite planejado (L) como uma forma de proteger a Suíça, mas os opositores o chamam de “iniciativa do caos” - (crédito: BBC)

Um país pode colocar um limite fixo de crescimento para a sua população? Essa é a pergunta que a Suíça responderá no domingo (14/06), quando os eleitores forem às urnas para decidir sobre uma proposta para limitar sua população em 10 milhões, uma medida que expôs divisões sobre imigração na nação alpina.

A medida é apoiada pelo Partido Popular Suíço, de direita, que a descreve como uma “iniciativa de sustentabilidade” que visa aliviar a pressão sobre habitação, serviços públicos e meio ambiente.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Chamando-a de “iniciativa do caos”, o governo, outros partidos políticos, líderes empresariais e sindicatos argumentam que ela privará hospitais e hotéis dos tão necessários funcionários e prejudicará as relações duramente conquistadas com a União Europeia, deixando a Suíça, que não é membro da UE, isolada em um mundo muito arriscado.

A população da Suíça cresceu rapidamente desde 2002, quando chegou a 7,3 milhões. Agora são 9,1 milhões, 27% dos quais são residentes suíços que nasceram no exterior.

O sistema suíço de democracia direta significa que todas as principais decisões são tomadas por meio das urnas. Os ativistas simplesmente precisam reunir 100 mil assinaturas para garantir uma votação em todo o país.

Muitos eleitores estão preocupados com a superlotação de trens, apartamentos caros e o aumento dos custos de saúde.

As últimas pesquisas de opinião indicam que essa pode ser uma votação muito acirrada.

Eles sugerem que os eleitores estão avançando para um voto negativo por uma margem muito pequena, com 52% contra - mas as pesquisas continuam divididas, com 45% dizendo que são a favor da proposta e um número significativo de eleitores ainda indecisos.

Helin Genis e Nils Fiechter têm muito em comum, mas suas visões diametralmente opostas sobre a limitação da população suíça são indicativas da natureza polarizada desse referendo.

Ambos são jovens políticos locais de famílias imigrantes. Fiechter tem 29 anos e Genis 31. Os pais de Helin são originários da Turquia, enquanto a mãe de Nils é do Canadá e ele tem dupla cidadania.

“Perdemos o controle”, reclama Fiechter, que representa o Partido Popular Suíço no parlamento do cantão de Berna. “A imigração descontrolada está fazendo com que a Suíça não seja mais a Suíça.”

Ele acredita que os problemas da Suíça, que, segundo ele, incluem “escassez de moradias, trânsito congestionado, escolas sobrecarregadas e serviços sociais sobrecarregados”, são resultado direto da imigração.

Genis, que é um social-democrata eleito para o conselho da cidade de Berna, rejeita esses argumentos como bode expiatório.

Ela diz à BBC News: “Não são os migrantes que determinam os níveis de aluguel. Não são os migrantes que aumentam os prêmios de seguro saúde. Nem são os migrantes que tomam decisões políticas sobre habitação, infraestrutura ou investimento social.”

Ver os problemas “pelas lentes da migração não leva a soluções, mas à divisão”, acrescenta.

Para eleitores que ainda não se decidiram, uma questão fundamental é como exatamente um limite populacional funcionaria.

Colocar um limite rígido no número de residentes não é uma medida que nenhum outro país tenha tentado, embora a China, por meio de seu limite de filho único agora abandonado, tenha tentado desacelerar o crescimento populacional.

A proposta suíça diz que a população não deve exceder 10 milhões antes de 2050 e ordena que o governo tome medidas quando a cifra de 9,5 milhões for atingida.

Esses planos podem incluir limitar o número de pessoas que receberam asilo na Suíça e acabar com os direitos de reunificação familiar para trabalhadores estrangeiros.

Se o limite de 10 milhões fosse alcançado, os acordos internacionais assinados pela Suíça, incluindo a livre circulação de pessoas na UE, teriam que ser rescindidos.

Essa perspectiva causou alarme na associação empresarial suíça, Economiesuisse.

Seu economista-chefe, Rudolf Minsch, diz que, se a moção for aprovada, a Suíça “poderá enfrentar desafios em nossas relações com a União Europeia”.

Isso porque Bruxelas há muito tempo alerta os membros de fora da UE de que eles não podem simplesmente escolher as vantagens do mercado único da UE e se esquivar de compromissos como a livre circulação de pessoas.

“A UE ainda é, de longe, o parceiro comercial mais importante para a Suíça”, explica Minsch, acrescentando que é “do nosso interesse ter relações estáveis e claras com nosso principal parceiro comercial”.

BBC Um cartaz em prol do voto sim mostra o limite planejado (L) como uma forma de proteger a Suíça, mas os opositores o chamam de “iniciativa do caos”

Os empregadores suíços também estão preocupados com a escassez de mão de obra e com a perda de acesso a um grupo europeu de trabalhadores qualificados.

Metade de todos os que trabalham nos hotéis da Suíça são imigrantes. Hospitais e casas de repouso também dependem de trabalhadores estrangeiros.

O Partido Popular Suíço argumenta que a imigração para a Suíça está simplesmente alimentando uma demanda cada vez maior por mais leitos hospitalares e mais vagas nas escolas, e que limitar a imigração aliviaria a pressão.

Os opositores dizem que isso não é realista, apontando que 20% da população suíça agora tem mais de 65 anos.

Jovens trabalhadores e jovens contribuintes são obrigados a trabalhar e financiar as necessidades de uma população em envelhecimento — e a Suíça não está criando esses jovens trabalhadores sozinha, alertam.

Jon Pult, membro do parlamento pelos social-democratas, diz que seu maior medo sobre um limite populacional é ficar “sozinho neste mundo instável e perigoso”.

A Suíça, como seus vizinhos na Europa, está gastando mais em defesa e, apesar de sua neutralidade, está planejando laços de cooperação em segurança mais estreitos com seus vizinhos.

Ela foi afetada pelo aumento dos preços dos combustíveis devido à invasão russa da Ucrânia e ao conflito no Irã. Também viu seus produtos atingidos por tarifas punitivas dos EUA.

A Suíça poderia comprometer seus tratados com a UE e possivelmente perder a boa vontade de Bruxelas junto com eles, alerta Pult.

Fiechter descarta isso como alarmismo, dizendo que está “certo de que a UE não permitirá que isso aconteça” e argumentando que os acordos com a Suíça são “inteiramente do interesse da UE”.

Mas o medo do isolamento pode ser um fator decisivo para alguns eleitores.

Os suíços ficaram horrorizados quando Washington impôs tarifas de 39% sobre produtos suíços, e um acordo para reduzi-las para 15% ainda não foi finalizado.

Agora, cartazes pedindo aos eleitores que rejeitem o limite populacional mostram um malicioso presidente dos EUA, Donald Trump, com os perfis sombrios de Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China.

“Romper com a Europa, em um momento como este?” a manchete do pôster pergunta.

Fiechter insiste que limitar a população tem tudo a ver com proteger um modo de vida.

Ele disse: “Qualquer pessoa que ame a Suíça, seja com ou sem origem migrante, quer que ela continue sendo um lugar onde vale a pena viver, seguro e próspero. É exatamente disso que trata essa iniciativa.”

Mas Genis não vê nada de positivo nisso: “A questão chave não é como excluir pessoas... [é] como criamos moradias acessíveis suficientes, garantimos boas condições de trabalho e investimos em um serviço público forte", diz.

“É por isso que estou convencido de que essa iniciativa faz mais mal do que bem à Suíça.”

Usamos inteligência artificial para traduzir esta reportagem, originalmente escrita em inglês. O texto foi revisado por um jornalista da BBC antes da publicação. Saiba mais aqui sobre como a BBC está usando a inteligência artificial (link para texto em inglês).